Nach enttäuschenden Konjunkturdaten – die US-Erzeugerpreise gingen weniger stark als erwartet zurück – schlossen gestern die US-Börsen mit kräftigen Verlusten: Der Dow Jones verlor bis zum Handelsschluss 1,3 Prozent, der Nasdaq100 rutschte sogar um knapp zwei Prozent ab.

Die schwachen Vorgaben aus den USA sowie von den asiatischen Märkten und wieder aufkommende Zinssorgen belasten heute auch den deutschen : Der DAX startet bereits mit einem Minus von rund einem Prozent bei 15.372 Punkten in den Handel und weitet in den ersten Handelsstunden seine Verluste bis auf das aktuelle Tagestief bei 15.301 Punkte aus. Von den Tiefstständen kann sich der DAX aber inzwischen wieder etwas erholen und liegt aktuell mit 15.417 Punkten noch 0,75 Prozent im Minus.

Von Unternehmensseite sorgen heute u. a. die folgenden Nachrichten für Bewegung bei Einzelwerten:

Mercedes-Benz kann 2022 Umsatz und Ergebnis deutlich steigern

Der mit Abstand größte DAX-Gewinner ist aktuell der Autobauer Mercedes-Benz, dessen Aktien 2,7 Prozent auf 74,59 Euro zulegen können.

Mercedes-Benz hat heute Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vorgelegt und den Umsatz 2022 um 12 Prozent auf 150 Milliarden Euro gesteigert (2021: 133,9 Milliarden Euro). Das bereinigte Ergebnis vor Steuern und Zinsen legte sogar um rund 20 Prozent auf 20,5 Milliarden Euro zu (2021: 16,0 Milliarden Euro), die operative Marge stieg auf 14,6 Prozent.

Für das laufende Jahr rechnet das Management mit einem Umsatz auf Vorjahresniveau und einem Rückgang des Konzernergebnisses vor Steuern und Zinsen um 5 bis 15 Prozent. Das wurde aber allgemein so erwartet.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr sollen die Aktionäre eine um 0,20 Euro erhöhte Dividende von 5,20 Euro erhalten.

Fraport: Streiks legen Flughafen Frankfurt lahm

Es ist erneut ruhig am Frankfurter Flughafen. Nachdem erst vorgestern eine Kabelpanne für zahlreiche Flugausfälle gesorgt hat, wird heute aufgrund des Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi ein „regulärer Passagierbetrieb in Frankfurt nicht möglich sein“. Nach Auskunft des Flughafenbetreibers Fraport dürften davon heute am größten deutschen Flughafen rund 137.000 Passagiere betroffen sein.

Fraport-Aktien können trotzdem ein halbes Prozent auf 51,30 Euro zulegen und stemmen sich damit bislang auch erfolgreich gegen den insgesamt sehr schwachen Gesamtmarkttrend.

Grenke bekommt nun dauerhaft einen neuen Chef

Nachdem der bisherige CEO des Leasingspezialisten Grenke, Herr Michael Brückner, zum 28. Februar 2023 den Konzern verlassen wird, hat mit Dr. Sebastian Hirsch der bisherige CFO und stellvertretende Vorsitzende die Unternehmensführung kommissarisch übernommen.

Wie Grenke heute mitteilt, wird der Interim-CEO Dr. Sebastian Hirsch mit heutigem Datum zum Vorstandsvorsitzenden ernannt, führt aber seine Tätigkeit als CFO vorerst interimistisch fort. Nach einer Übergangs- und Einarbeitungsphase soll dann Dr. Martin Paal die Leitung des Finanzressorts übernehmen.

Grenke-Aktien legen aktuell 0,6 Prozent auf 29,48 Euro zu.

Auch wenn sich Tesla-Chef Elon Musk massiv über das Wort „Rückruf“ beklagt, muss der Elektroautobauer Tesla bei mehr als 360.000 Fahrzeugen ein Update der Fahrassistenz-Software durchführen, da nach Ansicht der US-Verkehrsbehörde NHTSA ein erhöhtes Unfallrisiko besteht.

Tesla-Aktien verloren gestern an der US-Technologiebörse kräftig um 5,7 Prozent auf 202,40 US-Dollar.

