Telecom Italia Aktie reagiert mit Kurssprung auf mögliche Übernahmepläne von KKR

Mit einem Kurssprung dürften heute die Aktien des italienischen Telekommunikationskonzerns Telecom Italia (TIM) in die neue Handelswoche starten. Die , die letzten Freitag 1,4 Prozent höher bei 0,35 Euro aus dem Handel ging, springt zum Handelsstart 28 Prozent auf 0,45 Euro nach oben.

Auslöser ist die Meldung über eine mögliche Kaufofferte des US-Finanzinvestors KKR (Kohlberg Kravis Roberts), der den Konzern vollständig übernehmen und anschließend von der Börse nehmen will. Bislang ist bekannt, dass KKR plant, den Aktionären 0,505 Euro pro Aktien zu bieten, das wäre ein Aufschlag zum zuletzt gehandelten Preis von rund 44 Prozent und würde TIM mit gut 11 Mrd. Euro bewerten.

Allerdings ist es noch aktuell noch nicht so weit. Zum einen will sich KKR rund vier Wochen Zeit nehmen, um in einer Due Diligence das Zahlenwerk von TIM ausführlich zu durchleuchten. Denn die Geschäfte von TIM liefen zuletzt eher schleppend, der Konzern enttäuschte die Anleger mit den jüngst vorgelegten Quartalszahlen und rechnet für das laufende Geschäftsjahr 2021 mit einem Ergebnisrückgang. Schuld daran ist u.a. auch ein Fussball-Deal mit dem Streaming-Anbieter DAZN

Zum anderen dürfte auch der italienische Staat beim früheren Monopolisten noch ein Wörtchen mitreden, denn der muss bei Übernahmen von „für den italienischen Staat wichtigen strategischen Beteiligungen“ explizit zustimmen. Die zuständige Behörde hat sich hier bereits gemeldet und mitgeteilt, dass man „die Entwicklungen beobachten werde“.

Für TIM-Aktionäre könnten die nächsten Wochen allerdings sehr spannend werden. Denn informierte Kreise berichteten zuletzt bereits, dass sich andere Finanzinvestoren und auch TIM-Konkurrenten ebenfalls für eine Übernahme – zumindest von einzelnen Geschäftsbereichen, wie z.B. der Glasfaser-Sparte – interessieren könnten. Und streiten sich mehrere Interessenten um ein Unternehmen, dann hat das in der Vergangenheit nicht selten einen Bieterwettstreit ausgelöst.

