Perspektiven bei steigenden Zinsen: Wo könnten wir im Herbst stehen?

Walmart und Target gehen nach – für viele überraschend – schwachen Quartalszahlen in den Sinkflug über und der US-Notenbanker Patrick Harker formuliert einen Satz, der manche aufgeweckt haben könnte. Noch haben aber die meisten weiterhin nicht realisiert, was das für ein Weg ist, auf dem sich Wirtschaft und mittlerweile befinden.

Patrick Harker, der Chef der regionalen US-Notenbank von Philadelphia, hatte am Mittwochabend folgendes gesagt: Ich prognostiziere keine tiefe Rezession … wenn wir keine sanfte Landung schaffen, dann doch wenigstens eine sichere. Das ist ein Satz, der es in sich hat. Denn daraus darf man ableiten, dass er schon mit einer Rezession rechnet, nur eben nicht mit einer starken. Und das ist eben etwas anderes als die „sanfte Landung“ der US-Wirtschaft trotz höherer Leitzinsen, die von Fed-Chef Powell oder Finanzministerin Yellen, zuvor ja ebenfalls Fed-Chefin, propagiert wird. Und wenn man mal genau überlegt, was da derzeit passiert und welche Folgen daraus entstehen dürften, wird deutlich, dass selbst eine sichere Landung keineswegs ausgemachte Sache, sondern im Gegenteil eher fraglich ist.

Diese Bilanzzahlen waren wichtig, weil sie den April mit drin haben

Und bislang scheinen dieses Risiko nur wenige zu realisieren. Für mich war da die Reaktion auf die verfehlten Gewinnprognosen der US-Supermarktketten Walmart und Target exemplarisch. Die Analysten hatten zwar Schätzungen abgegeben, die einen gegenüber dem Vorjahresquartal niedrigeren Gewinn avisierten, so z.B. 1,48 US-Dollar pro für Walmart nach 1,69 US-Dollar im Vorjahresquartal. Und erfahrene Anleger wissen, dass die meisten US-Analysten gezielt zu tief schätzen. Dass sie diesmal nicht tief genug schätzten, deutet an, dass in dieser Zunft auch viele noch nicht wahrhaben wollen, was gerade passiert. Nun, der Gewinn von Walmart kam mit 1,30 US-Dollar noch tiefer herein, 23 Prozent unter Vorjahr. Und bei Target sah es wie folgt aus: 3,69 US-Dollar pro Aktie Gewinn im Vorjahresquartal, 3,07 US-Dollar im Schnitt geschätzt, 2,19 US-Dollar wurden es. Also 40 Prozent weniger als im ersten Quartal 2021. Die Reaktion der Aktie am Mittwoch, hier im Wochenchart mit den Kursen bis einschließlich Mittwoch dargestellt: -25 Prozent. Das ist herb.

Was bei diesen Bilanzzahlen entscheidend war: Sie haben den April mit drin. Denn bei den US-Einzelhändlern endet ein Geschäftsjahr nicht am 31.12, sondern nimmt den Januar noch mit hinein. Dementsprechend ist dieses Waterloo das Resultat der Monate Februar bis April. Was klar macht, dass die oft noch sehr guten Quartalsbilanzen vieler Unternehmen, die zuletzt auf den Tisch kamen, nicht so gut bleiben müssen, denn die haben die Monate Januar bis März abgebildet. Und ein Wirtschaftsabschwung braucht seine Zeit, um in Fahrt zu kommen, vor allem, wenn er mit Inflation einhergeht. Warum?

Noch läuft die Bugwelle … und von der lassen sich viele täuschen

Weil im Konsumbereich erst einmal das Gegenteil passiert: Es wird mehr gekauft. Das klingt im ersten Moment absurd, ist aber erklärbar. Die Meldungen, dass der Großteil der Hersteller und Einzelhändler auch weiterhin seine Preise erhöhen will, sprechen sich ja auch außerhalb der Investoren herum. Was tun die Leute? Sie kaufen jetzt schnell noch, was sie eigentlich irgendwann, später mal, anschaffen wollten, weil sie davon ausgehen, dass sie jetzt noch einen besseren Preis bekommen.

Das geht sogar so weit, dass man schnell noch einen Kredit aufnimmt, weil man so mit einem noch niedrigeren Zins etwas zu einem noch niedrigeren Preis kaufen kann. In meinem persönlichen Umfeld kenne ich sogar einige, die deswegen Dinge angeschafft hatten, die sie eigentlich sonst nicht gekauft hätten. Die Angst vor weiter deutlich steigenden Preisen kann also wirken wie ein „Black Friday“ für alles: Man kauft nur, weil es scheinbar noch billig und bald wieder teurer ist und nicht, weil man es braucht. Dadurch entsteht eine Art Bugwelle, der Konsum zieht zunächst an, statt nachzugeben.

So etwas ist nicht neu, aber vielen dennoch nicht bewusst, weil die meisten Menschen ja eher nicht merken, dass das, was sie selber tun, auch andere machen. Daher wirkt es derzeit für viele, als sei dieses ganze Gerede über eine Rezession ausgemachter Blödsinn, weil doch gekauft wird wie entfesselt und so viele Unternehmen Top-Bilanzen abgeliefert haben. Das haben wir 2008 genauso erlebt. Aber viele, die heute zu den Anlegern zählen, waren damals eben noch nicht mit an Bord.

Der folgende zeigt, dass die deutsche Industrieproduktion damals noch lange Zeit zulegte, obwohl die US-Immobilienblase bereits 2007 geplatzt war und die de facto-Auswirkungen bereits überall erkennbar waren. Auch damals gab es anziehende Preise, vor allem bei den Rohstoffen, weil eine Hysterie umging, es werde zu einer Hyperinflation kommen und nur in Rohstoffen wäre das Geld sicher, weil ja die Immobilienpreise gerade kippen. Was natürlich Unsinn war, aber zeitweise hatten wir da Kurse bei Rohöl oder Kupfer, bei denen einem die Spucke wegblieb … bevor die Preise in sich zusammenbrachen.

Richtig übel wurde es damals erst Monate später. Und genau diese Perspektive haben wir derzeit auch. Das dicke Ende ist unterwegs, nur eben noch nicht da. Davon lassen sich viele nur zu gerne täuschen. Aber wie geht es denn nun weiter?

Bei Anschaffungen könnte Abwarten besser sein, denn …

Eines dürfte sich von 2008 nicht unterscheiden: Sobald diese Bugwelle an Vorkäufen aus Angst vor noch weiter steigenden Preisen endet, fällt der Konsum natürlich in ein Loch. Das umso größer wird, weil dadurch der Ernst der Lage offenkundiger wird und viele gezielt ihr Geld zusammen halten. Die Folge ist eigentlich logisch … und genau das passierte 2008 natürlich auch, wie der folgende Chart zeigt. Und mehr noch: Die Inflation wird womöglich nicht nur sinken, sie könnte sogar ins Gegenteil umschlagen, eine Deflation beginnen. Weil?

Weil eben die Nachfrage nach der Vorkäufe-Bugwelle massiv sinkt und damit das derzeit zu knappe Angebot wieder „passt“, die Lieferketten zur Ruhe kommen, der Chipmangel endet. Da die Preise bei den meisten Rohstoffen eben wegen dieser Lieferengpässe so extrem gestiegen sind, ist das realistisch. Wer nicht unbedingt jetzt etwas Größeres anschaffen muss, sollte daher überlegen, ob man nicht besser auf diese Entwicklung spekulieren und warten soll, z.B. im Fall der Anschaffung eines Neuwagens.

Einen deflationären Effekt kann auch das Vorgehen der Notenbanken haben. Denn höhere Zinsen verknappen Geld, vor allem, wenn man es dem Markt noch entzieht, wie es die US-Notenbank ab Juni tun wird, indem sie den mit ihren Eigenbeständen flutet. Damit könnten die ja jetzt gelassen sein: Sie werden ihr Ziel, die Inflation zu stoppen, wohl erreichen, womöglich sogar binnen neun bis zwölf Monaten. Und dann, passt dann wieder alles? Da kommen wir zu dem Punkt, der mir Sorgen bereitet. Ich fürchte, dass dann keineswegs alles wieder passen wird.

Der Bremsvorgang könnte die Räder blockieren

Denn ich vermute, dass auf dem Weg dahin, zu einer wieder ausgeglichenen Angebot-/Nachfrage-Situation und Inflationsraten um zwei Prozent, einiges an Porzellan zerschlagen wird, das sich so leicht nicht mehr kitten lässt. Und ich fürchte, dass dieser Effekt so vehement sein könnte, dass es den Notenbanken dann nicht gelingt, den Motor nach der Vollbremsung wieder ins Laufen zu bekommen. Ein Aspekt ist das Zinsniveau an sich.

Das wäre weniger ein Problem für die Briten oder die US-Amerikaner, denn die haben längst angefangen, die Leitzinsen anzuheben. Dementsprechend werden da schnell Levels erreicht, die den Konsum (unsanft) ausbremsen. Zwar mit womöglich fatalen Folgen. Aber man hätte eben auch einen Sockel aufgebaut, von dem aus man wieder absteigen könnte. Das Problem ist doch Folgendes:

Viele Unternehmen und Privathaushalte haben mehr Schulden aufgehäuft, als ihnen gut tun würde. Was wegen der so viele Jahre lang extrem billigen Kredite nicht wundern darf. Aber wenn die Zinsen jetzt wieder anziehen, bricht das Kartenhaus zusammen. Ich habe Nachbarn, die gerade versuchen, ihre Hausfinanzierung mit einem Forward-Darlehen zu jetzt noch nicht so immens gestiegenen Zinssätzen abzusichern. Zinsangebote haben, wie ich da erfuhr, momentan eine Gültigkeit von nur drei Tagen … und jedes Mal, wenn eine solche Frist abläuft, weil man so schnell seine Unterlagen gar nicht übermittelt bekommt, ist das neue Angebot teurer.

Wenn dadurch immer mehr Menschen Probleme mit ihren Hypotheken und Krediten bekommen, wird der Konsum nicht nur durch das Loch als Folge der Vorkauf-Bugwelle unter Druck stehen, sondern auch durch den Umstand, dass für immer mehr Menschen immer weniger Geld übrig ist. Zugleich pflegen Banken, wenn erste Kredite platzen, ihre Vergabekriterien rigider zu gestalten. Das ist wie eine konjunkturelle Vollbremsung mit blockierenden Rädern. Um die Sache dann wieder ins Laufen zu bekommen, müsste man die Zinsen wieder senken, die Nachfrage also stimulieren. Aber wie, wenn man den Zins vorher gar nicht nennenswert angehoben hat? Sehen sie hier einmal, wie sich die Lage gerade darstellt bzw. wie es 2008 abgelaufen war:

Die EZB hatte 2006 und 2007 die Leitzinsen angehoben, dann aber lange, sehr lange gewartet, bis sie auf die wegbrechende Wirtschaft reagierte. Auch, weil man nicht erkennen wollte, dass diese scheinbare Stabilität nicht von Dauer sein würde. Dann wurde der Zins zwar rasant gesenkt. Aber die Eurozone erholte sich nicht mehr wirklich, dafür hatte man einfach zu spät reagiert. Europa torkelte umgehend in die nächste Krise, die sogenannte Euro-Krise. Die nur marginal angehobenen Leitzinsen mussten ruckzuck erneut gesenkt werden … und stehen seither bei null. Obwohl die Wirtschaft sich stabilisiert hatte. Der Grund: Die Schuldenblase. Man hatte eben ein Übermaß an Verschuldung provoziert, das einem auf die Füße fallen würde, wen man die Zinsen wieder anhebt. Was genau jetzt passiert, weil die Inflation das erzwingt. Und noch ein Aspekt mahnt zur Vorsicht: die Gefahr einer Lohn/Preis-Spirale.

Die Gefahr einer Lohn/Preis-Spirale einfach abzutun, ist grob fahrlässig

Was passiert denn, wenn zu vielen Verbrauchern das Geld ausgeht, der Konsum einbricht, man händeringend nach Stimuli schreit? Es muss nicht, kann aber dazu kommen, dass die Unternehmen versuchen, die Lage dadurch zu lindern, dass sie – zu Lasten der eigenen Gewinne, nicht gut für den Aktienmarkt – die Löhne so erhöhen, dass die Verbraucher ihren bisherigen Standard wenigstens einigermaßen halten können. Das kann durch öffentlichen und gewerkschaftlichen Druck forciert werden. Aber was wäre die Folge?

Dadurch steigen dann die Kosten für die Unternehmen noch mehr. Also versuchen sie die Preise anzuheben. Was, da die Verbraucher ja höhere Löhne erhalten, auch einigermaßen durchsetzbar ist. Aber damit ist dann den Verbrauchern wieder das genommen, was sie an Lohnerhöhungen hatten, denn die Preise sind ja – deswegen – schon wieder gestiegen. Das kann in eine regelrechte Spirale münden, wie wir es z.B. hierzulande in der Rezessionsphase Anfang der Neunzigerjahre erlebt hatten.

Das muss, wie gesagt, nicht so kommen. Aber würde eine solche Lohn/Preis-Spirale einsetzen, hieße das, dass die Inflation dadurch eben nicht gestoppt wird … und die Notenbanken sich dadurch genötigt sehen, die Zinsen noch weiter anzuheben, obwohl der Konsum, inflationsbereinigt, sinkt. Da sie die Lohnpolitik nicht beeinflussen können, kann es dann dazu kommen, dass mit den dauernd mitziehenden Löhnen und den höheren Zinsen zwei Schaufeln zeitgleich Sand auf den Sarg des Wachstums kippen.

Wir sind vermutlich immer noch in der Verdrängungsphase

Hat man das am Aktienmarkt erkannt bzw. eingepreist? Ich meine nein. Denn natürlich ist eine derartige Situation, die, wie US-Notenbank-Chef Powell letzte Woche sagte, kein historisches Vorbild hat, ein besorgniserregendes, aber auch schwer in seiner Gesamtheit erfassbares Problem. Und wer kann, schiebt Probleme von sich, indem man sie aus der Wahrnehmung verbannt. Das gilt ja sogar für die Profis am , wie wir am folgenden Chartbild erkennen, das die aktuelle Lageeinschätzung der deutschen Konjunktur durch vom ZEW-Institut befragte Finanzmarktexperten abbildet.

Im Vorfeld der geplatzten Immobilienblase war diese Einschätzung zwar zurückgekommen. Aber man bewegte sich bis Anfang 2008 immer noch im positiven Terrain … und mit diesem Index auch der Aktienmarkt. Erst, als das Kind so richtig im Brunnen lag, ging es mit dieser Einschätzung dramatisch abwärts … und mit DAX & Co. dann auch.

Erst, wenn die Vorkäufe-Bugwelle vorüber ist, die Leitzinsen auch hier steigen, die ersten Kredite platzen, ist damit zu rechnen, dass die Verdrängungsphase in die Erkenntnisphase übergeht. Dann wird es für den Aktienmarkt ungemütlich, zumal da ja noch ein anderer Aspekt wartet: die Anleihen.

Wenn die Notenbanken die Zinserhöhungen abbrechen, wird es erst richtig eng

Es wäre durchaus möglich, dass die Notenbanken ihre Straffung der Geldpolitik (die man, um Wasser in den Wein zu gießen, „Normalisierung“ nennt) abbrechen müssen, weil die Konjunktur schnell und viel zu stark in sich zusammenbricht. Kommt es dazu, würde die Inflation ja auch auf diesem Wege enden, wie oben schon dargelegt. Aber die Rezession wäre eben trotzdem da und so schnell nicht wegzubekommen. Dann sacken die Unternehmensgewinne rasant weg, dann werden Dividenden gekürzt oder gestrichen. Und genau dann schlägt die Stunde der Anleihen.

Denn erst in dem Moment, in dem die Notenbanken andeuten, dass die Zinsen vorerst „oben“ sind, beginn massiv Geld in Anleihen zu fließen. Dann ist das Hoch der erreicht, d.h. man kann damit rechnen, vorerst nicht mehr Zins zu bekommen. Und auch, wenn man derzeit für deutsche Bundesanleihen mit zehn Jahren „nur“ knapp über ein Prozent Rendite bekommt:

Erstens war die jahrelang negativ und die jetzige Rendite ist die beste seit 2014. Zweitens ist ein Prozent bekommen oder nicht bekommen bei sicherem Erhalt des eingesetzten Kapitals durch die Rückzahlungsgarantie des Bundes besser als ein galoppierender Kapitalschwund in einem Abwärtstrend am Aktienmarkt. Und auch wenn die Rendite viel niedriger ist als die Inflationsrate: Die Rendite bleibt auf dem gleichen Level, für Jahre, die Inflation aber kann und dürfte sinken … während Aktien immer noch fallen. Genau das führte, wie der vorstehende Chart zeigt, dazu, dass die Renditen der deutschen Anleihen ab Sommer 2008 kräftig nachgaben. Die EZB avisierte beginnende Zinssenkungen, die Rendite war also „oben“. Und sinkende Anleihe-Renditen werden ja durch steigende Kurse generiert, sprich es wurde massiv gekauft. Zu Lasten, Sie sehen es, des Aktienmarkts.

Fazit: Die Perspektiven sind kritisch … jetzt ist kein Leichtsinn mehr angebracht

Die derzeitige Situation zeigt an allen Ecken und Enden Herausforderungen und kaum jemand wäre ausreichend darauf vorbereitet bzw. imstande, sie sicher zu lösen. Die Notenbanken navigieren auf Sicht … und die reicht derzeit nicht weit. Und wenn ich mir ansehe, wie extrem die Kurse ohne Ansehen der Gesamtlage hochgezogen werden, wenn eine Abrechnung am Terminmarkt ansteht, so wie es am Freitag der Fall war, habe ich den Eindruck, dass da immer noch umfassend und leichtfertig herumgezockt wird, als sei der Aktienmarkt nicht riskanter als ein Tag auf dem Ponyhof. Draußen, außerhalb der Börsensäle, verschulden sich Leute noch mehr, nur, weil das Schuldenmachen in Kürze noch teurer wird. Und kaum jemand erkennt das Gesamtbild.

Das sind Perspektiven, die zumindest eine unschön hohe Wahrscheinlichkeit bieten, dass wir im Herbst, in einem halben Jahr, eine sehr ernste Gesamtsituation vorfinden werden. Und um da dann stabil auf beiden Beinen dazustehen, muss man jetzt und nicht erst dann zusehen, dass man sich in Sachen Geld auf sicheres Terrain begibt!

Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Börsenwoche!

Ihr

Ronald Gehrt

* Charts vom 19.05.2022, Chartquelle marketmaker pp4

