Sartorius Vz.: Endlich mal ein Hoffnungsschimmer

Die Sartorius startete extrem schwach in die verkürzte Handelswoche, doch dann begannen die zu kaufen. Das passierte über einer zentralen Unterstützungszone und bietet die Chance auf eine Aufwärtswende … wenn morgen nichts schiefgeht!

Denn morgen steht die des ersten Quartals an. Die Zahlen müssen passen, damit die Trader den „Hammer“, den die am Dienstag ausgebildet hat, als Basis einer Aufwärtswende ansehen. Und nicht nur der Blick auf das erste Quartal ist entscheidend, sondern auch der Blick voraus. Wird das Labor- und Medizintechnikunternehmen die solide 2022er-Prognose beibehalten? Wenn ja, könnte es mit dem dramatischen Abgabedruck, den Sartorius Vz. seit Jahresanfang sah, vorbei sein.

Aus charttechnischer Sicht haben die Käufe in den schwachen Handelsstart hinein schon viel bewegt. Die Aktie sackte zum Handelsstart haltlos durch die aus dem ersten Halbjahr 2021 stammende Unterstützungszone 378/387 Euro, die Ende März zurückerobert wurde. Damit war der Weg an das bisherige Jahrestief bei 345,70 Euro frei, wo sich der im März tagelang aufhielt. Es hätte nicht viel gefehlt, um diesen Bereich am Dienstag zu erreichen und womöglich zu durchschlagen. Die hätten freie Bahn gehabt. Dass es in dieser Situation gelang, die Kurve zu kriegen und wieder Tuchfühlung zum Bereich 378/387 Euro herzustellen, ist eine perfekte Vorlage für eine positive Reaktion auf die morgen erwarteten Bilanzdaten.

Die aktuellen Kurse, Charts, Dividenden und Kennzahlen zur Sartorius VZ Aktie finden Sie hier.

Expertenmeinung: Es ist zwar gut möglich, dass da einige äußerst „nickelig“ reagieren, wenn auch nur das Geringste bei diesem Zahlenwerk nicht optimal aussieht. Aber es ist die Frage, ob nicht diejenigen überwiegen, die erkennen, dass hier immerhin Wachstum avisiert wird. Und dass es eigentlich egal wäre, ob man die bisherige 2022er-Prognose von 15 – 19 Prozent Umsatzwachstum bei einer gegenüber 2021 stabilen, operativen EBITDA-Gewinnmarge von 34 Prozent einen Tick nach unten nehmen würde. Schließlich ist diese Aktie seit Jahresanfang um in der Spitze knapp 43 Prozent gefallen, während andere DAX-Aktien mit weitaus düsterer Gewinnperspektive deutlich besser gelaufen sind.

Gerade jetzt, nachdem Ende der Vorwoche die Abrechnung der Aktien-Optionen an der über die Bühne ging und die Bären damit auf der Short-Seite bei Sartorius fette Beute machen konnten, wäre es keine große Überraschung, wenn diese sich jetzt unter den besser gelaufenen Aktien neue Ziele suchen und Sartorius den Bullen überlassen würden. Aber wie gesagt: Diesen Bilanztermin am Donnerstag muss die Sartorius Vorzugsaktie erst einmal gut überstehen, dann könnte aus dem gestrigen Hoffnungsschimmer mehr werden.

Aus charttechnischer Sicht wäre ein Anstieg über die jetzt wieder knapp erreichte Zone 378/387 Euro schon mal ein guter Anfang. Aber erst nach Schlusskursen über dem März-Verlaufshoch bei 425,50 Euro stünde die Sache durch ein dann vollendetes Doppeltief wirklich auf stabilen Beinen. Wir dürfen auf morgen gespannt sein!

