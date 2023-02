TeamViewer, Siemens Energy, Evotec und Boeing – Was an den Börsen passiert ist

Lassen Sie sich den Artikel vorlesen:

Um 18:40 Uhr deutscher Zeit spricht heute Fed-Chef Jerome Powell und die Anleger erhoffen sich davon Signale, wie die zukünftige Zinspolitik der US-Notenbank aussehen könnte. Nachdem sich zuletzt die Anzeichen für eine mögliche Lockerung verstärkt hatten, hat der am letzten Freitag deutlich besser als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht die Sorgen der Anleger vor weiter steigenden Zinsen wieder verstärkt.

Mit einem Rückgang von 3,1 Prozent deutlich schwächer als erwartet ist die Deutsche Industrieproduktion im Monat Dezember ausgefallen. Experten hatten lediglich mit einem Rückgang um 0,7 Prozent gerechnet, nachdem im Vormonat noch ein kleines Wachstum von 0,4 Prozent erzielt werden konnte.

In diesem Umfeld ist der DAX heute mit einem kleinen Plus von 0,1 Prozent bei 15.359 Punkten in den Handel gestartet. Die Gewinne gibt er aber direkt nach Handelsstart wieder ab und liegt am späten Nachmittag mit 15.284 Punkten 0,4 Prozent im Minus.

Mit leichten Verlusten starten heute auch die US-Börsen in den Handel: Der Dow Jones verliert aktuell 0,4 Prozent auf 33.767 Punkte, der breiter gefasste S&P 500 gibt 0,3 Prozent auf 4.099 Punkte nach und an der US-Technologiebörse liegt der Nasdaq100 momentan mit 12.452 Zählern 0,1 Prozent unter dem gestrigen Schlusskurs.

Von Unternehmensseite sorgen heute u. a. die folgenden Nachrichten für Bewegung bei Einzelwerten:

TeamViewer: Aktienrückkauf beflügelt Aktie

Mit einem zweistelligen Kursplus unangefochtener Spitzenreiter im TecDAX und MDAX sind heute die Aktien des Software-Spezialisten TeamViewer. Ausgelöst wird die Kauflaune der Anleger heute zum einen von einem sehr positiven Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr und zum anderen vom angekündigten Aktienrückkauf.

Für 2023 peilt TeamViewer einen Umsatzanstieg um 10 bis 14 Prozent auf 620 bis 645 Millionen Euro an, was deutlich über dem von Analysten bislang erwarteten Umsatz von 615 Millionen Euro liegt. Die bereinigte soll bei ca. 40 Prozent liegen.

Außerdem hat TeamViewer angekündigt, im von bis zu 150 Millionen Euro zurückkaufen zu wollen.

TeamViewer-Aktien legen aktuell 12,5 Prozent auf 13,76 Euro zu.

Siemens Energy: Ergebnis leidet weiter unter Siemens Gamesa

Während es operativ beim Energiekonzern Siemens Energy im Ende Dezember zu Ende gegangenen ersten Quartal des Geschäftsjahres 2022/2023 deutlich besser lief, hat die Windenergietochter Siemens Gamesa dem Konzern weiterhin hohe Verluste beschert.

Der Verlust nach Steuern fiel mit 598 Millionen Euro mehr als doppelt so hoch wie in der vergleichbaren Vorjahresperiode aus (Q1/2022: -246 Millionen Euro). Allerdings war das den Anlegern bereits bekannt, da Siemens Energy schon Anfang Januar auf die Probleme bei Gamesa hingewiesen hat. Dagegen legten die Umsatzerlöse um 16 Prozent auf 7,1 Milliarden Euro zu, der Auftragseingang wuchs sogar um 49 Prozent.

Außerdem wird es immer wahrscheinlicher, dass sich Siemens Energy bis zu 1,5 Milliarden Euro am Kapitalmarkt besorgt, um die Komplettübernahme von Gamesa zu finanzieren.

Die im DAX notierten Aktien von Siemens Energy geben heute 0,9 Prozent auf 18,46 Euro nach.

Evotec bekommt ab April eine neue Finanzchefin

Der Wirkstoffhersteller Evotec bekommt eine neue Finanzchefin. Am 1. April 2023 wird Laetitia Rouxel den Posten von Enno Spillner übernehmen, dessen Vertrag Ende März ausläuft und der sich zukünftig neuen Aufgaben zuwenden will.

Frau Rouxel war in den letzten 25 Jahren in verschiedenen führenden Positionen im Finance-Bereich tätig, u. a. in den Branchen Life Sciences, Ernährung, Kosmetik und dem Bausektor.

Evotec-Aktien geben heute 1,6 Prozent auf 18,50 Euro nach.

Boeing will sich von bis zu 2.000 Mitarbeitern trennen

Auch der Flugzeugbauer Boeing schließt sich dem jüngst von Technologieunternehmen ausgelösten an und plant Zeitungsberichten zufolge, bis zu 2.000 Stellen zu streichen. Betroffen sollen vor allem die Bereiche Personal und Finanzen sein, in denen die Mitarbeiterzahl durch natürliche Fluktuation und Entlassungen deutlich reduziert werden soll.

Boeing-Aktien, die gestern an der US-Börse mit einem Plus von 0,4 Prozent bei 206,81 US-Dollar aus dem Handel gingen, legen heute zum Handelsstart 1,5 Prozent auf 210,10 US-Dollar zu.

