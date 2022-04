Shop Apotheke: Das war eine Rallye mit sehr limitierter Reichweite

Am Dienstagmorgen veröffentlichte die Shop Apotheke überraschend vorläufige Ergebnisse zum ersten Quartal 2022. Diese Zahlen sowie die Bekräftigung der Wachstumsprognose für das Gesamtjahr führten zu einem kräftigen Kurssprung. Aber am Abend war der bereits dahin.

Dass der Markt für Online-Apotheken weiterhin Wachstumspotenzial hat, ist wohl allen Anlegern klar. Aber dass die der im notierten, niederländischen Shop-Apotheke seit Anfang Dezember dramatisch an Boden verloren hat, kommt nicht von ungefähr, denn so ganz einfach ist dieser Markt nicht. Ein Hauptproblem sind die rezeptpflichtigen Medikamente. Die bekommt man online nur, wenn man das entsprechende Rezept einreicht. Das ist vielen zu aufwändig – und da kommt das sogenannte „E-Rezept“ ins Spiel.

Das E-Rezept ermöglicht es Kunden, das Rezept mit dem Smartphone einzuscannen und der Bestellung bei der Online-Apotheke beizufügen. Diese Möglichkeit sollte vom Bund eigentlich bereits im Herbst 2021 umgesetzt freigegeben werden … aber die Online-Händler und Kunden warten darauf bis heute vergebens. Und das ist für die Shop-Apotheke ein Problem.

Deswegen unterschied die Online-Apotheke auch im Zuge dieser vorläufigen Zahlen zwischen Gesamtumsatz und „Non-RX“-Umsatz (d.h. Umsätze, die kein Rezept erfordern). Insgesamt ist der Umsatz laut dieser vorläufigen Zahlen um 7,2 Prozent zum Vorjahresquartal gestiegen. Im „Non-RX“-Bereich lag das Wachstum indes bei 14,7 Prozent. Für diesen – und eben nur für diesen – Umsatzbereich bestätigte die Shop Apotheke ihre bisherige Wachstumsprognose von 15 bis 25 Prozent zum Vorjahr.

Darüber hinaus bestätigte man die bisherige Prognose einer um Sondereffekte bereinigten EBITDA-Gewinnmarge zwischen -1,5 und +1,5 Prozent. Operativ würde man also in Sachen Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen um die Nulllinie pendeln. Was nicht gerade grandios klingt, aber immerhin hatte die für 2021 bei -3,5 Prozent gelegen, so gesehen ist das zumindest der Weg in Richtung Gewinnzone. Aber waren diese Zahlen einen so kräftigen Kurssprung wert, wie wir ihn am Dienstag zeitweise gesehen haben?

Expertenmeinung: Diejenigen, die diesen zeitweise sagenhafte 16 Prozent ausmachenden Kurssprung ab dem frühen Nachmittag zum Ausstieg und/oder Short-Trades nutzten, hatten darauf offenbar eine klare Antwort: nein. Was wohl auf zwei Aspekten beruhte:

Zum einen waren die Ergebnisse eben nicht so gut, dass sie für die Aktie ein neues, positiveres Szenario bedeutet hätten. Zum anderen ließ sich durch den Abverkauf der Gewinne ein Umfeld generieren, das für das bärische Lager ideal ist:

Durch die Käufe am Morgen wurde die Widerstandszone 89,05/91,95 Euro überboten, am Abend aber dann doch wieder unterschritten. Ein vergeblicher Ausbruchsversuch hält die Anleger normalerweise höchst effektiv davon ab, es noch einmal zu versuchen. Und so bestünde die Chance, dass die 20-Tage-Linie (im blau), welche in den vergangenen Tagen die unterstützende Basis der Stabilisierung war, gebrochen wird und es gelingt, die Aktie unter die in den Sommer 2020 zurückreichende Unterstützung bei 76,90 Euro zu drücken und damit einen Test des März-Tiefs bei 65,40 Euro zu provozieren. Die Bullen haben ihre Chance hier liegen lassen, es wird spannend sein zu sehen, ob die es besser machen.

