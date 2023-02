United Internet: Maßnahmen ganz im Sinne der Aktionäre

Lassen Sie sich den Artikel vorlesen:

Erst Anfang letzter Woche machte der Internet- und Telekommunikationskonzern United Internet von sich Reden, als die Hosting-Tochter IONOS AG an die Börse gebracht wurde und damit die erste Neuemission dieses Jahres erfolgreich über die Bühne ging.

Obwohl die Aktien von IONOS mit 18,50 Euro nur am unteren Ende der Preisspanne platziert werden konnten, spülte der Börsengang United Internet immerhin rund 336 Millionen Euro in die Kassen. Außerdem bleibt United Internet auch nach dem IPO mit ca. 62 Prozent Mehrheitsaktionär und gibt damit bei IONOS auch zukünftig operativ die Richtung vor. Damit profitiert United Internet zum einen von einer möglichen positiven Entwicklung der IONOS-Aktien und hat zum anderen auch die Option, über kurz oder lang weitere Aktien am Markt zu platzieren. Für Aktionäre von United Internet im Grunde eine angenehme Sache.

Gestern Abend gab United Internet die nächste Maßnahme bekannt, die den Unternehmenswert steigert und damit ganz im Sinne der eigenen Aktionäre sein dürfte.

United Internet plant Aktienrückkauf und Kapitalherabsetzung

Per Ad hoc-Nachricht hat der Konzern gestern bekannt gegeben, dass der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen hat, bis zu 13,9 Millionen zu einem Preis von maximal 21,00 Euro zu kaufen. Eingeplant ist dafür eine Summe von bis zu 291,9 Millionen Euro. Dabei macht United Internet von einem Beschluss der vom 20. Mai 2020 Gebrauch, bis zu 10 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft zurückkaufen zu dürfen.

Darüber hinaus gab United Internet gestern bekannt, zwei Millionen eigene Aktien einzuziehen und das der Gesellschaft um zwei Millionen Euro auf 192 Millionen Euro herabzusetzen. Damit erhöht sich der rechnerische Anteil einer einzelnen am Gesamtkapital der Gesellschaft. Gleiches trifft auch auf den prozentualen Anteil am Unternehmensgewinn zu, der sich pro einzelne Aktie erhöht. Also das genaue Gegenteil von der bei Kapitalerhöhungen oft als Nachteil genannten Kapital- bzw. Gewinnverwässerung.

Aktien von United Internet sind bei den Anlegern heute gefragt

Entsprechend positiv ist die Reaktion der Anleger auf die Nachricht. Die im MDAX und TecDAX notierten Aktien von United Internet legen heute 4,7 Prozent auf 20,60 Euro zu und sind damit aktuell auch der Spitzenreiter in beiden Indizes.

Sie möchten vor Börsenstart über spannende Aktien informiert werden? Wir beobachten für Sie regelmäßig die interessantesten Aktien am Markt. Die Besten stellen wir Ihnen jeden Morgen kostenfrei im LYNX Börsenblick vor. Aktuell ermöglichen wir so über 35.000 Lesern täglich einen schnellen Überblick über die spannendsten Aktien. Machen Sie sich selbst ein Bild und abonnieren Sie unseren täglichen Newsletter Börsenblick oder einen anderen auf unserer Seite Börsennews.

Wie hilfreich fanden Sie den Artikel? 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Was sollten wir verbessern?