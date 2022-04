PayPal: Kaufen, halten oder doch lieber shorten?

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Es ist allgemein bekannt, dass technisch schwache Aktien, welche sich über einen gewissen Zeitraum schlechter entwickeln als der Gesamtmarkt, summa summarum auch in naher Zukunft eine eher bescheidene abliefern. Anders wiederum sieht es mit Wertpapieren aus, welche relative Stärke gegenüber dem Gesamtmarkt aufweisen. Dies sind meist die Gewinner von morgen. Zu welcher Kategorie die PayPal-Aktie gehört, wird bei einem kurzen Blick auf den recht schnell klar. Seit Monaten befindet sich das Papier unter stetigem Verkaufsdruck und die hatten bislang leichtes Spiel. Auch die zuletzt Anfang Februar veröffentlichten Quartalsergebnisse brachten keine Wende. Über Monate hinweg habe ich vor weiteren Kursverlusten in Richtung Süden gewarnt und wieder einmal zeigt sich: The trend is your friend.

Expertenmeinung: Dieser befindet sich zwar aktuell in einer neutralen Phase, doch mit dem Bruch der Unterstützung bei rund 92 USD könnten die Bären noch einmal richtig Gas geben. Weitere Kursverluste wären in diesem Zusammenhang sehr wahrscheinlich. Ob der Abwärtstrend schon bald endet, wird nun vor allem von den bevorstehenden Quartalsergebnissen abhängen. Am 27. April präsentiert der Konzern seine Ergebnisse zum abgelaufenen Quartal. Danach wird sich zeigen, ob ein fundamentaler Impuls die gesamte Situation noch retten kann. Vorerst aber bleiben wohl eher die Bären am Zug.

Aussicht: BÄRISCH

