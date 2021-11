Nordex: Großauftrag aus Brasilien hält Dealflow am Laufen – Aktie verliert zum Handelsstart deutlich

Weiter positiv entwickelt sich die Auftragslage beim Windanlagenbauer Nordex. Erst Ende letzter Woche meldete Nordex eine Bestellung über 30 Windräder vom Typ N155/5.X aus Peru mit einer Gesamtleistung von 177 MW, dem ersten Auftrag für die N155/5.X Windturbinen aus der Delta4000-Serie mit einem Rotordurchmesser von 155 Metern und der flexiblen Nennleistung in der 5 MW-Klasse.

Heute gibt Nordex bekannt, dass für die zweite Ausbaustufe des Windparks „Cajuina 2“ im brasilianischen Bundesstaat Rio Grande do Norte eine weitere Bestellung über 65 Turbinen vom Typ 163/5.X mit einer Gesamtleistung von 370 MW eingegangen ist. Bereits im Juni hat Nordex einen Auftrag im Rahmen der Ausbaustufe 1 von Cajuina über Anlagen mit einer Leistung von 314 MW erhalten.

Die Errichtung der Anlagen soll im Sommer des nächsten Jahres erfolgen, der Großteil der Windräder (Naben, Maschinenhäuser, Rotorblätter und 120 m hohe Betontürme) soll direkt in Brasilien gefertigt werden. Der neue Auftrag ist mit einem Service- und Wartungsvertrag von vorerst fünf Jahren ausgestattet, der aber über mehrere Verlängerungsoptionen bis auf 20 Jahre erweitert werden kann.

Nordex-Aktie verliert zum Handelsstart deutlich

Der neue Großauftrag reiht sich nahtlos in den positiven Dealflow der Norddeutschen in den letzten Monaten ein. Viele Anleger spekulierten deshalb zuletzt auf eine Trendwende bei Nordex-Aktien, die in der letzten Handelswoche fast zehn Prozent zulegen konnten. Trotz deutlicher Kursgewinne in den letzten Tagen notieren die Papiere damit aber immer noch gut 45 Prozent unter ihrem Jahreshoch bei 29,20 Euro von Anfang April.

Von den guten Nachrichten können Nordex Aktien heute allerdings nicht profitieren und geben aktuell in einem insgesamt sehr schwachen Gesamtmarkt 3,3 Prozent auf 15,50 Euro nach.

Sie möchten Aktien aus unserem Börsenblick einfach, schnell und professionell handeln? Erledigen Sie Ihre Aktiengeschäfte besser mit einem Depot über LYNX. Als renommierter Aktien-Broker ermöglichen wir Ihnen einen günstigen Aktienhandel direkt an den Heimatbörsen. Informieren Sie sich hier über den Aktien-Broker LYNX.

--- --- --- (---%) Mkt Cap Vol Tageshoch Tagestief --- --- --- --- Displaying the chart Heutigen Chart anzeigen