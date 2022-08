SUSE, thyssenkrupp, SAP und Intel – Der kompakte Tagesüberblick

Lassen Sie sich den Artikel vorlesen:

Freundlich startet der DAX in den Monat August und erholt sich damit weiter von den teils kräftigen Verlusten aus den ersten Monaten dieses Jahres. Unterstützung kommt dabei auch von Unternehmensseite, denn in der laufenden Quartalsberichtssaison konnten bislang überraschend viele Werte aus der ersten Reihe die Erwartungen teils deutlich übertreffen.

Bis auf das Tageshoch von 13.569 legte der deutsche Leitindex heute zu, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten und den DAX wieder Richtung Schlusskurs vom letzten Freitag schickten. Am späten Nachmittag kann der DAX mit 13.530 Punkten noch ein kleines Plus von 0,3 Prozent behaupten.

Mit leichten Gewinnen starten die US-Börsen in die neue Handelswoche: Der Dow Jones kann in der ersten Handelsstunde 0,15 Prozent auf 32.890 Punkte zulegen, der breiter gefasste S&P 500 klettert ca. 0,1 Prozent auf 4.137 Punkte und der Nasdaq100 beginnt mit einem Plus von 0,7 Prozent bei 13.042 Zählern.

Von Unternehmensseite sorgen heute u.a. die folgenden Nachrichten für Bewegung bei Einzelwerten:

SUSE profitieren von Spekulationen über Aktienkäufe durch Großaktionär

Kräftig zulegen können zum Wochenstart die Aktien des Spezialisten für Linux-Betriebssysteme SUSE S.A., die von Spekulationen über geplante Aktienkäufe ihres Großaktionärs EQT profitieren. Angeblich will die schwedische Investorengruppe, die bereits mehr als 73 Prozent der Anteile an SUSE besitzt, für weitere bis zu 100 Millionen Euro Unternehmensanteile kaufen.

Die im TecDAX und notierten SUSE-Aktien verteuern sich heute um 4,1 Prozent auf 18,19 Euro.

thyssenkrupp: Steigt das Land Nordrhein-Westfalen bei der Stahlsparte ein?

Einen Einstieg des Landes Nordrhein-Westfalen bei thyssenkrupp Steel, der Stahlsparte des Industriekonzerns thyssenkrupp, kann sich Ursula Gather (Chefin der Krupp-Stiftung, die 21 Prozent an thyssenkrupp hält) vorstellen. Der „Rheinischen Post“ zumindest sagte sie, dass das eine „denkbare Option“ sein.

Ihrer Meinung nach wollen „alle Beteiligten diesen Weg gehen und haben ihn bereits beschritten“, deshalb könnte das Thema vielleicht sogar schon ein Punkt auf der nächsten sein.

Die im MDAX notierten Aktien von thyssenkrupp verlieren 0,9 Prozent auf 5,94 Euro.

SAP startet mit Aktienrückkaufprogramm

Europas größter Softwarekonzern SAP startet heute das kürzlich angekündigte Aktienrückkaufprogramm im von bis zu einer halben Milliarde Euro. Die zurückgekauften Aktien sollen vor allem für künftige Zuteilungen aus anteilsbasierten Vergütungsprogrammen verwendet werden.

SAP-Aktien verteuern sich aktuell um 0,9 Prozent auf 91,49 Euro.

Intel will mit Bau in Magdeburg 2023 beginnen

Der Chiphersteller Intel will mit dem Bau seines Halbleiterwerkes in Magdeburg noch im ersten Halbjahr 2023 beginnen. Bedingung dafür ist laut Intel, dass der sogenannte „European Chips Act“ vorher von der EU verabschiedet wird, durch den Beihilfen für Halbleiterfabriken in Milliardenhöhe möglich werden.

Davon erhofft sich auch Intel eine ordentliche Unterstützung beim Bau des geplanten Werkes in Magdeburg, bis zu 6,8 Milliarden Euro könnten durch den Bund an die US-Amerikaner fließen. Klappt das alles planmäßig, sollen ab 2027 Intel-Chips aus Magdeburg kommen.

Intel-Aktien schlossen letzten Freitag an der US-Börse tiefrot, nachdem der Konzern seine Jahresprognose gekappt hat. Zum Start in die neue Handelswoche können die Papiere aber wieder zulegen und verteuern sich aktuell um 2,5 Prozent auf 37,24 US-Dollar.

