Nicht nur die Notenbanken hinken der Entwicklung hinterher

In letzter Zeit hört man von verschiedensten Seiten, dass die Notenbanken „hinter die Kurve“ geraten seien. Das klingt übel, aber was soll das eigentlich heißen? Und, wichtiger noch: Stimmt das denn und wenn ja: Gilt das nicht womöglich auch für den ?

Dieses „hinter der Kurve“ oder besser, weil diese Formulierung ihren Ursprung im englischen hat, „behind the curve“, soll heißen: Man ist zu spät dran und muss deshalb viel stärker gegensteuern als hätte man rechtzeitig gebremst und eingelenkt. Und „behind the curve“ soll damit auch aussagen: Man kann, wenn es dumm läuft, auch aus der Kurve fliegen und Totalschaden erleiden.

Zu lange Zügel lassen die Pferde irgendwann durchgehen

Unter anderem ist der frühere EZB-Chefvolkswirt Otmar Issing dieser Ansicht und hat das in einem Interview mit der „Financial Times“ schon Ende April sehr klar formuliert. Und er hat meiner Ansicht nach in großen Teilen völlig Recht, ich hatte das ja seit Monaten ebenso thematisiert. Man hat sich auf Prognosemodelle verlassen, die überhaupt nicht auf die derzeitige, ungewöhnliche Situation passen. Und man hat, ob US-Notenbank oder EZB, viel zu lange mit billigem Geld um sich geworfen, vor allem die „Fed“. Die Wirtschaft lief gut, die Arbeitslosenrate war niedrig, trotzdem wurde immer weiter „stimuliert“.

Und jetzt fürchtet man, dass passiert, was bei einem der letzten Male passierte, als die Notenbanken, vor allem die in den USA, wo man ja am Null-Zins festhielt, obgleich da alles viel besser lief als in der Eurozone, hinter die Kurve gerieten und die Inflation nicht rechtzeitig in den Griff bekamen. Damals ließ der Ölpreis-Schock die Sache aus dem Ruder laufen. Die US-Notenbank reagierte spät mit höheren Leitzinsen. Und was dann passierte, zeigt der folgende : Die Leitzinsen wurden bis auf 19 Prozent (!!) angehoben. Kann sich so etwas wirklich wiederholen?

Das Szenario ähnelt dem der 70er schon ein wenig

Das könnte es zumindest. Es muss nicht, es ist, in dieser damaligen Ausprägung, nicht einmal wahrscheinlich. Aber je mehr Entscheider sich stur darauf versteifen, dass sich die Inflations- und Hochzinsphase der 70er nicht wiederholen kann, desto größer wird das Risiko, dass es doch in diese Richtung geht, weil man zu lange zaudert. Was jetzt vor allem für die EZB gilt. Denn es gibt da schon ein paar Ähnlichkeiten. Vor allem, weil wir jetzt aus einer jahrelangen Nullzinsphase kommen, was damals nicht der Fall war.

Wenn die Verbraucher billige Kredite förmlich nachgeworfen bekommen, dann kann man zwar einerseits Wachstum generieren, wo es ansonsten nicht mehr entstehen würde. Man läuft aber auch Gefahr, dass einem die Inflation ins Genick springt. Nicht, wenn das Angebot größer ist als das, was die Menschen kaufen könnten, selbst auf Kredit. Und das war lange auch so. Die Inflation ließ sich daher nicht blicken und die Notenbanken dachten: Prima, das böse Ende ist noch weit weg.

Aber lass mal das Angebot kleiner werden, dann wird es ungemütlich. Sicher, das wurde durch Dinge ausgelöst, die man vor Jahren nicht ahnen konnte: Erst Corona, dann die reißenden Lieferketten, jetzt auch noch der Ukraine-Konflikt. Nicht die Nachfrage ging durch die Decke und löste massiv steigende Preise aus, das Angebot wurde zu gering. Und das vornehmlich nicht bei den Verbrauchern, sondern bezogen auf die Produktion. Das war genauso wenig vorhersehbar wie die Ölpreiskrise der 70er Jahre. Aber man hätte eben mit unvorhergesehenen Problemen rechnen müssen. Ist nicht einer der ehernen Leitsprüche an den Börsen: „Erwarte das Unerwartete“?

Man sah sich gegenüber dem Unerwarteten erhaben und verließ sich auf Prognosemodelle, die der Realität nicht gewachsen waren. Sie erinnern sich sicher, ich hatte das im letzten Jahr mehrfach anhand der Inflationsprognosen der EZB und der US-Notenbank gezeigt. Die lagen noch bei „alles Bestens“, als die Erzeugerpreise längst durch die Decke gegangen waren. Erst jetzt „eiern“ diese Prognosen der Wirklichkeit hinterher. Jawohl, die Notenbanken sind glasklar „behind the curve“. Was aber auch einen Grund hat, der meiner Ansicht nach in den kommenden Jahren das größere Problem sein wird: Das Verhalten der Konsumenten und/oder Anleger.

Auch die meisten von uns sind „behind the curve“

Dass die Notenbanken einen großen Anteil daran haben, dass viel zu viele Menschen immer mehr auf Pump leben, steht schon außer Frage. Aber jetzt ist es eben so: Wir haben einen Verschuldungsgrad, der zu hoch ist, um höhere Leitzinsen verkraften zu können, ohne dass Kredite umfallen wie Dominosteine und dadurch die Gesamtwirtschaft in die Bredouille gerät. Und dass das „Unerwartete“ jetzt ziemlich schnell zum Inflationsproblem wurde, machte es nicht möglich, diese Schuldenblase rechtzeitig zumindest ein wenig abzubauen. Irgendwann musste das schiefgehen. Niemand konnte vor zwei, drei Jahren wissen, dass es ausgerechnet jetzt passieren würde. Aber den Notenbankern musste klar sein: Passieren wird es.

Trotzdem hat man sich nicht getraut, die Zinsen auf Normalniveau zurückzuführen. Jetzt glaubt man, dass es keinen anderen Weg gibt. Und das dürfte, auch, wenn man erst danach klüger ist, wohl stimmen. Aber zurück zum Punkt:

Auch die meisten Verbraucher sind „hinter der Kurve“, indem sie nicht umgehend und konsequent reagieren. Ich höre von überall her zwar, man müsste, ja man werde jetzt den Gürtel enger schnallen. Aber die meisten, die davon reden … zumindest habe ich das so beobachtet … tun es nicht. Im Gegenteil, es passiert das, was typisch ist, wenn die Inflation Fahrt aufnimmt:

Man tätigt noch schnell größere Anschaffungen, womöglich auch Dinge, die man wegen Corona aufgeschoben hatte, bevor alles noch teurer wird. Und nicht nur das: Man kauft auch noch schnell auf Kredit, bevor die Kreditzinsen steigen. Dieses Verbraucherverhalten intensiviert die Probleme noch … und verzerrt das Gesamtbild so, dass nicht wenige glauben, irgendwie sei doch alles noch wie immer. Und selbst wenn nicht: Das würde schon irgendwie wieder ins Lot kommen. Kam es doch immer.

Dass viele immer noch herzlich sorglos sind, zeigt der vorstehende Chart des US-Verbrauchervertrauens. Das lag für den April immer noch deutlich über dem durchschnittlichen Level der letzten gut 40 Jahre, das von der grünen Geraden im Chart angezeigt wird. Weil? Zumindest bei dem parallel zum hier gezeigten Verbrauchervertrauen des Conference Board gemessenen Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan wurde eine Begründung für das so solide wirkende Niveau mitgeliefert:

Viele seien überzeugt davon, dass man ihnen wegen der hohen Inflation entsprechende Lohnerhöhungen geben werde und glauben ebenso daran, dass die US-Regierung die Benzin und Heizölpreise wieder senken werde. Das ist naiv, sicher. Aber wer kann denn erwarten, dass ganz normale Leute Ahnung von volkswirtschaftlichen Zusammenhängen haben! Aber überlegen wir mal, was das bedeutet:

Geblendet vom finalen Feuer des Konsums

Dass die Industrieproduktion noch stark ist, der Einzelhandel großenteils noch wächst, basiert vor allem auf diesen hektischen Käufen aus Angst vor noch höheren Zinsen und Preisen. Es ist diese letzte Bugwelle an Aktivität, die aber dann auch folgerichtig in ein Loch führt: Wer heute schnell noch Anschaffungen tätigt, weil er/sie glaubt, in einem halben Jahr könne man das alles wegen der Inflation nicht mehr bezahlen, sorgt hier und jetzt für starke Konjunkturdaten. Die sehen viele Anleger, ebenso wie die daraus resultierenden, noch guten Bilanzen vieler Unternehmen für das erste Quartal … und sehen daher auch den Rückgang des Aktienmarkts als Schnäppchen an und nicht als ersten Abwärtsschritt von mehreren. Man erkennt nicht, dass auch die Verbraucher „behind the curve“ sind, glaubt, die Lage sei doch viel besser als von der Schwarzseher-Gilde behauptet und greift an der Börse aktuell in fallende Kurse hinein zu. Und Regierungen, Notenbanken und Finanzindustrie sind nicht dafür bekannt, eine kritische Lage zeitgerecht zu kommunizieren, denken Sie an 2008!

Und das kann ja auch nicht überraschen. Man muss sich doch nur einen Spiegel vorhalten: Wenn man es gewohnt ist, dass etwas jahrelang funktioniert, tut man sich eben schwer damit, sich plötzlich völlig anders verhalten zu müssen. Es ist ein bisschen wie mit dem Linksverkehr in England: Wer 40 Jahre lang immer nur rechts gefahren ist, kommt damit nicht so einfach klar. Und wenn man dann auch noch in einem britischen Fahrzeug und damit rechts sitzt …

Notenbanker sind auch nur Menschen … Investoren ebenso

Sich gegen Unerfreuliches innerlich zu wehren, ist menschlich. Die Notenbanker haben es getan, indem sie ein ums andere Mal vermieden haben, die Konsequenzen aus einer viel zu lange viel zu laxen Geldpolitik zu ziehen. Erst jetzt, wo es wirklich nicht mehr anders geht, beginnt man zu handeln. Zu spät? Ja.

Aber wenn sogar Notenbanken sich weigern, eine Realität anzuerkennen, die ihnen Probleme bereitet, wie wollte man das dann von den ganz normalen Investoren erwarten, die die komplexe Gesamtsituation und ihre Risiken ohnehin mehrheitlich gar nicht einordnen können? Schließlich muss man kein Volks- und/oder Betriebswirt sein, um Anleger sein zu können. Und weil alles immer so wunderbar lief, sah auch kaum jemand die Notwendigkeit, sich sachkundig zu machen. Deswegen reagiert der Aktienmarkt ebenso fast immer zu spät, deswegen kommt es immer wieder zu Kaufwellen im Abwärtstrend: Weil auch viele der Investoren „behind the curve“ sind. Notenbanker sind auch nur Menschen, Investoren ebenso!

Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Börsenwoche!

Ihr

Ronald Gehrt

*Charts vom 13.05.2022, Chartquelle marketmaker pp4

