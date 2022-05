Stabilus: Wachstumsbeschleunigung beschert Konzern neuen Rekordumsatz im 2. Quartal

Der Automobilzulieferer Stabilus hat nach einem soliden Start ins neue Geschäftsjahr im zweiten Quartal (zum 31. März 2022) einen neuen Rekordumsatz erzielt und erwartet für das Gesamtjahr weitere Zuwächse bei Umsatz und Ertrag.

Nach einem organischen Umsatzwachstum von 15,2 Prozent im zweiten Quartal 2022 klettert der Konzernumsatz auf den neuen Rekordwert von 281,2 Millionen Euro (Q2/2021: 244 Millionen Euro). Zu dieser Wachstumsbeschleunigung trugen vor allem deutliche Zuwächse in der Region APAC sowie die erfreuliche Geschäftsentwicklung im Bereich Automotive Powerise bei. Bereinigt um Währungseffekte lag das Umsatzwachstum noch bei 11,6 Prozent.

Das bereinigte operative Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) konnte im zweiten Quartal um 3,4 Prozent auf 39,3 Millionen Euro gesteigert werden (Q2/2021: 38 Millionen Euro). Durch den überdurchschnittlich starken Umsatzanstieg ging die bereinigte allerdings von 15,6 Prozent auf 14,0 Prozent zurück.

Der Konzerngewinn von Stabilius legte im zweiten Quartal 2022 leicht um 1,2 Prozent auf 26,2 Millionen Euro zu (Q2/2021: 25,9 Millionen Euro).

Zufrieden über die errichten Ergebnisse zeigte sich der CEO von Stabilus Dr. Michael Büchsner:

Im zweiten Quartal hat unser Umsatzwachstum nach einem soliden Start in das Geschäftsjahr im ersten Quartal nochmal deutlich an Fahrt aufgenommen. Mit rund 281 Mio. EUR haben wir den in der Unternehmensgeschichte von Stabilus bislang höchsten Quartalsumsatz erzielt. Erneut war unser Automotive-Powerise-Geschäft mit einer Vervierfachung der Umsätze in Asien der größte Wachstumstreiber. Dies ist im Einklang mit unserer Langfriststrategie, in der Asien zur Erreichung unserer Ziele eine wichtige Rolle zukommt.