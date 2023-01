United Internet: Ionos-Börsengang fällt doch kleiner als erwartet aus 

Lassen Sie sich den Artikel vorlesen:

Nach der umfangreichen Berichterstattung in den letzten Wochen soll es am 8. Februar 2023 nun endlich so weit sein: Der Internet- und Telekommunikationskonzern United Internet wird seine Webhosting-Tochtergesellschaft IONOS an die Börse bringen.

Neben dem Termin für den IPO gaben die beiden IONOS-Gesellschafter United Internet und Warburg Pincus auch die Preisspanne für die IONOS-Aktien sowie das Platzierungsvolumen bekannt.

Und obwohl der Börsengang den beiden Großaktionären weniger Geld als bislang erwartet in die Kassen spülen dürfte, legen Aktien von United Internet heute weiter zu und bauen damit die seit Jahresanfang erzielten Kursgewinne aus.

United Internet gibt Preisspanne und Platzierungsvolumen bekannt

Insgesamt 24,15 Millionen IONOS-Aktien sollen im Rahmen des Börsengangs angeboten werden, davon ca. 19 Millionen von United Internet und 5,2 Millionen von Warburg Pincus. Damit liegt der nach der für den 8. Februar 2023 geplanten Erstnotiz bei 17,3 Prozent. United Internet, das aktuell 75,1 Prozent der Anteile an der IONOS AG besitzt, wird auch danach weiterhin Mehrheitsaktionär beim Webhosting-Anbieter bleiben.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters heute unter Bezugnahme auf eine mit der Angelegenheit vertrauten Person berichtet, mussten die beiden Großaktionäre den Investoren bei der Preisspanne Zugeständnisse machen:

da Investoren nicht nur einen bei Börsengängen üblichen auf die Bewertung, sondern einen Eisbrecher-Discount gefordert haben.

Die Preisspanne für die bis zu 24,15 Millionen Aktien wurde auf 18,50 bis 22,50 Euro festgelegt, was im optimalen Fall (alle Aktien werden zum höchstmöglichen Preis verkauft) ein Brutto-Emissionsvolumen von ca. 543 Millionen Euro ergibt.

Die anfängliche von IONOS würde in diesem Falle bei ca. 3,1 Milliarden Euro liegen und damit nicht die im Vorfeld des Börsenganges häufig genannten fünf Milliarden Euro erreichen. Dennoch hätte diese dann bereits eine Größenordnung, die IONOS als einen Kandidaten für den Nebenwerteindex ins Spiel bringen würde.

Vom 30. Januar bis 7. Februar 2023 haben Anleger jetzt Zeit, Aktien der IONOS AG zu zeichnen.

Operativ lief es zuletzt ziemlich gut bei IONOS: Für das Geschäftsjahr 2021 hat das Unternehmen als „führender Digitalisierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen“ mit Geschäften rund um Domains und E-Mails einen Umsatz von 1,1 Milliarden Euro und eine von 32 Prozent erzielt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 soll der Umsatz den Vorjahreswert um 15 bis 18 Prozent übertreffen und mittelfristig jährlich um zehn Prozent zulegen.

United Internet-Aktien legen weiter zu

Obwohl der Börsengang nun etwas kleiner als erwartet ausfällt, legen heute die im MDAX und TecDAX notierten Aktien von United Internet 0,4 Prozent auf 21,58 Euro zu und bauen ihr Plus im noch jungen Börsenjahr bereits auf knapp 14 Prozent aus.

