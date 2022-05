Mal aus dem Nähkästchen geplaudert

Man kann Bilanzen lesen können wie einen simplen Schulaufsatz, so ziemlich alles über Chart-, Markt- und Sentiment-Technik wissen, über 30 Jahre lang sein und trotzdem an der Börse aktuell verzweifeln. Vor ein paar Jahren wäre es mir so gegangen. Heute stelle ich überrascht fest: Diesmal rege ich mich in keiner Weise mehr auf. Da ich vermute, dass das manchem dienlich sein könnte, will ich die Gründe für meine mir selbst so ungewohnte Gelassenheit einmal in Worte fassen.

Wenn man sich Charts wie den folgenden so anschaut, kommt man kaum um die Feststellung herum: alle plemplem! Natürlich laufen Aktien eines Index nicht alle im Gleichschritt, auch, wenn das wachsende an ETF-Investments das grundsätzlich fördert. Aber so etwas? Wir haben gerade einmal vier Monate in diesem Jahr 2022 absolviert. Und die Spanne zwischen dem besten Performer per 29.4. (Bayer mit +34 Prozent) und dem Top-Loser (Delivery Hero mit -65 Prozent) beträgt fast 100 Prozent!

Und überhaupt, dieses wirre Auf und Ab, wie soll man denn damit vernünftig umgehen! Natürlich wissen wir alle, dass die Marktteilnehmer umso emotionaler handeln, je kritischer die Lage wird. Und wir wissen ebenso alle, dass sie derzeit kritischer kaum sein könnte. Eine Kombination aus explodierten Erzeugerpreisen, nervösen Verbrauchern, steigenden Zinsen, Materialknappheit und dann auch noch geopolitischen Spannungen: Mehr Krise geht nicht.

So schwierig der Markt derzeit auch wirkt: Was da passiert, ist völlig normal

Und wir wissen ebenso alle … bis auf diejenigen, die genau das tun … dass in solchen Phasen immer Akteure existieren, die die Realität ausblenden, weil ihre Wahrnehmung von einem immer weiter ins Minus rutschenden Depotbestand gekapert wurde. Und das ist für manche nur zu ertragen, wenn man so tut, als warte die nächste um die Ecke, so dass es clever ist, sich in fallende Kurse hinein das Opium namens „Einstandskurs-Verbilligung“ zu verpassen. Ist es nicht, dass wissen wir. Aber viele eben nicht. Und das sorgt halt für plötzliche Rallyes, die von der Nachrichtenlage nicht unterfüttert werden.

Außerdem, auch das weiß ein relativ erfahrener Trader, sorgen Gewinnmitnahmen der Short-Seller, sprich der „ “, für steigende Kurse, weil man eben kaufen muss, um den Gewinn eines Short-Trades im Future oder vorher leer verkaufter Aktien zu sichern. Es muss also immer mal wieder zu Rallyes kommen. Und je mehr Akteure da mit hohen Einsätzen und hohen Hebeln spekulieren, desto extremer fallen nicht nur die Abwärtsschübe aus, sondern auch die Gegenbewegungen nach oben. Aber muss es dann auch noch alle Nase lang zu Bullen- oder Bärenfallen kommen?

Es muss zwar nicht. Aber man darf sich darüber auch nicht wundern. Große Adressen agieren auf Trading-Ebene oft so, dass sie selbst eine Rallye oder einen Selloff lostreten und dann ihre Positionen mit Gewinn glattstellen und meist auch drehen, wenn die „Masse“ durch ein charttechnisches Signal dann in Rallyes kauft oder bei einem Selloff durch den Bruch einer Unterstützung aussteigt. Einfach, weil dann das Umsatzvolumen ideal ist, um die eigene Position glattzustellen. Und dass wir solche Bullen- und Bärenfallen umso öfter erleben, je hektischer es insgesamt am Markt zugeht … das ist nicht neu, das geht seit 20 Jahren schon so. Kein Grund also, sich aufzuregen oder dauernd Verluste einzufahren. Eigentlich.

Zu viel Kopfschütteln macht das Trading nicht besser, schadet aber der Halswirbelsäule

Aber Hektik ist ansteckend. Je scheinbar wirrer die Kurse auf und ab springen, desto leichter wird man in diesen Sog hineingezogen. Eines habe ich mir zwar schon lange abgewöhnt: Wegen teilweise völlig närrisch wirkenden Kursimpulsen (oft sind sie es ja auch) den Kopf zu schütteln. Zu wissen, dass sehr viele nicht wissen, was sie da tun, ist eine Sache. Sich darüber aufzuregen aber eine andere. Es bringt nichts. Zu viel Kopfschütteln schadet am Ende nur der Halswirbelsäule, ohne dem eigenen Konto zu nutzen.

Zu wissen, dass man nichts weiß … im Sinne von: „wo steht der DAX heute Abend“ … ist da schon mal hilfreich. Bloß keine Meinung bilden, sondern nur auf zwei Ebenen agieren: Einmal in Richtung des übergeordneten Trends, d.h. grundsätzlich momentan Short. Auch, wenn Long manchmal sehr verlockend ist. Und zum anderen auf der kurzfristigen Ebene raus, wenn der Markt markttechnisch gnadenlos überverkauft ist und wieder rein, wenn er überkauft ist. Klingt einfach. Aber ist es das auch?

Für mich war es das lange Zeit nicht. Weil man immer das Gefühl hat, eine Position haben zu müssen. In dieser Hinsicht war ich das, was Börsenlegende Jesse Livermore einst einen „Tickerwurm“ nannte. Ohne Position im Markt, das fühlte sich an wie ohne Hose dazustehen. Und das war nicht das einzige emotionale Problem, das ich hatte und, wie ich aus vielen Gesprächen weiß, mit vielen geteilt habe. Es gab auch noch zwei weitere.

Da wäre zum einen dieses beständige Gefühl, dass es hätte besser laufen müssen. Normalerweise sollte man doch zufrieden sein, wenn man nach einem Tag, der wie so oft in emotional geprägten Marktphasen unberechenbar war, mit einem Plus abschneidet. Aber ein kleiner Mann im Ohr trompetete mir ständig ins Ohr, dass das eine höchst mittelmäßige Leistung war. Da hätte man früher reagieren und später aussteigen können. Eine sinnlose Selbstkritik … für die Nerven keine gute Sache.

Und dann ist da auch noch diese fatale Neigung, im Fall einer gegen einen laufenden Entwicklung, wenn das Adrenalin hochfährt und es heißt „Fight, Flight or Freeze“ automatisch „Fight“ zu wählen. Als Beispiel: Man ist Long. Plötzlich brechen die Kurse binnen Sekunden scharf ein. Man hat noch keinen blassen Schimmer, was überhaupt los ist, weiß, die entsprechende Nachricht bekommt man wohl erst in ein paar Minuten zu sehen. Was tut der emotionale Trader: Er kauft hektisch zu, um eben irgendetwas gegen die plötzliche Schieflage zu tun.

Gegen einen Impuls handeln, statt abzuwarten … ohne zu wissen, ob der Abverkauf nicht womöglich immer weitergeht? Saublöd. Aber während man sich das gerade selber denkt, macht es schon „klick“ und irgendeine Hand, die scheinbar einem selbst gehört, hat gerade in fallende Kurse Long zugekauft. Meine Güte.

Fazit: Man weiß, dass man nichts weiß. Man hat Erfahrung. Man hat Fachwissen. Und trotzdem stellt man fest, irgendwie halt doch ein Sklave der eigenen Emotionen zu sein. So kann man zwar trotzdem einigermaßen Geld verdienen. Aber es macht nicht wirklich den Spaß, den es machen könnte. Das war mir klar … jedes Mal, wenn ich mich bei einem Fehler ertappt habe, den ich nie hätte machen dürfen. Zumal, Sie kennen das: Ein zackiger Fehler kann den Gewinn von vier soliden Trades ruckzuck aufzehren. Doch dann änderte sich das.

Wenn es einmal geklappt hat, wundert man sich über sich selbst

Da ich vor einiger Zeit das Rauchen eingestellt habe (ich nenne es „pausieren“, das fällt dann leichter), kann ich sagen: Das ist vergleichbar mit diesem Wandel im Trading: Man fragt sich verblüfft, wieso man das nicht längst getan hat. Denn ist es erst einmal gelungen, wirkt es leicht. War es nicht wirklich, in beiden Fällen. Aber was war der Auslöser der Veränderung?

Sie werden womöglich lachen: Der Knoten platzte, als mir das Trading begann, herzlich egal zu sein. In dem Moment, in dem ich nur noch getradet habe, um nebenher ein bisschen was zum „Spielen“ zu haben, verschwanden diese vorstehenden Kardinalsfehler schlagartig. Fehler kann man natürlich nicht vermeiden. Aber es ist ein Unterschied, ob man sie oft oder selten macht. Und ob man dann imstande ist, völlig gelassen zu konstatieren: „Hoppla, das war jetzt aber ziemlich dämlich“.

Auslöser war ein durch die ständige Präsenz in einem unberechenbaren, nachrichtenüberfluteten Markt verursachter Stresslevel, der so hoch war, dass irgendein Bereich sich abschalten musste, um die „Maschine Gehrt“ nicht gegen die Wand zu fahren. Das Trading war der am wenigsten wichtige, aber letztlich am meisten Energie zehrende Bereich … der Kopf hat das dann von alleine geregelt. Die Folge war:

Ich habe meine Positionsgrößen und damit den Risikolevel zurückgefahren. Ich schaue deutlich weniger auf den Kursmonitor als früher, als ich auch nachts wider die Vernunft immer mal wieder auf die US-Futures gestarrt habe. Ich verkaufe auch mal komplett, ohne dann hektisch und ausgerechnet vor einer Gegenbewegung wieder einzusteigen, weil ich Angst hatte, womöglich den „big move“ zu verpassen. Ich lasse jedwede Versuche bleiben, gegen den „schnell mal die Gegenbewegung mitzunehmen“. Und ich habe völlig aufgehört, irgendwelche Ambitionen für das Trading zu haben, sprich mir Gewinnziele zu setzen.

Und all das fällt deswegen auf einmal so leicht, weil auf einmal alles irgendwie von alleine geht.

Ja, man könnte vielleicht an der Börse aktuell viel mehr Gewinn machen, wenn man mit mehr Geld agieren würde. Ja, man könnte vielleicht mehr herausholen, wenn man nachts die US-Futures handelt, wenn Japan und China aufmachen. Aber eben nur vielleicht. Und nie auf Dauer. Aber wenn man erst einmal ein „Tickerwurm“ ist, hört man nicht auf damit, wenn man eigentlich merken sollte, dass man sich zu sehr unter Druck setzt … Fehler macht … und am Ende viel weniger verdient, als wenn man es gelassen und locker angehen würde.

Für diejenigen, die sich jetzt fragen, wen denn bitte dieses, mein Einzelschicksal interessieren mag: Danke, dass Sie trotzdem bis zum Schluss durchgehalten haben. Für diejenigen, die sich in meiner vorherigen Trader-Gestalt wiedererkennen: Versuchen Sie es mal mit Gemütlichkeit … um einen bekannten Bären aus dem Dschungelbuch zu zitieren. Ich würde mich freuen, wenn dieses Plaudern aus dem Nähkästchen Ihnen ein wenig dienlich sein konnte!

Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Börsenwoche!

Ihr

Ronald Gehrt

* Charts vom 29.04.2022, Chartquelle marketmaker pp4

