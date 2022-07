TAG Immobilien: Kapitalerhöhung verdirbt Anlegern heute kräftig die Laune

Lassen Sie sich den Artikel vorlesen:

Es läuft alles andere als rund beim Immobilienkonzerns TAG Immobilien: Seit der im letzten August mit 29,37 Euro erreichten höchsten der letzten rund 20 Jahre ist der inzwischen um mehr als 65 Prozent eingebrochen.

Und der Blick auf den wirkt inzwischen schon fast bedrohlich, denn die Abwärtsdynamik hat zuletzt nochmals kräftig zugenommen und die Aktien bewegt sich in den letzten Wochen schon „beinahe senkrecht““ nach unten.

Dabei wirkt gerade ein ganzer Korb an negativen Faktoren auf Immobilienwerte, angeführt von der Zinswende, die die seit Jahren niedrigen Hypothekenzinsen wieder kräftig verteuert, der ausufernden Inflation mit explodierenden Rohstoff- und Energiekosten und der beinahe schon verzweifelten Suche nach Personal.

Bei TAG Immobilien kommt an belastenden Faktoren heute noch die Ankündigung einer dazu, die die Aktien direkt nach Börseneröffnung erneut auf Talfahrt schickt.

TAG beschließt Kapitalerhöhung zur Refinanzierung von Übernahme

Um die Ende letzten Jahres angekündigte Übernahme von Polens größtem Wohnimmobilienentwickler ROBYG S.A. vollständig zu refinanzieren, hat der Vorstand der TAG Immobilien heute mit Zustimmung des Aufsichtsrates eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit der Altaktionäre beschlossen.

Das von TAG Immobilien soll dazu durch die Ausgabe von 28.990.260 neuen und auf den Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien um 146.498.765 Euro auf 175.489.025 Euro erhöht werden. Das entspricht einer Grundkapitalerhöhung von 19,8 Prozent.

Die bestehenden Aktionäre von TAG Immobilien können dazu für je 101 bestehende Aktien 20 zum Bezugspreis von 6,90 Euro beziehen. Die beginnt am 12. Juli 2022 und soll voraussichtlich am 25. Juli 2022 enden. Vom 12. Juli bis 26. Juli 2022 werden dementsprechend auch die Bezugsrechte für die neuen Aktien gehandelt.

Konkret soll mit dem Geld aus der Kapitalerhöhung ein Teil der aufgenommenen Brückenfinanzierung für die Übernahme der ROBY S.A. in Höhe von 650 Millionen Euro zurückgezahlt werden. Der dann noch verbliebende Betrag soll durch 150 Millionen Euro aus bestehender Liquidität und rund 300 Millionen Euro an Nettoerlösen aus derzeitigen und geplanten Verkäufen in Deutschland sowie durch weitere besicherte Darlehen getilgt werden.

TAG Immobilien-Aktie brechen ein

Zwar werden die bestehenden Aktionäre durch diese Form der Kapitalerhöhung vor einer Verwässerung geschützt, allerdings dürfte die Höhe des Bezugspreises für Verstimmung sorgen. Denn gestern schlossen Aktien von TAG Immobilien noch bei 10,84 Euro und damit weit darüber.

Erwartungsgemäß schwach starten die Papiere heute in den Handel und brechen als der mit Abstand schwächste MDAX-Wert aktuell um mehr als 12 Prozent auf 9,51 Euro ein und bewegen sich damit weiter zügig in Richtung Bezugspreis.

Für Anleger, die von ihrem Bezugsrecht keinen Gebrauch machen, bleibt zu hoffen, dass sich die Aktien wieder erholen und sie zumindest die Bezugsrechte zu einem „vernünftigen“ Preis veräußern können.

