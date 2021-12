Steinhoff Aktien bauen Kursgewinne nach Einigung mit letzten Gläubigern weiter aus – Marktkapitalisierung kratzt wieder an der Milliardengrenze

Ende letzter Woche berichteten wir bereits über die Nachricht des Möbelhändlers Steinhoff, dass dieser sich nun auch mit seinen letzten Gläubigern einigen konnte und damit die drohende Klage auf Liquidation von Steinhoff endgültig vom Tisch sein dürfte.

Zwar sind nicht viele Details zur Einigung bekannt, aber durchgedrungen ist, dass es einen Vergleich mit den ehemaligen Besitzern von Tekki Town und dem Gläubiger Trevo Capital gab, der Steinhoff in Summe 27 Mio. Euro und ca. 29 Mio. Aktien der südafrikanischen Einzelhandelstochter Pepkor kosten dürfte.

Um den Deal endgültig über die Bühne zu bringen, fehlt zwar noch die gerichtliche Bestätigung, aber das dürfte nach Ansicht von Beobachtern nur noch reine Formsache sein. Die Aktionäre von Steinhoff hoffen jetzt, dass damit endgültig alle Hindernisse ausgeräumt sind, die einer Neuausrichtung des Konzerns und damit auch die Rückkehr zu wirtschaftlich besseren Zeiten bislang im Weg standen.

Entsprechend ausgiebig wurde der Deal bereits letzte Woche an der Börse gefeiert: Direkt nach der Bekanntgabe legten Steinhoff-Aktien bis auf ihren Wochenschlusskurs bei 0,186 Euro zu und konnten damit ein Wochenplus von gut 27 Prozent verbuchen.

Der Kursaufschwung setzt sich auch in dieser Handelswoche fort und Steinhoff-Aktien legen allein heute um weitere elf Prozent auf 0,23 Euro zu. Damit summieren sich die Kursgewinne von Steinhoff seit ihrem Zwischentief vom 26. November bei 0,105 Euro bereits auf beeindruckende 118 Prozent!

Viel Hoffnung also, die in den letzten vier Wochen in den Aktienkurs geflossen ist. Bleibt zu hoffen, dass diese mittelfristig auch erfüllt wird und die von Steinhoff, die inzwischen mit 970 Mio. Euro bereits wieder an der Milliardengrenze kratzt, auch rechtfertigt.

