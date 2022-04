VERBIO: Einfach nicht zu bremsen … vorerst.

Der der VERBIO-Aktie sieht aus wie aus dem Lehrbuch. Neues Hoch, Konsolidierung, Ausbruch aus der Konsolidierungsspanne, Überwinden des vorherigen Allzeithochs und markante Anschlusskäufe als Reaktion darauf. Es scheint, dass die nicht zu bremsen ist.

Der Biokraftstoff-Hersteller VERBIO erlebt derzeit eine Sondersituation. Schon Ende Januar war die Nachfrage nach Biokraftstoffen so immens, dass die Gewinnprognose zum zweiten Mal angehoben wurde – und womöglich wird sie sogar noch einmal nach oben genommen. Denn mit dem Ausbruch des Ukraine-Konflikts dürfte der Bedarf an Kraftstoffen, die nicht importiert, sondern innerhalb Europas hergestellt werden, noch gestiegen sein. Und VERBIO ist der größte Hersteller von Bioethanol, Biodiesel und Biomethan in Europa.

Zuletzt hatte das Unternehmen die Prognose für den Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) für das am 30.6. endende Geschäftsjahr 2021/2022 Ende Januar auf 300 Millionen Euro angehoben. Zuvor hatte man mit 230 Millionen gerechnet, ursprünglich „nur“ mit 150 Millionen. 2020/2021 hatte man im EBITDA 187 Millionen erreicht. Und unbedingt gewagt wäre es in der derzeitigen Gemengelage in der Tat nicht, darauf zu setzen, dass diese aktuellste Prognose von 300 Millionen noch einmal nach oben genommen wird. Aber:

Die aktuellen Kurse, Charts, Dividenden und Kennzahlen zur VERBIO Aktie finden Sie hier.

Expertenmeinung: Trotzdem sollte man nicht einfach davon ausgehen, dass sich die ewig fortsetzt. Zum einen, weil VERBIO die Produktion nicht beliebig nach oben fahren kann. Es wird zwar derzeit viel investiert, aber der Ausbau von Produktionsstätten z.B. für Biomethan und die Erschließung des Geschäftsfelds für synthetisches Methan brauchen eben seine Zeit. Zum anderen, weil die Grundstoffe wie Raps oder Roggen nicht unbegrenzt verfügbar sind. Aber worauf man als auf Hausse setzender Investor vor allem achten sollte:

Es sind die ungewöhnlich hohen Preise, die den Gewinn so sehr steigern. Das war bereits im Geschäftsjahr 2020/2021 auffällig: Der Umsatz legte zwar um stattliche 69 Prozent zu, der Gewinn aber stieg überproportional um 133 Prozent. Die Gewinnmarge wird 2021/2022 wohl ebenso deutlich zulegen. Aber sobald sich die Verwerfungen im Bereich der Energiepreise glätten, werden auch diese traumhaften Margen nicht zu halten sein. Kurz: Über kurz oder lang wird der Gewinn erst einmal wieder zurückkommen. Und damit eben wohl auch die Aktie.

Wann? Das ist eine Frage, die man noch nicht beantworten kann … was, solange der Aufwärtstrend der Aktie intakt bleibt, den Bullen in die Karten spielt. Man sollte aber im Hinterkopf haben, dass VERBIO diese aktuell immens steigenden Gewinne hinsichtlich ihrer Lebensdauer auf der Zeitachse mit jeder aktualisierten Prognose oder im Zuge der am 12. Mai erwarteten Ergebnisse des Winterquartals relativieren könnte. Daher wäre es auf jeden Fall ratsam, bestehende Positionen mit charttechnisch unterfütterten Stoppkursen abzusichern. Hierfür wäre derzeit eine Unterstützungszone eine sinnvolle Orientierung, die sich aus der unteren Begrenzung des kurzfristigen Aufwärtstrendkanals, der 20-Tage-Linie und dem vorherigen Rekordhoch vom November zusammensetzt und im Bereich 69,50 zu 74,90 Euro liegt. Hier knapp darunter einen Stopp zu platzieren, den man dann parallel zum Anstieg des Trendkanals so lange weiterführt, bis er knapp unter dem alten Hoch bei 74,90 Euro ankommt, wäre unbedingt zu überlegen.

