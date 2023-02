Qiagen übertrifft 2022 Umsatz- und Ergebnisprognose – Was bringt das neue Jahr?

Lassen Sie sich den Artikel vorlesen:

Zahlen für das vierte Quartal sowie das abgelaufene Geschäftsjahr 2022 hat gestern der Laborspezialist Qiagen vorgelegt und konnte trotz teils deutlicher Rückgänge bei Umsatz und Ergebnis zumindest die eigenen Prognosen übertreffen. Vor allem die Geschäftsaktivitäten mit COVID-Bezug schrumpften im letzten Jahr deutlich.

Da immer mehr COVID-Maßnahmen auslaufen und gleichzeitig auch das Testvolumen sinkt, erwartet der Vorstand auch für dieses Jahr in dem Bereich weitere Rückgänge. Deshalb will sich Qiagen zukünftig wieder verstärkt auf das Wachstum im Kerngeschäft konzentrieren und rechnet hier in diesem Jahr auch mit deutlichen Zuwächsen.

Auch die Anleger blicken nach vorn, denn da die Ziele etwas besser als erwartet ausfielen, legten die im DAX notierten Qiagen-Aktien gestern im Anschluss zu. Heute allerdings dominieren schon wieder Gewinnmitnahmen und die Papiere verlieren leicht.

Umsatz und Ergebnis gehen 2022 deutlich zurück

Vor allem im vierten Quartal 2022 spürte Qiagen die gesunkene Nachfrage nach Corona-Produkten, weshalb der Konzernumsatz um 14 Prozent auf 498 Millionen US-Dollar sank. Bei konstanten Wechselkursen ist der Umsatz um neun Prozent auf 531 Millionen US-Dollar zurückgegangen und liegt damit über der Prognose von 520 Millionen US-Dollar.

Im Gesamtjahr 2022 ging der Umsatz im Konzern um fünf Prozent auf 2,14 Milliarden US-Dollar zurück.

Der bereinigte verwässerte lag im vierten Quartal 2022 mit 0,55 US-Dollar ebenfalls über der Prognose von 0,50 US-Dollar. Im Gesamtjahr lag der bereinigte verwässerte Gewinn je bei 2,38 US-Dollar, um Währungseffekte bereinigt bei 2,46 US-Dollar, womit ebenfalls die Erwartungen übertroffen wurden.

Gesamtjahresprognose 2023: Vorstand erwartet weiteren Umsatz- und Ergebnisrückgang

Da die geplanten Zuwächse bei den Nicht-COVID-Produkten noch nicht vollständig die Rückgänge bei den COVID-Produkten ausgleichen dürften, rechnet der Vorstand von Qiagen für das laufende Geschäftsjahr mit einem Umsatzrückgang auf 2,05 Milliarden US-Dollar und einem bereinigten Gewinn pro Aktie von mindestens 2,10 US-Dollar. Mit den Schätzungen liegt Qiagen leicht über den durchschnittlichen Markterwartungen.

Qiagen-Aktien geben heute leicht nach

Die im deutschen Leitindex DAX notierten Qiagen-Aktien konnten gestern rund ein Prozent auf 46,62 zulegen. Heute starten die Papiere allerdings etwas schwächer und verlieren in einem insgesamt sehr starken Gesamtmarkt – der DAX klettert im Handelsverlauf auf ein neues Jahreshoch – aktuell ein halbes Prozent auf 46,37 Euro.

Seit Jahresbeginn haben die Aktien damit rund zwei Prozent verloren, während der DAX im gleichen Zeitraum bislang gut zehn Prozent zulegen konnte.

