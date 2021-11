The Social Chain Aktie verliert kräftig nach Ankündigung von Kapitalerhöhung

Gerade einmal eine Woche ist es her, da gab das Social Media Unternehmen The Social Chain AG des bekannten Investors Georg Kofler (Die Höhle der Löwen) ihr Börsendebüt im und schon kündigt das Unternehmen eine an.

Wie The Social Chain heute mitteilt, ist eine Barkapitalerhöhung von bis zu 10 Prozent des Grundkapitals unter Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals geplant. Das der Aktionäre soll dabei ausgeschlossen werden.

Mit dem Emissionserlös will The Social Chain zum Teil den Mitte Oktober angekündigten Kauf des international agierenden Marken- und Handelshauses DS Holding GmbH des ebenfalls aus Die Höhle der Löwen bekannten Investors Ralf Dümmel finanzieren. Die Übernahme soll bis spätestens Dezember 2021 über die Bühne gehen und einen erheblichen Beitrag zum Wachstum von The Social Chain leisten. In diesem Jahr soll der Jahresumsatz bereits bei rund 620 Mio. Euro liegen und im Geschäftsjahr 2023 schon die Milliardengrenze überspringen.

Wie hoch die Kapitalerhöhung insgesamt ausfallen wird und wann sie endgültig durchgeführt werden soll, wurde bislang von Vorstand und noch nicht entschieden. The Social Chain begründet den Zeitpunkt der Kapitalerhöhung mit „der positiven Resonanz der Investoren in den letzten Wochen“.

Anleger reagieren wenig begeistert

War die Resonanz der Investoren in den letzten Wochen positiv, so regieren sie heute wenig begeistert auf die Ankündigung, denn eine Kapitalerhöhung führt durch die neu auf den Markt kommenden Aktien in der Regel zu einer Gewinnverwässerung bei den Altaktionären. Vor allem, wenn auch noch das Bezugsrecht ausgeschlossen wird.

Entsprechend reagieren heute viele Anleger mit Verkäufen, was aktuell zu einem Kursverlust von 7,1 Prozent auf 53 Euro führt. Damit fällt die The Social Chain auch unter ihre Erstnotiz von 54 Euro zurück.

Sie möchten vor Börsenstart über spannende Aktien informiert werden? Wir beobachten für Sie regelmäßig die interessantesten Aktien am Markt. Die Besten stellen wir Ihnen jeden Morgen kostenfrei im LYNX Börsenblick vor. Aktuell ermöglichen wir so über 35.000 Lesern täglich einen schnellen Überblick über die spannendsten Aktien. Machen Sie sich selbst ein Bild und abonnieren Sie unseren täglichen Newsletter Börsenblick oder einen anderen auf unserer Seite Börsennews.

--- --- --- (---%) Mkt Cap Vol Tageshoch Tagestief --- --- --- --- Displaying the chart Heutigen Chart anzeigen