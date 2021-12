Novavax meldet Studienergebnisse zu Omikron – Aktie legt zum Handelsstart kräftig zu

Sehr erfreuliche Nachrichten kommen heute vorbörslich vom US-Biotech-Unternehmen Novavax. Wie Novavax mitteilt, zeigen eigene Studienergebnisse einen hohen Schutz des Novavax-Impfstoffes Nuvaxovid vor der Omikron-Variante des Corona-Virus.

Die Immunreaktion auf das Vakzin sei sehr wirksam und eine Auffrischungsimpfung mit Nuvaxovid erhöht die Immunantwort zusätzlich

bestätigten Daten aus einer laufenden Studie des Unternehmens.

Der Novavax-Impfstoff, der erst am Montag von der EU-Arzneimittelbehörde (EMA) zugelassen wurde, muss in zwei Dosen und mit einem Abstand von drei Wochen gespritzt werden. Die Wirksamkeit gibt Novavax mit ca. 90 Prozent an.

Anders, als die bislang verfügbaren Impfstoffe, basiert Nuvaxovid nicht auf mRNA- bzw. Vektor-Technologie, sondern wird auf Basis eines im Labor entwickelten Spike-Proteins von Sars-CoV-2 hergestellt. Damit – so die große Hoffnung – kann man die vielen Impfskeptiker, die den neuen Verfahren nicht vertrauen, in den nächsten Wochen und Monaten auch von einer Impfung überzeugen.

Allerdings wird es noch dauern, bis der Novavax-Impfstoff – der nach der Zulassung durch die EU-Kommission fünfte verfügbare Impfstoff – ausgeliefert wird. Die EU hat sich zwar über eine Liefervereinbarung mit Novavax 100 Mio. Dosen gesichert, die aber nach der erfolgten Genehmigung erst noch hergestellt und ausgeliefert werden müssen. Experten rechnen deshalb damit, dass der Impfstoff frühestens Anfang nächsten Jahres verfügbar sein wird.

Novavax-Aktien starten mit deutlichen Kursgewinnen in den Handel

Am gestrigen Handelstag verloren Novavax-Aktien an der Frankfurter Börse deutlich um rund sechs Prozent auf 159,60 Euro.

Nach der Meldung über die hohe Wirksamkeit Impfstoffes gegen Omikron können die Papiere zum heutigen Handelsstart aber wieder kräftig zulegen und starten im Frankfurter Handel mit einem kleinen Kurssprung von 6,5 Prozent bei 170,00 Euro.

Sie möchten vor Börsenstart über spannende Aktien informiert werden? Wir beobachten für Sie regelmäßig die interessantesten Aktien am Markt. Die Besten stellen wir Ihnen jeden Morgen kostenfrei im LYNX Börsenblick vor. Aktuell ermöglichen wir so über 35.000 Lesern täglich einen schnellen Überblick über die spannendsten Aktien. Machen Sie sich selbst ein Bild und abonnieren Sie unseren täglichen Newsletter Börsenblick oder einen anderen auf unserer Seite Börsennews.

--- --- --- (---%) Mkt Cap Vol Tageshoch Tagestief --- --- --- --- Displaying the chart Heutigen Chart anzeigen