Microsoft: Kann die Aktie von hier aus den Turbo zünden?

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Wir befinden uns aktuell an der gerade an einem wichtigen Scheideweg, wo sich die im Januar begonnene Korrektur nun beschleunigen oder abschwächen könnte. Mitentscheidend auf diesem Weg sind die in den kommenden Tagen bevorstehenden Quartalsergebnisse einiger Großkonzerne. So wird neben Alphabet heute nach Börsenschluss auch Microsoft seine Ergebnisse zum abgelaufenen Quartal präsentieren. Zuletzt ist es hier aus technischer Sicht nicht allzu rund gelaufen. Die Microsoft-Aktie hat nach einer netten Zwischenrallye im März mittlerweile wieder die gleitenden Durchschnitte der Perioden 20 und 50 nach unten verlassen und zeigte die letzten Wochen über eher relative Schwäche gegenüber dem Gesamtmarkt. Das Pivot-Tief von März wurde im gestrigen Handel bereits getestet und zumindest im ersten Anlauf konnten die Bullen dieses wichtige Niveau halten.

Die aktuellen Kurse, Charts, Dividenden und Kennzahlen zur Microsoft Aktie finden Sie hier.

Expertenmeinung: Wenn alles glatt läuft, könnten wir hier möglicherweise den Beginn eines Doppeltiefs sehen. Doch hierzu muss der Konzern heute überzeugen. Analysten gehen von einem Umsatz in der Höhe von 49.02 Milliarden USD aus. Der Gewinn sollte bei 2.18 USD liegen, während sich die Flüsterschätzungen bei 2.27 USD je befinden. Interessant werden jedoch eher die Aussichten für das Gesamtjahr 2022 werden. Hierauf dürfte der wohl am stärksten reagieren. Danach wird sich zeigen, ob der Boden bei 270 USD gehalten werden kann und ob Microsoft von hier aus den heiß ersehnten Turbo zündet.

Aussicht: NEUTRAL

Sie möchten Aktien aus unserem Börsenblick einfach, schnell und professionell handeln? Erledigen Sie Ihre Aktiengeschäfte besser mit einem Depot über LYNX. Als renommierter Aktien-Broker ermöglichen wir Ihnen einen günstigen Aktienhandel direkt an den Heimatbörsen. Informieren Sie sich hier über den Aktien-Broker LYNX.

--- --- --- (---%) Mkt Cap Vol Tageshoch Tagestief --- --- --- --- Displaying the chart Heutigen Chart anzeigen