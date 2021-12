thyssenkrupp erforscht Verwendung von grünem Wasserstoff bei der Herstellung von Lithium – Kooperation mit Infinity Lithium geplant

Weiterhin zielstrebig verfolgt das Management des Stahl- und Industriekonzerns thyssenkrupp die Transformation und Restrukturierung des Unternehmens und geht dabei auch völlig neue Wege.

Zuletzt gab thyssenkrupp bekannt, dass man sich im Rahmen des vor rund zwei Jahren begonnenen Weges zu einer „leistungsstarken Group of Companies“ von der Infrastructure-Sparte trennt und gleichzeitig die Prognose für das laufende Geschäftsjahr erhöht. Auf 1,5 bis 1,8 Mrd. Euro soll das operative Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) steigen (Vorjahr: 796 Mio. Euro), der Jahresüberschuss soll auf über eine Milliarde Euro zulegen (Vorjahr: -25 Mio. Euro).

Das nächste Geschäftsfeld, das nun auf dem Weg hin zu einem zukunftsfähigen Technologiekonzern erschlossen werden soll, ist die Herstellung von grünem Wasserstoff zur Produktion von Lithium.

Lithium ist ein sehr wichtiger Bestandteil in Batterien von Elektrofahrzeugen, entsprechend rasant wächst die Nachfrage angesichts des Booms der Elektromobilität. Allerdings ist der Lithium-Abbau umstritten, vor allem im Hauptabbauland Chile, aber auch in den Förderländern China und Australien wird immer wieder über die Folgen für die Umwelt diskutiert.

Entsprechend aufmerksam wird jetzt der Vorstoß von thyssenkrupp beobachtet, mit der Produktion von grünem Wasserstoff zur Lithium-Herstellung die negativen Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren. Zusammen mit dem australischen Bergbauunternehmen Infinity Lithium Corp. Ltd. plant thyssenkrupp dazu ein Pilotprojekt in einer thyssenkrupp-Anlage in Deutschland, die später in das Lithiumprojekt von Infinity in San Jose integriert werden könnte.

Die im MDAX gelisteten Aktien von thyssenkrupp begleiten die Transformation des Konzerns seit längerem mit steigenden Notierungen. Auf Monatssicht verteuerten sich die Papiere um rund neun Prozent, innerhalb der letzten 12 Monate sogar um knapp 70 Prozent.

Letzten Freitag schlossen die Aktien mit einem Tagesverlust von vier Prozent bei 9,30 Euro. Die vorbörsliche Indikation deutet auf einem behaupteten Handelsstart in etwa in diesem Bereich hin.

