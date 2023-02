Nordex, Adidas, ProSiebenSat.1 und Münchener Rück – Was an den Börsen passiert ist

Lassen Sie sich den Artikel vorlesen:

Gespannt warten die Anleger heute auf die am Abend anstehende Veröffentlichung des Protokolls zur letzten Fed-Sitzung. Davon erhoffen sie sich Hinweise auf die nächsten Zinsschritte der US-Notenbank. Eingepreist sind aktuell drei Erhöhungen zu jeweils 25 Basispunkten. Da sich die US-Wirtschaft aber überraschend robust präsentiert und die Inflation zuletzt weniger deutlich als erwartet zurückgegangen ist, könnte die Fed nach Ansicht von Experten in diesem Jahr vielleicht doch stärker als erwartet an der Zinsschraube drehen.

Entsprechend nervös präsentieren sich im Vorfeld heute die Börsen. Der DAX, der mit einem Minus von 0,4 Prozent bei 15.342 Punkten in den Handel gestartet ist, rutschte in den ersten Handelsstunden bis auf das Tagestief bei 15.251 Punkten ab. Davon kann er sich aber inzwischen wieder erholen und liegt aktuell mit 15.365 Punkten noch 0,2 Prozent im Minus.

Unentschlossen präsentieren sich auch die US-Börsen zu Handelsbeginn. Der Dow Jones legt aktuell 0,2 Prozent auf 33.188 Punkte zu, der breiter gefasste S&P 500 verbessert sich 0,3 Prozent auf 4.009 Punkte. Zulegen können anfangs auch viele Technologiewerte, der Nasdaq100 gewinnt momentan 0,7 Prozent auf 12.139 Punkte.

Von Unternehmensseite sorgen heute u. a. die folgenden Nachrichten für Bewegung bei Einzelwerten:

Nordex startet mit Serienproduktion von

6-MW-Turbinen

Der Windanlagenbauer Nordex hat gestern vor prominentem Publikum und rund 800 Mitarbeitern in seinem Werk in Rostock mit der Serienproduktion der Maschinenhäuser für Turbinen der 6-MW-Klasse begonnen.

Sind die ersten Maschinenhäuser der aktuell leistungsstärksten Großturbinen produziert, dann gehen die ersten 6-MW-Turbinen der Delta4000-Serie an zwei Projekte in den Niederlanden.

Die aktuell noch im notierten Nordex-Aktien geben heute 2,2 Prozent auf 13,996 Euro nach. Ab dem 27. Februar 2023 werden die Papiere dann in den MDAX aufsteigen.

Ratingagentur S&P stuft Adidas herab

Die Ratingagentur S&P hat gestern das Lang- und Kurzfrist-Rating für den Sportartikelhersteller Adidas gesenkt und den Ausblick weiterhin mit „negativ“ eingestuft. Begründet wird der Schritt unter anderem mit dem Ausstieg von Adidas aus der Kooperation mit Yeezy sowie mit einem zunehmenden Wettbewerbsdruck in China.

Die im DAX notierten Adidas-Aktien legen aktuell 1,1 Prozent auf 139,04 Euro zu.

ProSiebenSat. 1 hat eine neue Großaktionärin

Der börsennotierte TV- und Medienkonzern ProSiebenSat.1 hat mit Renata Kellnerova eine neue Großaktionärin. Gemeinsam mit ihren vier Kindern besitzt die Tschechin die PPF-Gruppe, mit der sie nun direkt 9,01 Prozent der Anteile an ProSiebenSat.1 hält.

Zu den konkreten Absichten der Beteiligung hat sich PPF bislang nicht geäußert. Man freue sich aber „auf die Zusammenarbeit mit dem Management und dem “ und „der digitalen Transformation von ProSieben“.

Aktien von ProSiebenSat.1 geben bislang 1,1 Prozent auf 9,45 Euro nach.

Münchener Rück kündigt Aktienrückkauf-programm und Dividendenerhöhung an

Der weltgrößte Rückversicherer Münchener Rück hat heute beschlossen, vom 6. Mai 2023 bis zum 25. April 2024 im Wert von bis zu einer Milliarde Euro zurückzukaufen. Geplant ist, die zurückgekauften Aktien anschließend einzuziehen.

Außerdem gibt der Konzern heute bekannt, dass der eine Dividende von 11,60 Euro pro vorgeschlagen werden soll. Gegenüber dem Vorjahr entspricht das einer Steigerung von 5,4 Prozent bzw. 0,60 Euro pro Aktie.

Durch die Dividendenausschüttung und den geplanten Aktienrückkauf sollen bis zu 2,6 Milliarden Euro an die zurückfließen.

Aktien der Münchener Rück geben aktuell rund ein Prozent auf 323,00 Euro nach.

