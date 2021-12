Symrise stärkt Portfolio durch Zukauf – Aktie startet freundlich in den Handel

Der Duftstoffhersteller Symrise gibt heute vorbörslich bekannt, dass ein Vertrag zum Erwerb des kanadischen Anbieters für Rezepturentwicklungen und die Herstellung von maßgeschneiderten Geschmackslösungen (u.a. Saucen, Dips und Dressings) Giraffe Foods Inc. (Giraffe) unterzeichnet wurde. Die Transaktion soll noch in diesem Jahr abgeschlossen werden, über die Höhe des Kaufpreises vereinbarten beide Seiten Stillschweigen.

Mit dem Zukauf von Giraffe will Symrise die eigene Wertschöpfungskette erweitern und einer noch größeren Kundenbasis in Nordamerika eine vergrößerte Palette an Geschmackslösungen bieten. Giraffe Foods Inc. erzielte mit seinen Produkten im Ende Juni zu Ende gegangenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 80 Mio. CAD, ein Plus von 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Dr. Jean-Yves Parisot, Vorstand Flavor & Nutrition bei Symrise, sieht in der :

eine strategische Chance, unser Portfolio auf dem attraktiven Markt für maßgeschneiderte Geschmackslösungen zu erweitern.

Auch ohne die Akquise läuft es bei Symrise hervorragend: Von Januar bis Ende Juni 2021 konnte der Konzernumsatz um 6,7 Prozent auf 2,9 Mrd. Euro gesteigert werden, die Prognose für das Umsatzwachstum im laufenden Geschäftsjahr wurde von sieben auf neun Prozent angehoben. Die operative Marge für den Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) erwartet Symrise mit 21 Prozent auf Vorjahresniveau.

Symrise Aktie startet freundlich in den Handelstag

Die seit dem 20. September im deutschen Leitindex DAX gelisteten Aktien von Symrise starten freundlich in den neuen Handelstag und legen in den ersten Handelsstunden 1,2 Prozent auf 126,40 Euro zu.

Erfreulich ist auch der längerfristige Blick auf die Kursentwicklung, denn in den letzten 12 Monaten verteuerten sich die Papiere um 20 Prozent, innerhalb der letzten fünf Jahren summiert sich das Kursplus sogar auf 130 Prozent.

