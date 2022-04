Netflix: Der gefallene Stern

Um den Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie Abonnent unseres Newsletters LYNX Börsenblick sein. Noch kein Abonnent? Melden Sie sich jetzt kostenfrei mit Ihrer E-Mail-Adresse an. Sie erhalten den Freischaltungslink sofort per E-Mail! Wenn Sie schon Abonnent sind, geben Sie einfach Ihre E-Mail-Adresse ein.

Expertenmeinung: Insgesamt verlor Netflix über 200.000 Kunden und bekommt die aktuelle Krise in Europa unmittelbar zu spüren. Vor allem der Wegfall von Abonnenten aus Russland war immens. In Kanada und den USA wurden ebenfalls rund 600.000 Kunden verloren.

Auch der Corona-Boost, wo sich noch viele Kunden im Home-Office oder einfach zu Hause befanden, ist mittlerweile Geschichte. Andere Streaming-Dienste wie Disney oder Roku verloren im nachbörslichen Handel ebenfalls deutlich an Wert. Analysten fragen sich derzeit, wie es Netflix schaffen kann, auch in Zukunft hohe Wachstumsraten zu generieren. Dies fragen sich indes auch immer mehr Anleger und somit könnte die Erfolgsgeschichte des Konzerns zumindest was das Wachstum angeht, am Ende des Ziels angekommen sein. Für die Aktie selbst könnte es auch in den kommenden Wochen und Monaten weiter nach unten gehen. Ich bleibe bei meiner bärischen Gesamteinstufung.

Aussicht: BÄRISCH