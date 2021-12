TAG Immobilien AG kauft polnischen Wohnungsentwickler – Aktie vor freundlichem Handelsstart

Der Immobilienkonzern TAG Immobilien AG (TAG) baut sein Engagement in Polen weiter aus. Wie TAG heute vorbörslich mitteilt, wurde eine Vereinbarung zum Erwerb von 100 Prozent der Anteile am führenden Wohnungsentwickler in Polen, der ROBYG S.A. (ROBYG) unterzeichnet.

Nach Abzug von „bestimmten Anpassungen“ zahlt TAG für die einen Preis von ca. 540 bis 560 Mio. Euro an den bisherigen Besitzer Bricks Acquisitions Limited, einem Unternehmen der Goldman Sachs Group.

ROBYG verfügt aktuell über eine Pipeline von ca. 23.000 Wohnungen in vier polnischen Städten und ermöglicht TAG damit auch den Markteintritt in der polnischen Hauptstadt Warschau. Im letzten Geschäftsjahr erzielte ROBYG ein operatives Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) von ca. 59 Mio. Euro und ein Konzernergebnis von ca. 47 Mio. Euro.

Zusammen mit der vor rund zwei Jahren in Polen übernommenen Vantage Development S.A. (Vantage) baut TAG damit seine Marktposition kräftig aus und besitzt das mit ca. 20.000 Wohneinheiten größte Mietwohnungsportfolio in den Großstädten Warschau, Breslau, Posen, Dreistadt, Krakau und Lodz. TAG ist damit auf dem Weg, zu einem der führenden Anbieter von Mietwohnungen in Polen zu werden.

Finanziert werden soll die Transaktion, die im ersten Quartal 2022 komplett über die Bühne gehen sollen, durch eine Brückenfinanzierung im Gesamtvolumen von 750 Mio. Euro. Wichtig ist dem TAG-Management, dass das aktuelle Investment-Grade-Rating des Immobilienkonzerns nicht in Gefahr gerät.

TAG-Aktien vor freundlichen Handelsstart

Die im MDAX gelisteten Aktien der TAG Immobilien AG schlossen gestern 0,1 Prozent höher bei 24,49 Euro. Vorbörslich legen die Papiere weiter auf 24,70 Euro zu und dürften damit heute freundlich in den neuen Handelstag starten.

