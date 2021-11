thyssenkrupp prognostiziert Milliardenüberschuss für das neue Geschäftsjahr – Aktie legt kräftig zu

Bereits in den letzten Tagen konnten Aktien des Industrie- und Stahlkonzerns thyssenkrupp deutlich zulegen, u.a. ausgelöst durch die Spekulationen über einen Börsengang der Wasserstoff-Sparte, was informierten Kreisen zufolge dem hoch verschuldeten Konzern bis zu 5 Mrd. Euro in die Kassen spülen könnte.

Der Kursaufschwung gewinnt heute nochmals an Dynamik, nachdem der Vorstand von thyssenkrupp in seinem Ausblick für das Geschäftsjahr 2021/2022 einen Gewinnsprung in Aussicht stellt. Auf bis zu 1,5 bis 1,8 Mrd. Euro soll das bereinigte operative Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) zulegen, das wäre eine Verdopplung gegenüber dem Vorjahr und läge weit über der durchschnittlichen Markterwartung. Beim Jahresüberschuss erwartet thyssenkrupp einen Anstieg auf über eine Milliarde Euro.

Zum Vergleich: Im letzten Jahr musste thyssenkrupp noch über einen Verlust von 109 Mio. Euro berichten, im Jahr davor lag das Minus aufgrund der hohen Restrukturierungs- und Transformationskosten sogar bei 5,5 Mrd. Euro.

Im Vergleich zu den Ergebnissen eher moderat fällt dagegen das prognostizierte Umsatzwachstum aus, das für 2021/2022 im mittleren einstelligen Prozentbereich erwartet wird (Umsatz 2020/2021: 34 Mrd. Euro).

Damit scheint die thyssenkrupp-Konzernchefin Martina Merz mit dem Konzernumbau weiter sehr gut voranzukommen. Sie selbst sagt, dass:

nach gut zwei Jahren intensiver Transformation die Trendwende erkennbar ist.

Auch beim Stellenabbau läuft alles nach Plan, hier wurden bereits 7.800 der angekündigten 12.000 Stellen abgebaut.

Aktie legt weiter kräftig zu

Die sich verdichtenden Anzeichen einer erfolgreichen Restrukturierung und Neuausrichtung des Konzerns kommen bei den Anlegern gut an. Aktien von thyssenkrupp legen heute als bester MDAX-Wert 4,5 Prozent auf 10,65 Euro zu und können damit das Kursplus der letzten 12 Monate auf beeindruckende 100 Prozent ausbauen.

