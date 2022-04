Tesla: Kaufgelegenheit oder doch lieber Finger weg?

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Zuletzt war ich ein absoluter Fan des Elektrofahrzeugherstellers, doch wer die Rallye, welche hier Mitte März gestartet wurde, nicht zum richtigen Zeitpunkt erwischte, tat sich schwer, später einen guten Einstieg zu finden. Die Kurse gingen stetig nach oben und es gab so gut wie keine Zwischenkorrektur. Nun aber hat die Tesla-Aktie das gemacht, was sie schon vor Wochen hätte machen sollen. Das übergekaufte Niveau wird gerade abgebaut und die Kurse ermöglichen es der 20- als auch der 50-Tage-Linie langsam und stetig wieder aufzuschließen. Nach oben hin wurde die wichtige Widerstandslinie getestet. Vorerst ohne Erfolg, doch angesichts der steilen Annäherung, keine wirklich große Überraschung.

Die aktuellen Kurse, Charts, Dividenden und Kennzahlen zur Tesla Aktie finden Sie hier.

Expertenmeinung: Nun steht der gesamte Anstieg auf dem Prüfstand. Im Normalfall sollten die Bullen die psychologisch wichtige Marke bei 1.000 USD halten. Sollten die Kurse darunterfallen, wäre dies als Warnsignal zu verstehen. Kann die hingegen die 20-Tage-Linie halten und von hier aus wieder nach oben drehen, dann hätten wir eine interessante Kaufgelegenheit. Zudem wäre ein Breakout über die Marke von rund 1.150 USD in Folge ebenfalls möglich. Die nächste Berührung würde wohl zum Bruch dieser Widerstandslinie führen. Vorerst heißt es aber abwarten, wohin die Reise an der geht. Danach werden sich wohl auch die Investoren in Tesla richten.

Aussicht: BULLISCH

