Siemens: Milliardenschwere Übernahme in den USA

Gute Nachrichten sind beim Industriekonzern Siemens aktuell sehr gefragt, denn die im deutschen Leitindex DAX notierten Aktien gehören mit einem Kursverlust von rund 30 Prozent innerhalb der letzten sechs Monate zu den schwächsten Indexwerten.

Deshalb dürften Aktionäre heute genau hinschauen, denn Siemens meldet eine milliardenschwere Übernahme in den USA. Und blickt man auf die aktuelle der Siemens-Aktie, dann stufen die Anleger diese auch als durchaus sinnvoll ein.

Siemens übernimmt Brightly Software

Gestern Abend gab Siemens bekannt, dass für die Summe von 1,575 Milliarden US-Dollar der US-Technologiekonzern Brightly Software (Brightly) vom Finanzinvestor Clearlake Capital übernommen wird. Der Betrag kann sich noch erhöhen, wenn in Zukunft bestimmte erfolgsabhängige Ziele erreicht werden.

Brightly hat sich auf Technologien und Steuerungssysteme zur Überwachung und Steuerung von Gebäuden spezialisiert, dem sogenannten „Smart Home“. Dazu greift die von Brightly entwickelte Software bestimmte Gebäudedaten ab, wertet diese aus und ermöglicht Nutzern damit eine effizienteres Gebäude- und Infrastrukturmanagement.

Durch den Zukauf von Brightly will Siemens sein Geschäft mit Software zur Steuerung von Gebäude und Infrastruktur ausbauen und führend in diesem Bereich werden. Zum Zeitpunkt der Übernahme beschäftigt Brightly rund 800 Mitarbeiter, mit denen zuletzt ein Umsatz von ca. 180 Millionen US-Dollar erzielt wurde.

Seit der Aufspaltung von Siemens in drei börsennotierte Unternehmen ist der Zukauf von Brightly die bislang teuerste Firmenübernahme, von der sich der Münchner Konzern Synergien von bis zu einer halben Milliarde Euro und bereits ab übernächstem Jahr einen positiven Ergebnisbeitrag erwartet. Läuft alles nach Plan, dann soll die Transaktion noch in diesem Jahr vollständig über die Bühne gehen.

Siemens-Aktie startet mit Gewinnen in den Handel

Zuletzt beschleunigten sich die Kursverluste der Siemens-Aktie und die Papiere markierten erst Ende letzter Woche bei 98,62 ein neues Jahrestief.

Auf dem aktuellen Kursniveau erhoffen sich die ersten mutigen Anleger eine Bodenbildung und bauen wieder Positionen auf. Siemens-Aktien starten rund zwei Prozent höher bei 106,48 Euro in den Handel, können die Kursverluste über den Tag aber nicht vollständig verteidigen und liegen am späten Nachmittag noch 0,8 Prozent im Plus bei 105 Euro.

