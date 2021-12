Salesforce Aktie zum Handelsstart unter Druck: US-Konzern enttäuscht mit Prognose

Deutlich schwächer starten heute die Aktien des US-Softwarekonzerns und SAP-Rivalen Salesforce in den neuen Handelstag. Im XETRA-Handel wird das im Vergleich zum gestrigen Schlusskurs aktuell mit einem von fast neun Prozent bei 232,45 Euro gehandelt.

Unter Druck gerieten die Aktien bereits gestern an der US-Technologiebörse Nasdaq, wo sie in der regulären Handels-Session bereits vier Prozent auf 284,96 USD pro verloren und nachbörslich weitere sieben Prozent bis auf 262 USD einbrachen. Damit entfernen sich der immer mehr von seinem am 9. November erreichten bei 311,75 USD.

Das nachbörsliche Kursplus „verdanken“ Salesforce Aktien vor allem einem sehr verhaltendem Ausblick auf das Ende Januar zu Ende gehende laufende vierte Quartal sowie auf das Geschäftsjahr.

Trotz der im Juli erst abgeschlossenen Übernahme des Bürochat-Anbieters Slack für den stolzen Preis von rund 27 Mrd. USD werden die Umsätze im vierten Quartal nur auf 7,22 bis 7,23 Mrd. USD und im Gesamtjahr auf 26,39 bis 26,40 Mrd. USD zulegen, bei beiden Werten hatte die Mehrzahl der Analysten mit mehr gerechnet. Im Vorjahr lag der Konzernumsatz von Salesforce bei 21,25 Mrd. USD.

Im abgelaufenen dritten Quartal lief es dagegen noch richtig gut und Salesforce steigerte seine Umsätze gegenüber der vergleichbaren Vorjahresperiode um 27 Prozent auf 6,86 Mrd. USD. Salesforce profitierte dabei als Spezialist für CRM-Software besonders stark vom durch die Corona-Pandemie ausgelösten zum Home-Office.

Salesforce meldet auch eine Veränderung im Vorstand

Außerdem besetzt Salesforce die seit dem Rücktritt von Keith Block im Februar 2020 unbesetzte Stelle des Co-CEO neu. Zum neuen Co-CEO wurde Bret Taylor ernannt, der zukünftig in dieser Position den Salesforce-Gründer Marc Benioff unterstützt.

Sie möchten Aktien aus unserem Börsenblick einfach, schnell und professionell handeln? Erledigen Sie Ihre Aktiengeschäfte besser mit einem Depot über LYNX. Als renommierter Aktien-Broker ermöglichen wir Ihnen einen günstigen Aktienhandel direkt an den Heimatbörsen. Informieren Sie sich hier über den Aktien-Broker LYNX.

--- --- --- (---%) Mkt Cap Vol Tageshoch Tagestief --- --- --- --- Displaying the chart Heutigen Chart anzeigen