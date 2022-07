Südzucker, Rheinmetall, Fraport und BASF – Der kompakte Tagesüberblick

Lassen Sie sich den Artikel vorlesen:

Mit großer Spannung warteten heute die Anleger auf die 14.30 Uhr anstehenden neuen Inflationsdaten aus den USA, deren Veröffentlichung sich – neben dem monatlich anstehenden US-Arbeitsmarktbericht – zu einem der wichtigsten Termine an der Börse entwickelt hat. Wie diese ausfallen, davon hängt inzwischen zu einem großem Maß das Tempo, mit dem die FED in den nächsten Monaten weiter an der Zinsschraube drehen wird, ab.

Die Prognose für den Verbraucherpreisindex im Juni lag mit 8,8 Prozent bereits über dem Wert aus dem Vormonat von 8,6 Prozent, tatsächlich ist die Inflation aber noch deutlicher auf 9,1 Prozent gestiegen.

Der DAX, der nach einer schwachen Handelseröffnung vor den US-Inflationsdaten rund ein Prozent im Minus bei 12.779 Punkten lag, ging direkt nach der Veröffentlichung in die Knie und rutscht um mehr als zwei Prozent auf 12.650 Punkte ab.

Nach dem neuen Inflationsschock starten auch die US-Börsen mit kräftigen Abschlägen in den Handel: Der Dow Jones verliert direkt zum Handelsstart 1,2 Prozent auf 30.630 Punkte, der breiter gefasste S&P 500 gibt 1,4 Prozent auf 3.763 Punkte nach und an der Technologiebörse rutscht der Nasdaq100 mit seinen zinssensiblen Tech-Werten um 1,9 Prozent auf 11.524 Punkte ab.

Von Unternehmensseite sorgen heute u.a. die folgenden Nachrichten für Bewegung bei Einzelwerten:

Südzucker: Ergebnis in Q2 dürfte dank CropEnergies steigen

Der Zuckerproduzent Südzucker erwartet für das zweite Quartal einen deutlichen Ergebnisanstieg, da die Geschäfte der Biosprit-Tochter CropEnergies sehr gut laufen.

Deshalb bestätigt der Konzern heute nochmals seine im Juni nach oben angepasste Gesamtjahresprognose: Der Umsatz dürfte demnach 2022 auf 8,9 bis 9,3 Milliarden Euro steigen, das operative Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) bei 760 bis 860 Millionen Euro und das Konzernergebnis bei 400 bis 500 Millionen Euro liegen.

Die im notierten Südzucker-Aktien geben heute dennoch leicht nach und liegen am frühen Nachmittag mit 0,9 Prozent im Minus bei 13,74 Euro.

Rheinmetall erhält Brennstoffzellenauftrag im zweistelligen Millionenbereich

Der Rüstungskonzern Rheinmetall hat einen Auftrag über die Lieferung von Kathodenventilen, die in Brennstoffzellen benötigt werden, von einem Brennstoffzellenhersteller aus Europa erhalten.

Für die bis zu 1,5 Millionen beauftragten Stück wird ein zweistelliger Millionenbetrag abgerechnet, mit der Serienproduktion soll ab 2025 begonnen werden.

Die im MDAX notierten Rheinmetall-Aktien können davon heute allerdings nicht profitieren und geben mehr als zwei Prozent auf 187,05 Euro nach.

Fraport steigert Passagierzahlen in Frankfurt weiter

Deutlich ins Plus schaffen es heute die Aktien des Flughafenbetreibers Fraport, nachdem dieser Verkehrszahlen für den Flughafen Frankfurt vorgelegt hat und die Zahl der Passagiere weiter steigern konnte.

Im Juni wurden – trotz der vielen Probleme bei der Abfertigung – mit insgesamt 4.99 Millionen Passagieren rund 400.000 Fluggäste mehr als im Vormonat abgefertigt. Das war das höchste Monatsergebnis seit Pandemiebeginn, das nun bei rund drei Viertel des Passagieraufkommens des Juni 2019 erreicht.

Fraport-Aktien legen bis zum späten Nachmittag 2,4 Prozent auf 40,60 Euro zu.

BASF bleibt bei Bernstein Research auf der Kaufliste

Gestern hat der Chemiekonzern BASF überraschend vorläufige Zahlen für das abgelaufene zweite Quartal vorgelegt und positiv überrascht (wir berichteten ausführlich hier).

Heute äußern sich die Experten vom US-Analysehaus zu BASF und sehen zwar für die von ihnen „beobachteten Werte aus dem europäischen Industrie- und Chemiespektrum noch fast ein Drittel Kursrisiko“. Für BASF spricht nach Ansicht von Bernstein-Analyst Gunther Zechmann allerdings „das bereits äußerst niedrige Bewertungsniveau“. Deshalb bestätigt er seine Einstufung für BASF mit „Outperofrm“ und belässt sein Kursziel bei 82 Euro.

Die im deutschen Leitindex DAX notierten BASF-Aktien geben heute 1,5 Prozent auf 41,87 Euro nach. Auf dem aktuellen Kursniveau bedeutet das Kursziel von Bernstein Research beinahe eine Kursverdopplung.

