TAKKT-Aktien bauen nach guten Nachrichten ihr Jahresplus aus

Gute Nachrichten für die kamen gestern vom Büroversandhändler TAKKT. Denn der will seine Aktionäre am sehr erfreulichen Geschäftsverlauf im abgelaufenen Jahr beteiligen und deshalb eine ausschütten.

Bei den Anlegern kam die Nachricht gut an und in einem insgesamt sehr schwachen Gesamtumfeld legten TAKKT-Aktien gestern weiter zu.

TAKKT-Vorstand schlägt Sonderdividende für 2022 vor

Vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrates will der Vorstand von TAKKT der am 24. Mai 2023 stattfindenden die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 1,00 Euro pro vorschlagen. Die Gesamtdividende setzt sich zusammen aus einer Basisdividende von 0,60 Euro pro Aktie sowie einer Sonderdividende von 0,40 Euro pro Aktie.

Die Sonderdividende gibt es, da TAKKT ein äußerst erfolgreiches Geschäftsjahr hinter sich hat und Cashflow und Eigenkapitalquote Unternehmensangaben zufolge „stark sind“. Der Vorstand weist außerdem darauf hin, dass TAKKT auch „nach der Zahlung der Dividende über ausreichend finanzielle Mittel für Akquisitionen verfügt“.

Neunmonats-Ergebnis gibt bereits Indikation auf starkes Geschäftsjahr 2022

Wie erfolgreich das abgelaufene Geschäftsjahr tatsächlich war, werden Anleger morgen erfahren, denn dann will TAKKT vorläufige Zahlen für 2022 vorlegen. Einen Vorgeschmack lieferten bereits die Ende Oktober letzten Jahres veröffentlichten Zahlen für die ersten neun Monate 2022.

Von Januar bis September 2022 konnte TAKKT den Konzernumsatz um 17,1 Prozent auf 1,007 Milliarden Euro steigern. Das operative Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) legte sogar um 28,1 Prozent auf 105,2 Millionen Euro zu, die stieg auf 10,4 Prozent (Vorjahresperiode: 9,5 Prozent).

Der vom Unternehmen bei der Dividendenentscheidung aufgeführte Cashflow entwickelte sich bereits in den ersten neun Monaten 2022 ähnlich gut wie das EBITDA und stieg um 29,1 Prozent auf 91,4 Millionen Euro. Aufgrund dieser Entwicklung beim Cashflow sowie der hohen Eigenkapitalquote hatte TAKKT bereits Anfang Oktober 2022 ein Aktienrückkaufprogramm gestartet.

TAKKT-Aktien bislang mit erfreulicher Jahresperformance

Die operativ erfreuliche Entwicklung kann man auch am der TAKKT-Aktien ablesen. Gestern behaupteten sich die Papiere in einem insgesamt sehr schwachen Gesamtmarkt und schlossen 1,4 Prozent höher bei 14,62 Euro. Das ist der höchste Stand seit Juli vergangenen Jahres.

Damit liegen die Papiere seit Jahresbeginn bereits mit acht Prozent im Plus. Seit ihrem Ende September 2022 markierten Jahrestief bei 9,02 Euro summieren sich die Kursgewinne sogar auf über 60 Prozent.

Trotz der zuletzt deutlichen Kurszuwächse der TAKKT-Aktien errechnet sich bei der jetzt verkündete Dividende für 2022 in Höhe von 1,00 Euro pro Aktie eine Dividendenrendite von rund sieben Prozent.

