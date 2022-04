Sartorius Vz.: Rallye verschoben, aber wohl nicht aufgehoben

Wenn man rational an die Sache herangehen würde: gar nicht. Die Labor- und Medizintechnik-Branche hat selbst in einem inflationären Umfeld mit wankendem Wirtschaftswachstum eine positive Perspektive. Auch, wenn das Wachstum in einer schwierigen Wirtschaftsentwicklung gebremst würde, ist hier mit deutlich weniger Druck zu rechnen als in konjunktursensiblen Branchen wie Automobil, Maschinenbau, Bau oder Konsumgüter. Und während Sartorius in seinem Ausblick auf 2022 ein Gewinnwachstum im Bereich von 15 bis 18 Prozent durchblicken ließ, nachdem der Gewinn bereits 2020 und 2021 kräftig zugelegt hatte, müsste den Anlegern klar sein, dass manch anderes DAX-Unternehmen 2022 weniger verdienen wird als im Vorjahr.

Zwar hatte die im DAX notierte Sartorius zwischen Frühjahr 2020 und Herbst 2021 derart stark zugelegt, dass zeitweise ein irrational hohes Kurs/Gewinn-Verhältnis erreicht wurde, die also massiv überbewertet war. Und richtig ist auch, dass das fast niemanden interessiert, solange die noch intakt ist, aber dann auf einmal jeder an einer bereits viel niedrigeren Bewertung herummäkelt, kaum dass die Aktie fällt. Aber wenn man sich überlegt, dass der vom Rekordhoch bei 631,60 Euro in der Spitze um 45 Prozent gefallen ist, während zu erwarten ist, dass der Gewinn pro Aktie 2022 weiter zulegt, verringert sich das Kurs/Gewinn-Verhältnis rasant und von beiden Seiten: niedrigerer Kurs, höherer Gewinn. Und da stiegen Akteure am Freitag aus, als wäre diese Aktie das letzte, das man haben müsste?

Die aktuellen Kurse, Charts, Dividenden und Kennzahlen zur Sartorius VZ Aktie finden Sie hier.

Expertenmeinung: Das dürfte daran liegen, dass viele derzeit sehr kurzfristig und emotional agieren und dann auch auf einzelne Nachrichten mehr reagieren, als sie es normalerweise täten. Und in dieser Hinsicht hatte die Sartorius Vorzugsaktie das Pech, dass die jüngsten Kursziel- und Einstufungs-Anpassungen ausgerechnet am unteren Ende der Kursziel-Spanne, die derzeit zwischen 400 und 665 Euro liegt, lagen. So senkte die DZ Bank vergangenen Dienstag ihr Kursziel von 484,90 auf 421,90 Euro. Und am Freitag stufte die UBS Sartorius zwar von „Verkaufen“ auf „Halten“ hoch, blieb aber beim vorbestehenden Kursziel von nur 400 Euro. Zwar gab es keine neuen Nachrichten vom Unternehmen, die fürchten ließen, dass da noch mehr Kursziel-Senkungen folgen müssten, aber diese beiden niedrigen Zielmarken sind eben keine Motivation, ausgerechnet jetzt einzusteigen. Zumal die zum Wochenschluss auch nicht dazu einlud:

Es gelang im März zwar, die Supportzone 381/387 Euro zurückzuerobern, aber dann kam die Aktie einfach nicht weiter voran. Sie fiel wieder zurück und trat in den vergangenen Tagen nur auf der Stelle – damit war sie anfällig für „bad news“, und seien es auch nur relativ niedrige, neue Kursziele/Einstufungen. Aber mit dieser grundsätzlich positiven Gewinnperspektive im Rücken ist die Chance gut, dass eine größere Aufwärtsbewegung dadurch nur aufgeschoben und nicht aufgehoben ist. Erst, wenn die Sartorius-Aktie nicht nur wieder die jetzt erneut getestete Zone 381/387 Euro, sondern auch das bisherige Jahres-Verlaufstief bei 346 Euro unterbieten würde, müsste man davon ausgehen, dass sich die Basis einer Aufwärtswende noch ein gutes Stück nach unten und auf der Zeitachse nach hinten verlagert.

