SynBiotic übernimmt führenden Hanf-Hersteller – Aktie bleibt im Rallye-Modus

Mit der neuen Bundesregierung aus SPD, FDP und Grünen hat die Diskussion um eine Legalisierung von Cannabis in Deutschland an Fahrt gewonnen. Selbst SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach hat sich dafür ausgesprochen, die Legalisierung von Cannabis im Koalitionsvertrag zu verankern. Entsprechend gefragt sind an der Börse mögliche Profiteure, sollte die Ampelkoalition zukünftig die kontrollierte Abgabe von Cannabis zu Genußzwecken in lizensierten Geschäften legalisieren.

Einer dieser Profiteure könnte die SynBiotic SE aus München sein, der nach eigenen Angaben größten börsengelisteten Unternehmensgruppe Europas im Hanf- und Cannabis-Sektor, die die gesamte Supply Chain vom Anbau über die Produktion bis zum Handel anbietet.

Eindrucksvoll ist jedenfalls die Kursentwicklung der SynBiotic : Seit Mitte November, als ein noch zu Kursen von 19 Euro den Besitzer gewechselt hat, hat sich das Papier allein in den letzten zehn Tagen auf aktuelle 39,40 Euro mehr als verdoppelt und gestern mit einem Anstieg auf 41,80 Euro ein weiteres Rekordhoch markiert.

Die nach der Buy & Build Investmentstrategie agierende Unternehmensgruppe setzt dabei vor allem auf Unternehmenskäufe, die dann innerhalb der Gruppe weiterentwickelt werden. Einen solchen Zukauf gab SynBiotic gestern nachbörslich bekannt.

Über einen Einbringungsvertrag werden 50,1 Prozent der Geschäftsanteile der Unternehmensgruppe des Hanf-Pioniers Daniel Kruse übernommen. Dabei handelt es sich um die:

Hanf Farm GmbH,

Hemp Factory GmbH,

Hempro International GmbH und die

MH medical hemp GmbH.

Die Geschäftsanteile werden im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung in die Gesellschaft eingebracht, weshalb SynBiotic eine Sachkapitalerhöhung durch Ausgabe von 450.900 neuen Aktien beschließen wird. Außerdem wird SynBiotic 2 Mio. Euro in die Kapitalrücklage der Gesellschaften einzahlen.

SynBiotic Aktie legt vorbörslich weiter zu

Blickt man auf die vorbörsliche Indikation, dann dürfte die Aktie von SynBiotic – trotz der Kursrallye der letzten Tage – heute weiter zulegen.

Aktuell liegt die vorbörsliche Indikation mit 41,50 Euro rund fünf Prozent über dem gestrigen XETRA-Schlusskurs von 39,40 Euro und damit nur noch knapp unter dem gestern bei 41,80 Euro erreichten Rekordhoch.

