Siemens Healthineers: Ausblick des DAX-Wochengewinners kommt gut bei Analysten an

Lassen Sie sich den Artikel vorlesen:

Mit einem Wochenplus von 10,7 Prozent auf 54,04 Euro waren die Aktien des Medizintechnikspezialisten Siemens Healthineers in der zurückliegenden Handelswoche der stärkste Wert im deutschen Leitindex DAX.

Das lag vermutlich vor allem am Ausblick für das laufende Geschäftsjahr, den der Konzern im Rahmen seiner Zahlen zum ersten Quartal präsentiert hat und der auch von zahlreichen Analysten positiv kommentiert wurde.

Ausblick auf das Gesamtjahr sorgt für Kauflaune

Die vom Konzern im ersten Quartal 2023 auf vergleichbarer Basis erzielten Umsätze gingen aufgrund kräftiger Erlösrückgänge bei den Corona-Schnelltests gegenüber dem Vorjahresquartal um 4,5 Prozent auf 5,08 Milliarden Euro zurück.

Unter dem Absatzrückgang der Schnelltests sowie von gestiegenen Kosten litt auch das bereinigte operative Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT), das mit 647 Millionen Euro sogar 28 Prozent unter der vergleichbaren Vorjahresperiode lag. Der Nachsteuergewinn sank um 10 Prozent auf 426 Millionen Euro.

Weiterhin zuversichtlich bleibt aber der Blick des Managements auf das laufende Geschäftsjahr: Denn trotz des erwartbaren weiteren Rückganges bei Corona-Schnelltest wird ein Umsatzwachstum auf vergleichbarer Basis von -1 bis +1 Prozent erwartet, ohne Berücksichtigung der Umsätze aus den Schnelltests sogar von +6 bis +8 Prozent.

Das bereinigte Ergebnis pro soll im laufenden Geschäftsjahr unverändert zwischen 2,00 und 2,20 Euro liegen.

Analysten bleiben überwiegend optimistisch

Nach den vorgelegten Zahlen haben sich zahlreiche Analysten zu den Aktien geäußert und zum Teil ihre Einstufung auf Basis der neuen Informationen angepasst.

David Adlington von der US-Bank JPMorgan stellt in seiner aktuellen Studie fest, dass Siemens Healthineers „die Erwartungen etwas verfehlt habe“. Seiner Meinung nach wird das „aber durch die starke Auftragsentwicklung wettgemacht“. Er geht außerdem davon aus, dass „die Gewinnmargen im zweiten Geschäftshalbjahr sowie mit Blick auf das Geschäftsjahr 2023/24 anziehen“.

Deshalb stuft er Siemens Healthineers unverändert mit „Overweight“ ein, erhöht sein Kursziel aber von 62,10 auf 67,20 Euro.

Nach den Quartalszahlen ebenfalls ein Kauf bleibt die Aktie des Medizintechnikspezialisten für Falko Friedrichs von Deutsche Bank Research. Zwar hat der Medizintechnikhersteller „durchwachsen abgeschnitten, aber einen weiter starken Auftragseingang berichtet und den Ausblick bestätigt“, so der Analyst in seiner am letzten Freitag veröffentlichten Studie.

Siemens Healthineers bleibt bei ihm deshalb auf „Buy“, das Kursziel belässt er auf 64 Euro.

Anleger nehmen zum Wochenstart Gewinne mit

Nach den starken Kursgewinnen der letzten Woche konnten Aktien von Siemens Healthineers das seit Anfang 2023 erzielte Kursplus bereits auf über 15 Prozent ausbauen.

Heute nehmen einige Anleger aber Gewinne mit und die Papiere starten mit einem Minus von 0,9 Prozent bei 53,54 Euro in die neue Handelswoche.

Bis zum Kursziel von Deutsche Bank Research errechnet sich damit aktuell ein theoretisches Aufwärtspotenzial von knapp 20 Prozent, bis zum neuen Kursziel von JPMorgan sogar von rund 25 Prozent.

Testen Sie unser kostenloses Demokonto Ihr Broker passt nicht mehr? Sie suchen einen Broker, der Ihnen eine Plattform, Tools und den Service bietet, den Sie verdienen? Dann sind Sie bereit für LYNX! Und wir sind bereit für Sie. Testen Sie unser Angebot mit unserem kostenlosen Demokonto!

Wie hilfreich fanden Sie den Artikel? 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Was sollten wir verbessern?