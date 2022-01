Société Générale baut Leasinggeschäft mit Milliardenübernahme aus – Aktien legen weiter zu

Die französische Großbank Société Générale will zukünftig weiter stark im Bereich Autoleasing wachsen und gibt deshalb heute eine milliardenschwere Übernahme in den Niederlanden bekannt.

Für 4,9 Milliarden Euro wird der zur Société Générale gehörende Full-Service-Leasinganbieter und Fuhrparkmanager ALD Automotive den niederländischen Autoleasing-Spezialisten LeasePlan übernehmen. Bislang gehörte LeasePlan einem Konsortium rund um die Finanzinvestoren TDR Capital und Goldman Sachs, die LeasePlan 2016 vom Volkswagen-Konzern übernommen hatten.

Geplant ist, LeasePlan mit ALD Automotive zu fusionieren und so einen Anbieter zu schaffen, der mehr als 3,5 Millionen Fahrzeuge verwaltet. Die Société Générale, die bislang rund 80 Prozent der Anteile an ALD Automotive hielt, wird am fusionierten Unternehmen etwas mehr als die Hälfte der Anteile besitzen.

Aktien der Société Générale stemmen sich erfolgreich gegen den schwachen Gesamtmarkttrend

Nachdem gestern die US-Börsen im Handelsverlauf ihre Kursverluste deutlich ausweiteten und tiefrot den Handelstag beendeten, starten heute auch die europäischen Aktienmärkte überwiegend mit negativen Vorzeichen in den neuen Handelstag. Der französische Auswahlindex verliert zum Handelsstart rund 1,4 Prozent auf 7.276 Punkte.

Gegen den schwachen Gesamtmarkt stemmen sich aktuell noch die im CAC 40 gelisteten Aktien der Société Générale und starten mit einem Plus von 0,8 Prozent bei 32,68 Euro in den neuen Handelstag. Damit bauen die Aktien ihr Kursplus seit Jahresbeginn bereits auf über acht Prozent aus, nachdem sie das abgelaufene Börsenjahr bereits als Top-Performer des CAC 40 mit einem beeindruckenden Jahresplus von knapp 80 Prozent beendet haben.

Mit einem Kurssprung von rund sieben Prozent auf 14,10 Euro starten dagegen die Aktien der ebenfalls an der Börse gelisteten ALD Automotive an der Pariser Börse.

