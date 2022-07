Mercedes-Benz Group: Doppeltief mit Hindernissen

Lassen Sie sich den Artikel vorlesen:

Sie haben es wieder geschafft: Auch im 2. Quartal wurde die Mercedes-Benz Group noch nicht von der eingetrübten Gesamtwirtschaftslage eingeholt. Das Ergebnis war stark, die Prognose wurde angehoben … aber die laboriert immer noch an ihrem Befreiungsschlag.

Hätte es nicht mehr sein können, womöglich müssen, was die Mercedes-Benz-Aktie am Mittwoch aufs Parkett legte? +3,65 Prozent, Platz 3 in der DAX-Gewinnerliste, das war sicherlich nicht übel. Aber die nebst Ausblick war so gut, dass mehr Kursanstieg nicht hätte überraschen dürfen. So aber bleibt die Aktie zunächst auf einem Level, auf dem ein charttechnischer Befreiungsschlag zwar nahe, letztlich aber noch nicht gelungen ist.

Der Umsatz lag gegenüber dem Vorjahresquartal mit 36,4 Milliarden Euro um 4,9 Prozent höher, trotz deutlich niedriger Absatzzahlen. Der simple Grund: Weniger Fahrzeuge, aber deutlich höhere Preise. Was dazu führte, dass auch der Nettogewinn mit 3,2 Milliarden Euro gegenüber den 3,1 Milliarden des Vorjahres zulegte.

Das war gut genug, um die Prognose für das Gesamtjahr anzuheben. Der Ausblick blieb zwar schwammig, aber mit positiverem Unterton. Der Umsatz werde „deutlich“ über 2021 liegen, zuvor hieß es „leicht über“. Und der Gewinn vor Steuern und Zinsen, das EBIT, soll jetzt „leicht über“ statt „auf“ dem des Vorjahres liegen. Wieso hat das nicht mehr Käufe ausgelöst, nachdem die Aktie in den vergangenen Wochen so deutlich unter Druck gestanden hatte?

Expertenmeinung: Die Frage ist berechtigt, wenn man sich den ansieht. Anfang Juni hatte die Mercedes-Benz-Aktie noch um die 68 Euro notiert, gestern schloss sie bei 56,25 Euro. Warum dieser , wenn nicht aus Sorge davor, dass diese gewinnbringende Sondersituation eines massiven Nachfrageüberhangs nicht mehr lange vorhalten wird? Mit dieser angehobenen Gesamtjahresprognose müsste Mercedes-Benz diese Sorge doch ausgeräumt haben … denn dass die Anleger über ein halbes Jahr nach vorne schauen, sprich dass jetzt bereits aussteigen, weil sie für 2023 Ungemach sehen, wäre eher untypisch. Also?

Es könnte sehr gut daran liegen, dass man sogar dem Optimismus, den die Mercedes-Benz Group für den Rest dieses Jahres an den Tag legt, mit Skepsis begegnet. Immerhin sieht man z.B. an der Prognosesenkung bei adidas, dass auch große Unternehmen mit ihren Einschätzungen falsch liegen können. Und was adidas an Problemen in China sieht, könnte Mercedes ebenso betreffen. Dennoch: Für den Moment liegen die Zahlen auf dem Tisch, dass sich Mercedes-Benz schon in wenigen Wochen negativer äußert, ist zumindest nicht sehr wahrscheinlich. So gesehen könnten die Short-Seller ihren Widerstand aufgeben, wenn …

… es gelingt, dieses Doppeltief, das in der ersten Juli-Hälfte entstand, endlich eindeutig zu vollenden. Denn bevor das gelang, drehte die Aktie an der Widerstandszone 56,45/56,90 Euro nach unten. Positiv war, dass der Rücksetzer nicht weit führte, sondern schon an der 20-Tage-Linie aufgefangen wurde. Und dass die anfänglichen Gewinne gestern zeitweise bedenklich zusammenschmolzen, die Aktie dann aber doch nahe des Tageshochs schloss, bietet jetzt den nötigen Matchball, um den Befreiungsschlag zu vollziehen und mit Schlusskursen über 57 Euro den Weg in Richtung 60,31/61,03 Euro als nächste Etappe des Wiederaufstiegs frei zu bekommen. Aber verwandeln müssten die Bullen diesen Matchball halt schon selber.

