Siemens Energy, Rheinmetall, Sixt und CropEnergies – Was heute an den Börsen passiert ist

Lassen Sie sich den Artikel vorlesen:

Am Mittwoch tagt die US-Notenbank und es wird erwartet, dass im Anschluss an die Sitzung der nächste große Zinsschritt von voraussichtlich 75 Basispunkten bekannt geben wird. Angesichts der Ankündigung der FED, die anhaltenden Preissteigerungen weiterhin konsequent zu bekämpfen, würde viele Experten ein noch größerer Zinsschritt von bis zu einem Prozent inzwischen nicht mehr überraschen. Mit den entsprechenden Folgen für die konjunkturelle Entwicklung, die die FED aber aktuell in Kauf zu nehmen bereit ist.

Entsprechend niedrig ist weiterhin die Risikobereitschaft der Anleger, die sich mit Neuengagements lieber zurückhalten und vorerst die weitere Entwicklung beobachten. Die fehlende Kaufbereitschaft und das niedrige sorgen zum Wochenstart für weitere Verluste im DAX, der im Tagestief bis auf 12.606 Punkte abrutscht, sich aber im Handelsverlauf wieder erholt und nach dem Handelsstart in den USA mit 12.760 Punkten sogar 0,1 Prozent im Plus liegt.

Zurückhaltung überwiegt zum Handelsstart auch an der US-Börse: Der Dow Jones startet 0,2 Prozent höher bei 38.810 Punkten, der breiter gefasste S&P 500 verliert 0,1 Prozent auf 3.868 Punkte nach und der Nasdaq100 startet nahezu unverändert mit 11.853 Zählern.

Von Unternehmensseite sorgen heute u.a. die folgenden Nachrichten für Bewegung bei Einzelwerten:

Siemens Energy seit heute wieder Mitglied im DAX

Seit heute ist der Energiekonzern Siemens Energy wieder Mitglied im deutschen Leitindex DAX, wo er den Kochboxversender HelloFresh ersetzt. „Wieder“ deshalb, weil die Aktien von Siemens Energy erst im März dieses Jahres vom DAX in den MDAX abgerutscht waren.

Damit sind seit heute gleich drei Unternehmen aus der „Siemens-Familie“ im DAX vertreten (neben Siemens Energy noch Siemens Healthineers und die Siemens AG selbst).

Aktien von Siemens Energy starten heute mit einem Verlust von rund einem Prozent auf 12,18 Euro in die Handelswoche.

Rheinmetall erhält neuen Auftrag von der Bundeswehr

Der Rüstungs- und Technologiekonzern Rheinmetall meldet heute einen neuen Großauftrag der Bundeswehr. Für einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag sollen 48 Flugfeldtankwagen ab dem Sommer 2023 geliefert werden.

Zusätzlich wurde Rheinmetall auch mit dem Service der Fahrzeuge für insgesamt 12 Jahre nach der Auslieferung beauftragt.

Außerdem gibt es eine Option auf die Lieferung weiterer fünf Fahrzeuge.

Die im MDAX notierten Rheinmetall-Aktien legen aktuell mehr als vier Prozent auf 150,40 Euro zu.

Sixt rutscht nach Herabstufung ans MDAX-Ende

Mit einem aktuellen Minus von rund sechs Prozent auf 90,85 Euro verlieren die Aktien des Autovermieters Sixt aktuell am stärksten von allen MDAX-Werten.

Für die schlechte Stimmung bei den Anlegern sorgt u.a. eine Studie der französischen Bank Exane BNP. Denn die Analysten erwarten bei einer Rezession einen Nachfrage-Rückgang bei Sixt und stufen deshalb die Papiere von „Neutral“ auf „Underperform“ ab. Das Kursziel sinkt auf 87 Euro und liegt damit jetzt auch unter dem aktuellen .

CropEnergies erwägt Produktionskürzungen

Der Hersteller von Biokraftstoffen CropEnergies meldet heute, dass aufgrund der hohen Energie- und Rohstoffpreise eine Drosselung der Produktion in einzelnen Anlagen geprüft wird. Dabei sei nach Angaben der Südzucker-Tochter sogar eine vorübergehende Stilllegung einzelner Anlagen nicht ausgeschlossen.

Trotzdem hält CropEnergies vorerst an seiner aktuellen Gesamtjahresprognose fest und peilt einen Umsatz von 1,47 bis 1,57 Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis von 215 bis 265 Millionen Euro an.

Aktien von CropEnergies, die erst seit heute wieder im Nebenwerteindex gelistet sind, brechen aktuell um mehr als elf Prozent auf 13,65 Euro ein.

Wie hilfreich fanden Sie den Artikel? 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Was sollten wir verbessern?