Nasdaq 100: Das war jetzt richtig unschön, wenn man hier Long ist

Gestern war der Tag der Notenbanker-Statements. Und alle klangen nach einer Verschärfung des Kurses. Noch schneller höhere Zinsen, das ist vor allem für die Hightech-Aktien Gift. Der Nasdaq 100 reagierte entsprechend … und das könnte die Weiche nach unten gestellt haben.

Ab dem Nachmittag unserer Zeit kamen Aussagen von Jerome Powell und Christine Lagarde, die beide an einer Podiumsdiskussion im Zuge einer IWF- und Weltbanktagung teilnahmen. Während US-Notenbankchef Powell durchblicken ließ, dass man ab sofort wohl mit den großen 0,5 Prozent-Schritten agieren wird, hörten sich Frau Lagardes Aussagen so an, als könnte es doch bereits im Juli die erste Zinserhöhung in der Eurozone geben. Hinzu kamen ebenfalls in Richtung Verschärfung des Kurses weisende Aussagen des Gouverneurs der Bank of England Bailey, der US-Notenbanker Daly und Bullard sowie von EZB-Vizepräsident De Guindos.

Dieses Trommelfeuer „hawkisher“ Aussagen dürfte mit dazu beigetragen haben, dass der US-Technologieindex Nasdaq 100 zwar anfangs deutlich im Plus startete und damit die Vortagsverluste komplett egalisierte, dann aber sang- und klanglos ins Minus abdriftete. Denn erstens haben die meisten Hightech-Unternehmen, deren Aktien im Nasdaq 100 gelistet sind, einen höheren Bedarf an Fremdfinanzierung, die sich mit höheren Zinsen deutlich verteuern würde. Zweitens sind es die Publikumslieblinge unter den im Nasdaq 100 notierten Hightech-Titeln, in denen viele am Derivate-Markt massiv auf spekulieren … und das oft auf Kredit, was durch höhere Zinsen unattraktiver würde.

Es wundert daher nicht, das der Nasdaq 100 im bisherigen Jahresverlauf deutlich stärker unter Druck steht als der aus mehrheitlich konservativeren Unternehmen zusammengesetzte Dow Jones. Und mit diesem Mehrfachschlag handlungsbereiter Notenbanker könnte das bullische Lager hier jetzt noch mehr in die Bredouille geraten.

Expertenmeinung: Sie sehen im auf Tagesbasis, dass der Nasdaq 100 grundsätzlich die Chance hätte, eine umgekehrte Schulter-Kopf-Schulter-Formation mit zwei Köpfen auszubilden und damit eine Trendwende nach oben zu zementieren. Die linke Schulter entstand Ende Januar, die beiden Köpfe Ende Februar und Mitte März. Jetzt hätten wir eine rechte Schulter und die Chance, von hier aus an und über die bei 15.280 Punkten verlaufende Nackenlinie nach oben auszubrechen. Hätte es der Nasdaq 100 über die Widerstandszone 14.385/14.455 und die knapp darüber liegende 20-Tage-Linie geschafft, wäre eine Attacke an die Nackenlinie wahrscheinlich gewesen. Aber jetzt kippt dieses Szenario eben.

Mit dem Intraday-Turnaround nach unten am Donnerstag ist der Nasdaq 100 auf den tiefsten Level der linken Schulter vom Januar (13.725 Punkte) zurückgefallen. Das ist für das bullische Lager wie ein Tritt in die Kniekehle. Rutscht der Index jetzt weiter ab, kann ganz schnell das bisherige Jahrestief bei 13.020 Zählern angelaufen werden.

Dann käme es darauf an, wie die Bilanzen der noch ausstehenden Schwergewichte wie Alphabet, Apple, Meta Platforms oder amazon.com aufgenommen werden. Aber nachdem Netflix nach seinen Zahlen förmlich eingeschmolzen wurde und die Tesla-Zahlen keine allzu dynamischen Käufe auslösten, kann es gut sein, dass die jetzt massiv ins Wanken geratene Zuversicht die Trader im Zweifel zu Verkäufen verleitet, wenn in diesen ausstehenden Bilanzen auch nur ein Haar in der Suppe schwimmen sollte.

Und käme es so, könnte dieses Jahrestief angesichts der Gewissheit in Kürze deutlich höherer Zinsen auch brechen. Dann läge die nächste nennenswerte Auffangzone erst, wie wir im Chart auf Wochenbasis sehen, in der Region 12.200/12.400 Punkte. Das war gestern also absolut kein guter Tag für die Trader – zumindest für diejenigen, die hier auf der Long-Seite ausharren.

