Maßlose Trader? Da muss man jetzt ein Auge drauf haben

Dass der insgesamt abwärts tendiert, ist völlig nachvollziehbar. Dass da grundsätzlich noch einiges an Luft nach unten vorhanden wäre, auch. Aber wenn man sich mal ansieht, wie sich diese Abwärtsbewegung im „Mikrokosmos“ abspielt, habe ich den Eindruck: Da wird zu viel gezockt, das läuft unrund, da muss man ein Auge drauf haben. Hier ein paar Aspekte, die mir derzeit auffallen.

Was war das nur für eine Nummer letzte Woche. Die US-Notenbank tat, was zu erwarten war. Und jeder, der das für die Börse erforderliche Grundwissen hat, weiß: Das ist nicht bullisch, ganz und gar nicht. Nötig, ja. Sogar unvermeidlich. Aber eben nicht bullisch. Die „Fed“ wird dem Markt durch das Verkaufen ihrer Anleihebestände Geld entziehen. Und hier geht es nicht um Peanuts. Bonds im Wert von knapp 50 Milliarden werden da pro Monat den fluten, ab Juni. Und in drei Monaten will man diese Summe verdoppeln. Das ist „quantitative easing“ anders herum. Nicht bullisch. Aber was sahen des erfahrenen Traders entzündete Augen am Mittwochabend? Das hier:

Eine gewaltige Rallye. Die aber nicht mit der Notenbankentscheidung direkt begann, sondern etwa eine halbe Stunde später, als Fed-Chef Powell im Rahmen der Pressekonferenz andeutete, dass man eher nicht plant, die Dimension der Zinsschritte auf 0,75 Prozent aufzustocken. Na und? Das ist ein Detail. Ob die Leitzinsen in 0,50 oder in 0,75 Prozent-Schritten nach oben gehen, ist sekundär. Das Problem wird dadurch nicht kleiner. Und das wissen die . Eigentlich. Oder wissen sie es womöglich nicht?

Planlos, aber mit der Brechstange

Die, die dann den zweiten Akt dieser Posse einläuteten, wissen es definitiv. Sicher, eine Rallye nach einer Notenbankentscheidung, das kann den Markt schon ein paar Tage positiv färben. Nach solchen Entscheidungen ist es immer das Geld, das die Richtung vorgibt, nicht die Logik. Wer das meiste Geld ins Rennen schickt, gewinnt. Und die Medien tun dann, was sie immer tun: Sie passen die Berichterstattung dem Kursverlauf an. Also behauptete man, dass man am Aktienmarkt erleichtert zur Kenntnis nahm, dass die „Fed“ keine 0,75er-Schritte plant. Bitte, ja, erleichtert kann man sein. Aber das bringt mich ja nicht dazu, den Nasdaq 100 binnen anderthalb Stunden um fast fünf Prozent nach oben zu kaufen. Es sei denn ich habe die Kontrolle über das, was ich da so treibe, ein wenig verloren.

Wir sehen: Diejenigen, denen glasklar war, dass es da nichts zu Jubeln gab, konnten ihr Glück kaum fassen und nutzten es sofort. Dass es nicht einmal am Folgetag zu Anschlusskäufen kam, sondern gleich draufgehauen wurde, ist bezeichnend. So extrem sieht man das selten. Und ruckzuck notierte der Nasdaq 100 am Donnerstagabend weit tiefer als vor der Fed-Entscheidung. Was mir dabei Sorge bereitet, ist diese vorherige Rallye. Denn sie deutet an, dass da einige nicht wirklich wissen, was sie tun. Und wenn man sich die Dimension dieser wilden Kaufwelle so ansieht, können das nicht alleine ein paar unbedarfte Privatanleger gewesen sein. Da müssen große Adressen vornweg gelaufen sein. Also Adressen, die Geld anderer Leute verwalten. Das ist schon beunruhigend.

Viele lassen das Grundwissen vermissen

Und dann dieses Phänomen, dass einige Aktien stabil wirken wie Beton, einfach nicht in den Abwärtstrend übergehen, obwohl es stapelweise Gründe gäbe, da in Deckung zu gehen, weil die Perspektiven problematisch sind. Da stechen vor allem die Autobauer ins Auge. Ja, die haben gerade beeindruckende Gewinne für das erste Quartal abgeliefert. Aber schaut denn keiner so weit nach vorne, um zu erkennen, dass das nicht für die Ewigkeit so bleiben kann? Alleine, wenn ich sehe, wie die meisten Aktien der Zulieferer der Automobilindustrie an der Börse aktuell aussehen, im Folgechart nur als Beispiele Conti und Dürr, müsste ich doch stutzig werden.

Denn wenn die Probleme haben, dann oft deswegen, weil die Autobauer versuchen, die Preise zu drücken oder zumindest das Abwälzen gestiegener Kosten nicht zulassen. Wenn das passiert, haben die Autobauer selbst auch schon Probleme. Die man zwar nicht unmittelbar und bereits jetzt in der sieht, aber man könnte, ja müsste das verstehen.

Aber vielleicht schauen die meisten da gar nicht hin? Oder verstehen nicht, was sie da sehen? Es wäre übel. Aber überraschen würde es nicht. Diejenigen, die in meinem rein privaten Umfeld Aktien oder Fonds/ETFs haben, haben von Tuten und Blasen keine Ahnung, glauben aber, sich auszukennen, weil sie in den letzten Jahren Gewinne gemacht haben. Dass die absolut jeder gemacht hat, der einfach mal irgendwas kaufte, dass die Phase, in der man etwas draufhaben muss, erst jetzt begonnen hat, ist ihnen absolut nicht bewusst. Und sie haben, obwohl sie wissen, was ich beruflich so treibe, auch nicht das mindeste Interesse, irgendetwas zu lernen. Weil‘s nämlich sowieso bald wieder steigt. Tut es nämlich immer. Und da pflege ich auch nicht zu widersprechen.

Denn davon mal abgesehen, dass ich es nach zig Jahren einfach leid bin zu diskutieren: Ja, langfristig steigen Aktien immer. Aber es gab halt so ein paar Phasen, wie z.B. die Sechziger und Siebziger Jahre, da war „langfristig“ eben wirklich „lang“ … und man hätte da besser nicht zu alt sein sollen, um am Ende einen Gewinn zu sehen, hätte man unbedarft einfach mal irgendwann zugelangt. Was übrigens ohnehin der Punkt ist: Wieso soll ich mich auf diese Mär langfristig immer steigender Aktien verlassen und dadurch womöglich jahrelang im Minus herumkrebsen, wenn ich mich mit ein bisschen Eigeninitiative relativ nahe an einem mittel- oder langfristigen Tief einkaufen und eben nicht langfristig, sondern bald Gewinne sehen könnte?

Ich sach mal, ich mach mal

Ich fürchte, das ist ein Phänomen, das vor allem deshalb entstand, weil es zu lange aufwärts ging und weil der Corona-Crash so schnell ausgebügelt wurde. Aber das passierte, weil massiv Geld in die Wirtschaft gepumpt wurde und nicht gerade wenig davon, durchaus beabsichtigt, auch am Aktienmarkt ankam. Jetzt aber lautet die Notenbank-Parole „Geldentzug“. Das ist nicht nur etwas anderes, das ist das Gegenteil.

In die Rubrik „denn sie wissen nicht, was sie tun“, gehört auch der nächste . Das wirkt, als würden verblüffend viele einfach mal das kaufen, was die anderen auch kaufen. Ich mach einfach mal. Natürlich funktioniert das, wenn man konsequent den Trends dieser hier gezeigten drei Beispiele Bayer, Delivery Hero und Sartorius folgt. Aber es deutet an, dass viele … und für mein Befinden einfach viel zu viele … der Herde hinterherlaufen, die wenn, dann nur wenige Leithammel hat. Und diese Leithammel, die Meinungen „machen“, aber kein Wissen verbreiten, sind die ersten, die unten Long gehen und oben auf Short drehen. Die kommen prima klar. Aber die Herde selbst eher nicht.

Hier fehlt einfach der Sachverstand im Markt. Dass Delivery Hero zu teuer war, dass da eine Menge Luft nach unten ist, hätte man auch vor dem Spätherbst wissen müssen. Dass Sartorius grandios dasteht, aber einfach massiv überbewertet war, ebenfalls. Dass Bayer als einzige DAX-Aktie zuletzt davonzog wie eine Rakete, ist kaum zu begründen …

… außer mit dem Herdentrieb. Aber den können wir jetzt nicht gebrauchen. Nicht in einem Umfeld wie diesem. So etwas hatten wir schon mal, 1999/2000. Und Sie werden sich erinnern: Das ging nicht gut aus. Und vor allem zog es die Gesamtwirtschaft in Mitleidenschaft, die damals aber weit stabiler war als das, was wir heute sehen.

Es scheint, die „Rookies“ haben die Short-Seite entdeckt

Was mir zudem auffällt ist: ausgerechnet die Aktien, die vorher bei den „Rookies“, den Anfängern „hip“ waren, werden jetzt nicht nur gedrückt, sondern zerschmettert. Das ist ungewöhnlich. Delivery Hero, HelloFresh, Zalando … die US-Hightech-Lieblinge, aber auch die so wild gekauften Nebenwerte wie dieser hier, Eckert & Ziegler:

Sicher, die waren zu teuer. Aber das sah kaum jemand bzw. wollte kaum jemand sehen. Jetzt aber sind diese Aktien so massiv abverkauft worden, dass sie eben nicht mehr zu teuer sind. Da könnte man bei einigen schon behaupten, dass sie selbst dann langsam günstig bis unterbewertet wären, wenn die Misere sich so entwickelt, wie man es befürchten darf. Das heißt: Der maßlosen Übertreibung nach oben folgt gerade eine maßlose Übertreibung nach unten.

Und das lässt vermuten, dass die „Rookies“ mit dem geringen bis nicht vorhandenen Fachwissen und, vor allem, der nicht vorhandenen Erfahrung, jetzt die Short-Seite entdeckt haben und mit ihren gewohnten Aktien weiterzocken, nur eben in die Gegenrichtung. Für den Gesamtmarkt reicht das und das Interesse noch nicht … es sind nicht wenige Titel, aber eben doch zu wenige, um DAX, EuroStoxx 50 oder die US-Indizes so aussehen zu lassen wie das Beispiel Eckert & Ziegler. Aber ich fühle mich unwohl damit, einfach mit den Schultern zu zucken und gut ist.

Es ist zu hoffen, dass das, was wir letzte Woche nach der US-Notenbankentscheidung gesehen haben, nicht einreißt, dass nicht auch noch zu viele Hedgefonds u.ä. dazu übergehen, wild herum zu zocken, mit dem Geld von Leuten die glauben, mit ihrem Ersparten würde sorgsam und weise umgegangen. Denn wenn das passiert, wenn auch noch einige „Große“ maßlos werden, wird es unschön.

Hirn statt Hektik: Jetzt ist Besonnenheit gefragt

Wie zuletzt schon erwähnt: Ich rege mich nicht mehr auf. Ein gutes Gefühl, das. Aber besorgt bin ich dennoch. Wenn ein paar Leichtfertige ihr Geld vor die Wand fahren, meine Güte, was soll’s. Das Problem, das ich sehe ist: Es sind nicht ein paar. Es sind schon jetzt zu viele. Und wenn zu viele Menschen glauben, Börse sei so leicht wie Sackhüpfen und dann dort wie hier auf der Nase landen, ist das für uns alle ein Problem, denn das intensiviert eine rezessive Entwicklung natürlich. Wenn zu viele in Sachen Konsum die Notbremse ziehen müssen, wenn sie ihr Erspartes verballert haben und ihre Kredite nicht mehr bedienen können, wird es auch für andere ungemütlich.

Daher muss man hoffen und, wo machbar, selbst mit dahingehend einwirken, dass genug Anleger rechtzeitig klug werden, sich hinsetzen und ihr Handwerk zu lernen beginnen, damit der Aktienmarkt das bleibt, was er sein soll: Ein Ort, an dem man sein Vermögen erhalten und vermehren kann und kein Malstrom, der das Ersparte verschlingt!

