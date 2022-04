Stagflation: Was kann man tun, um da gut durchzukommen?

Stagflation ist ein Kunstwort, das aus Stagnation und Inflation zusammengesetzt ist. Zwei negative Faktoren, die normalerweise nicht zusammen auftauchen. Aber wenn es passiert, wird die Lage knifflig. Und streng genommen hat sie, bezogen auf Deutschland, bereits begonnen. Was tun?

Was eine Stagflation ist, ist schnell erklärt, das geht ja schon aus den einleitenden drei Zeilen hervor: Eine Situation, in der das Wirtschaftswachstum stagniert oder sogar eine Rezession vorliegt, kombiniert mit einer Teuerungsrate, die deutlich über dem Normalniveau liegt. Wie man damit umgeht, ist jedoch weit weniger leicht zu sagen. Denn wie meistens in solchen Dingen muss die einleitende Phrase lauten: „Es kommt darauf an …“.

Es kommt darauf an, wie stark dieses Phänomen wird. Es kommt darauf an, wie lange es vorhält. Und es kommt darauf an, wie die Regierungen und Notenbanken dem begegnen und was die Verbraucher tun können bzw. dann auch wirklich tun. Klar ist nur eines:

Stagflation: Ein Blick zurück auf die Siebzigerjahre

Es geht hier um ein ungewöhnliches und seltenes Phänomen. Es ist immer praktisch, im Fall eines Problems ins Geschichtsbuch schauen zu können um zu sehen, was man da früher getan hat und ob man es … je nachdem, ob frühere Maßnahmen funktionierten … genauso oder völlig anders machen sollte. Aber eine Stagflation, wie wir sie jetzt vor uns haben könnten (bzw. genau genommen in Deutschland schon haben, weil das erste Quartal 2022 das zweite Quartal in Folge mit schrumpfender Wirtschaftsleistung war und wir daher laut Lehrbuch schon wieder in einer Rezession wären), gab es so noch nicht. Auch nicht in den Siebzigerjahren?

Damals kam es in der Tat zu einer Stagflation. Aber die Rahmenbedingungen waren andere. Daher kann man die damalige Situation, die durch den sogenannten „Ölpreisschock“ ausgelöst wurde, nicht einfach 1:1 auf die heutige übertragen. Damals hatten die arabischen Ölförderländer als Reaktion auf den Israel-Konflikt den Ölhahn zugedreht. Die Ölpreise schossen nach oben, dadurch wurde eine heftige Inflation ausgelöst, zugleich würgten die hohen Ölpreise das Wachstum ab. Das passierte in zwei Wellen 1973/1974 und 1979/1980. Meine Konjunkturdatenbank ist zwar umfassend, aber sie reicht eigentlich „nur“ knapp 40 Jahre zurück. Die Daten, die ich Ihnen hier für die USA zeige, sind für die Siebzigerjahre Jahresenddaten und aus historischen Dateilisten entnommen. Diese Daten zu sehen, hilft zwar, aber:

Auch das kann nur ein sehr ungenaues Bild zeichnen, denn um wirklich einordnen zu können, was damals genau passierte, was schiefging und was gelang, müsste man zudem die Arbeitslosenzahlen sehen, die Industrieproduktion, den Einzelhandelsumsatz, die Kreditentwicklung und, und, und. Ich für meinen Teil saß damals noch auf der Schulbank, musste also mein Geld noch nicht selbst verdienen und hatte erst recht keine Kredite am Hals, aber ich habe vor diesem Artikel bei älteren Bekannten und der Familie nachgefragt: Das war damals unangenehm, als Benzin auf einmal eine Mark statt 60 Pfennig kostete, aber Existenzangst brach deswegen nicht aus. Das könnte heute anders werden, falls die Sache aus dem Ruder läuft. Und das aus mehreren Gründen:

Heute ist man deutlich weniger für Krisen gerüstet

In den Siebzigern gab es ein „Leben auf Pump“ in der Art, wie wir das heute sehen, nicht. Die Zahl an Haushalten, aber auch an Unternehmen, die immense Kreditbelastungen haben, ist heute extrem hoch. Das ist ein Problem. Ein Problem ist auch, dass man seit Jahrzehnten keine echte Wirtschaftskrise erlebt hat. Bis auf ältere Mitbürger weiß kaum jemand, was da auf einen zukommen kann, so dass, was auch meine Erfahrung im persönlichen Umfeld ist, kaum jemand Vorsorge trifft.

Und es geht diesmal nicht um ein „Kernproblem“ in Form des Ölpreises wie damals. Es geht um eine breiter gefasste Inflation, die nahezu alle Rohstoffbereiche erfasst. Wir haben im Gegensatz zu damals eine jahrelange Nullzinsphase gesehen, so dass ein einigermaßen tauglicher Zins als Rettungsboot vor Inflation nicht existiert. Und wir sehen eine geopolitische Situation, die die Sache noch weitaus weniger berechenbar macht.

Das fiese an einer Stagflation ist …

Der folgende zeigt, dass die US-Notenbank die Leitzinsen damals dramatisch anheben musste, um die Inflation zu bremsen. Und genau das ist das Problem an der Sache. Der Punkt, der aus einer kniffligen Situation eine fatale und langwierige Krise machen kann, wenn das schiefgeht.

Das fiese an einer Stagflation ist, dass Stagnation/Rezession und Inflation normalerweise nicht zusammen auftauchen sollten. Wenn die Wirtschaft schrumpft, haben immer mehr Menschen immer weniger Geld zur Verfügung. D.h. die Nachfrage sinkt, was die Rezession verschärft und verselbständigt. Aber durch die sinkende Nachfrage fallen eben auch die Preise. Daher können Regierungen Konjunkturprogramme lostreten und die Notenbanken die Zinsen senken, um die Kreditaufnahme zu fördern – und schon springt der Konjunkturmotor wieder an. Klingt simpel und klappt meistens auch. Aber diesmal sieht es anders aus. Diesmal haben wir eben ein wankendes Wachstum und steigende Preise. Und zwar deutlich steigende Preise.

Basis dessen sind zum einen die Spätfolgen der Corona-Lockdowns (bzw. die Folgen der aktuellen Lockdowns in China). Man hätte nicht gedacht, dass die weltweite Vernetzung der Wirtschaft und die Hochrüstung der Logistik so empfindlich auf Störungen reagiert … und vor allem einfach nicht wieder in die Spur kommen will. Zum anderen sind das jetzt die Folgen der Sanktionen wegen des Ukraine-Konflikts. Ohne diesen neuen Faktor hätte sich das ganze vielleicht in ein paar Monaten wieder in die richtige Richtung bewegen lassen. Aber jetzt haben sich Preisanstieg und Materialengpässe eben noch weiter intensiviert. Dauer? Unbekannt.

Mittendrin in der Zwickmühle

Aber was können die Entscheider jetzt tun? Alles, was normalerweise gegen die eine Hälfte der Stagflation hilft, ist schlecht für die andere.

Mit höheren Leitzinsen auf die viel zu hohe Inflation zu reagieren, ist normalerweise schon richtig. Das bremst die Nachfrage, weil Kredite teurer werden. Und da viele Menschen in den Industriestaaten seit Jahrzehnten immer mehr auf Pump leben, wäre der Nachfragerückgang immens, zumal dann auch der Schuldendienst teurer wird und das für Konsum freie beschneidet. Aber die Inflation hat das Wachstum jetzt bereits unter Druck gesetzt. Höhere Zinsen würden das Problem verschärfen, weil ja eigentlich weniger die zu hohe Nachfrage das Problem ist, sondern das zu geringe Angebot. Und das wird mit höheren Zinsen eben nicht größer.

Und was passiert, wenn man das Gegenteil tut und die Zinsen senkt? Erstens geht das nicht, weil die Zinsen bei null liegen, da man während der letzten über 20 Jahre immer absichtlich „vergessen“ hatte, die Zinsen nach Senkungsphasen wieder anzuheben, weil ohne billiges Geld kein Wachstum mehr generierbar gewesen wäre. Was übrigens auch klar macht, was passiert, wenn Geld durch Leitzinserhöhungen nicht mehr billig ist. Das hätte jetzt ganz andere, brutalere Auswirkungen als damals in den Siebzigern. Zweitens würde den Sparern das Geld nur noch schneller durch die Hände rinnen, weil der Realzins, sprich Verzinsung abzüglich Inflation, dann noch negativer würde.

Aus dieser Situation herauszukommen, das Richtige zu tun, ist für Regierungen und Notenbanken daher eine Herausforderung, die schwer zu stemmen sein wird. Da niemand absehen kann, wie sich die das Problem befeuernden Faktoren entwickeln, seien es die gerissenen Lieferketten, der Chip- und Materialmangel oder die Sanktionen und Gegensanktionen, ist für die Entscheider, aber auch für uns als Verbraucher und Anleger derzeit Sichtweite null angesagt. Was kann man da tun, um als Investor heil durch diese Phase zu kommen?

Guter Rat ist teuer, wenn die Sichtweite bei null liegt

Wenn das Wachstum unter Druck gerät und zugleich die Zinsen steigen, reduziert sich das freie Kapital, das an den fließen könnte. Denn leicht verfügbares und zugleich billiges Geld findet immer seinen Weg an die Aktienmärkte. Das hat diese der letzten zwei Jahre maßgeblich angetrieben. Wird dieser Geldzufluss weniger, wird es natürlich eng. Dementsprechend lief der Dow Jones in den Siebzigerjahren miserabel. Vor allem in der Zeit der ersten Ölpreiskrise 1973/1974 ging es dramatisch bergab, wie der folgende Chart zeigt. Und das könnte diesmal vergleichbar laufen, zumal:

Anleihen werden dann immer mehr zu einer tauglichen Konkurrenz, da deren Renditen, in den letzten Jahren unattraktiv und oft sogar negativ, dann steigen. Und da die US-Notenbank plant, ihre über die Jahre der Stützungskäufe am aufgehäuften Bestände sukzessiv wieder in den Markt zu geben, wird das Anleihe-Angebot noch künstlich aufgestockt, das treibt die Renditen erst recht höher. Die Leitzinserhöhungen haben in den USA gerade erst begonnen – und trotzdem bekommt man für US-Staatsanleihen mit zehn Jahren bereits eine von 2,7 Prozent, wie der nächste Chart zeigt. Und sogar in Deutschland bekommt man für zehn Jahre Laufzeit bei Bundesanleihen auf einmal wieder Zinsen, wenngleich bislang nur 0,7 Prozent. Aber immerhin, die Rendite war da zuvor drei Jahre lang negativ.

Natürlich ist das alles immer noch weniger als die Inflationsrate. Aber ist der Aktienmarkt denn die bessere Alternative? Ja, wenn man dort auch Gewinne macht. Aber wenn der Gesamtmarkt tendenziell unter Druck steht, womit an der Börse aktuell zu rechnen ist und was, siehe die Siebzigerjahre, ein normales Szenario im Zuge einer Stagflation wäre, dann kommen zur Geldentwertung durch Inflation auch noch Kursverluste hinzu. Also, was tun?

Stagflation: Maßnahmen, über die man jetzt nachdenken könnte

Wie bereits unterstrichen, gibt es kein simples Patentrezept, wie man gut durch eine Stagflationsphase kommt, weil Intensität und Dauer solcher Phasen nicht vorhersehbar sind und keine Situation genauso ablaufen wird wie eine frühere. Die Siebziger sind keine Blaupause für heute, weil sich einige Faktoren unterscheiden, im aktuellen Fall eher kritischer sind, vor allem die hohe Überschuldung und die geopolitischen Spannungen sind derzeit unwägbare Elemente. Aber vier Ideen, deren Umsetzung zumindest nicht schaden könnte, hätte ich dann doch.

Sehen Sie zu, dass Sie keine unnötigen, neuen Kredite aufnehmen und versuchen Sie, bestehende Kredite entweder loszuwerden oder sich aktuelle Zinslevels noch einige Zeit zu sichern.

Am Aktienmarkt dürfte die wachsende Konkurrenz durch steigende Renditen bei Anleihen einerseits und der Druck auf den Konsum durch immer höhere Preise zuerst die Aktien treffen, die sehr konjunktursensibel sind und kaum oder keine Dividenden bieten. Dass der Nasdaq 100 seit einigen Monaten deutlich mehr unter Druck steht als der Dow Jones mit seinem Übergewicht an klassischen, etablierten Großunternehmen mit höheren Dividenden, ist womöglich erst der Beginn dieses Prozesses. Jetzt ein wenig mehr in Richtung konservative und auch von der Branche her defensive Aktien umzuschichten, kann sich auszahlen.

Gold und Silber sind Assets, die keinen wirklich klar fixierbaren Wert haben. Man kann nie fest davon ausgehen, dass eine Situation X zu einem Goldpreis Y führt. Aber wenn Menschen Angst um ihr Geld haben, profitiert Gold meistens. Und wenn Sie sich einmal ansehen, wie Gold in den Jahren der Stagflation der siebziger im Vergleich zum Dow Jones lief, kann man allemal darüber nachdenken, einen etwas größeren Teil des Kapitals in Gold zu investieren als in normalen Zeiten.

Die sukzessiv steigenden Zinsen an den Anleihemärkten bieten Alternativen, die man durchaus nutzen kann und sollte. Dabei ist der ideale Moment, um Anleihen zu kaufen aber erst gekommen, wenn man annehmen darf, dass die Notenbanken mit ihren Zinsanhebungen „durch“ sind und das Renditelevel am Markt daher nicht mehr nennenswert steigt. Kauft man bereits in die Phase noch steigender Renditen, müsste man die Anleihen bis zum Laufzeitende halten und nicht vorher verkaufen, weil weiter steigende Renditen bei bereits umlaufenden Anleihen für sinkende Kurse sorgen.

Fazit: Jetzt zählen Besonnenheit und Vorsicht

Zu wissen, was Stagflation ist und dass sie jetzt eine wahrscheinliche Perspektive ist, ist hilfreich, um sich der Risiken gewärtig zu werden, mit denen man sich konfrontiert sehen würde, wenn es nicht gelingt, das Ruder umgehend und massiv herumzureißen. Aber einen sicheren Fahrplan, um da heil oder gar mit großen Gewinnen hindurchzukommen, gibt es nicht. Einfach, weil sich positive wie negative Phasen der Weltwirtschaft mit der Zeit entwickeln, immer wieder durch neue Situationen verändert werden und daher nicht wie eine Straßenkarte überschaubar sind.

Entscheidend ist aber vor allem zu wissen, dass Vorsicht und Besonnenheit jetzt angebracht sind, weil Rahmenbedingungen, die viele über Jahre und Jahrzehnte als unverrückbar ansahen, in Bewegung kommen. Nicht einfach weiterzumachen wie bisher und Handlungsweisen nach Schema F wie z.B. „buy the dips“ in Frage zu stellen, ist der beste Weg, sich Veränderungen erfolgreich zu stellen.

Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Börsenwoche!

Ihr

Ronald Gehrt

* Charts vom 08.04.2022, Chartquelle marketmaker pp4

