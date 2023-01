Suse dämmt Verluste weiter ein – Wann gelingt der Aktie die Wende? 

Der Softwareanbieter Suse – spezialisiert auf das Betriebssystem Linux – hat heute Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vorgelegt und konnte bei gestiegenen Umsätzen seinen Verlust gegenüber dem Vorjahr deutlich reduzieren.

Ziemlich schwer hatten es im letzten Jahr die im TecDAX und notierten Suse-Aktien, die auf Jahressicht (trotz kleinem Jahresendspurt) rund 58 Prozent an Wert verloren haben. Heute schaffen es die Aktien allerdings nicht, an die zuletzt zaghaft versuchte Kurserholung anzuknüpfen, sondern starten mit deutlichen Verlusten in den Handel. Damit dürfte die von vielen Anlegern erhoffte Trendwende vorerst weiter ausbleiben.

Gegenüber dem Vorjahr konnte Suse den Konzernumsatz auf IFRS-Basis im Oktober zu Ende gegangenen Fiskaljahr 2022 um 17 Prozent auf 653 Millionen US-Dollar steigern.

Die Marge auf das bereinigte operative Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (Adjusted EBITDA) lag mit 37 Prozent exakt auf Vorjahresniveau, das EBITDA verbesserte sich um 14 Prozent auf 241,9 Millionen Euro.

Der Jahresfehlbetrag, der im Vorjahr noch bei über 207 Millionen Euro lag, konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr mit 39,5 Millionen Euro deutlich reduziert werden.

Mit den erreichten Ergebnissen zufrieden zeigte sich in einer ersten Reaktion der Suse-Finanzvorstand Andy Meyers:

We delivered against our revenue and profitability guidance for FY22, and continued to generate strong .