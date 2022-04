Siltronic: Es könnte ein Doppeltief werden, aber darauf wetten …?

Die Käuferseite hat ihre liebe Not, bei der des Wafer-Herstellers Siltronic neue Jahrestiefs zu verhindern. Aber wieso steht ein Zulieferer für die Chipindustrie überhaupt unter solchem Abgabedruck, während alle Welt beklagt, dass Chips knapp sind?

Siltronic hatte 2021 ein sehr gutes Jahr. Der Umsatz stieg um 16 Prozent, der Gewinn aufgrund einer deutlich gesteigerten Gewinnmarge um 40 Prozent. Das Ergebnis reichte zwar nicht an den Rekordgewinn des grandiosen Jahres 2018 heran, aber eigentlich hätte man zufrieden sein können, zumal das Unternehmen für 2022 weiter leicht steigende Umsätze avisierte. Doch wer genauer hinschaute, erkannte: So einfach wird das mit erneut kräftig steigenden Gewinnen nicht werden, trotz der derzeitigen Chip-Knappheit, die auch die Nachfrage nach Wafern befeuert. Das hat zwei Gründe:

Zum einen können die Chiphersteller nicht einfach ihre Kapazitäten der momentan extrem hohen Nachfrage anpassen. Da kostet Geld, das kostet Zeit … und wohin mit diesen Produktionskapazitäten, wenn sich die Nachfrage normalisiert hat? Zum anderen steigen auch für Siltronic die Produktionskosten, weil das Rohmaterial ebenso teurer wird wie die für die Produktion aufzuwendende Energie. Daher bleibt bislang offen, ob die im Ausblick auf 2022 avisierten, deutlich höheren Preise, die für Wafer bezahlt werden, die höheren Kosten überkompensieren oder nicht.

Die aktuellen Kurse, Charts, Dividenden und Kennzahlen zur Siltronic Aktie finden Sie hier.

Expertenmeinung: Es ist möglich, dass Siltronic erste, vorläufige Ergebnisse schon vor dem eigentlichen Termin der des ersten Quartals (am 10. Mai) veröffentlicht, aber wenn, kommt so etwas ja unangekündigt. So gesehen bleiben die Anleger erst einmal auf unsicherem Terrain, was erklärt, wieso die Aktie ausgerechnet auf Höhe des März-Tiefs (85,78 Euro) auf der Stelle tritt. Denn eine Entscheidung wäre jetzt ja eigentlich fällig:

Entweder, das März-Tief bricht, wodurch die Aktie aus rein charttechnischer Sicht leicht bis in den Bereich um 70 Euro abrutschen könnte. Oder aber es gelingt eine Rallye, die dann die Chance bietet, dass sich daraus ein Doppeltief entwickelt. Dessen Nackenlinie liegt nahe an einer mittelfristig wichtigen Widerstandszone, die sich zwischen 102 und 109 Euro aus Wendemarken des ersten Halbjahrs 2020 zusammensetzt. Über 102 Euro wäre ein erster Schritt in Richtung Aufwärtswende gelungen, über 109 Euro der zweite. Aber solange offen ist, ob Siltronic diesen Chipmangel in nennenswert steigende Gewinne wird ummünzen können, wäre es gewagt, darauf zu wetten, dass sich die bullische Variante durchsetzen wird.

