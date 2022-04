L’Oréal: Gestern Abend kamen die Zahlen, heute gilt’s!

L’Oréal gehörte gestern zu den Schlusslichtern im Euro Stoxx 50. Offenbar wollten einige im Vorfeld der am Dienstagabend erwarteten Quartalszahlen lieber Kasse machen. Ob das eine gute Idee war, werden wir heute sehen, wenn die auf die Zahlen reagiert.

Wie wichtig die Luxusgüter- und Kosmetikbranche mittlerweile für den Gesamtmarkt ist, erkennt man daran, dass alle vier großen französischen Unternehmen der Branche mittlerweile im Euro Stoxx 50 notiert sind: Hermès, LVMH, Kering und eben auch L’Oréal. Ihre Aufstiege haben die Aktien einer jahrelangen zu verdanken, die dazu führte, dass die Aktien dieser Unternehmen mittlerweile zu den europäischen Schwergewichten gehören. Und diese Hausse wiederum fußt auf einem schnurgeraden Anstieg von Umsatz und Gewinn in den vergangenen Jahren. Sieht man sich die Zahlen an, die L’Oréal am Dienstagabend nach dem europäischen Handelsende vorlegte, könnte das auch 2022 so weitergehen.

Der Hersteller von Kosmetik- und Pflegeprodukten meldete ein Umsatzplus von 14 Prozent auf 9,06 Milliarden Euro für die ersten drei Monate. Das lag solide über der durchschnittlichen Analystenprognose von 8,8 Milliarden. Darüber hinaus zeigte sich L’Oréal weiterhin zuversichtlich, im Gesamtjahr stärker zu wachsen als die Branche insgesamt. Gut. Aber wie sah es mit Marge und Gewinn aus?

Die aktuellen Kurse, Charts, Dividenden und Kennzahlen zur LOreal Aktie finden Sie hier.

Expertenmeinung: Das werden wir erst Ende Juli erfahren, denn französische Unternehmen melden zum Ende des ersten und dritten Quartals jeweils nur die Umsätze. Ob der Gewinn über- oder unterproportional zum Umsatzanstieg zulegen konnte, blieb gestern also offen. Und natürlich könnten Skeptiker daran erinnern, dass es letzten Endes keineswegs bullisch wäre, wenn L’Oréal zwar besser als der globale Kosmetikmarkt abschneiden, dieser aber insgesamt durch Inflation, steigende Kosten und vorsichtige Verbraucher schrumpfen würde.

So gesehen ist es eben offen, wie die Marktteilnehmer auf diese Rumpfdaten heute reagieren werden. Klar ist vor dem Handelsstart aber eines: Ein Short-Signal wäre schneller bzw. leichter generiert als ein Befreiungsschlag.

Sie sehen im , dass die Aktie durch die Abgaben im Vorfeld der Quartalsbilanz auf dem kleinen Zwischentief von Ende März aufsetzte (346,65 Euro) und durch das Eingrenzen der Verluste zum Handelsende nur knapp über der aus dem Herbst stammenden Supportlinie bei 351 Euro schloss. Würde der diese Linien heute auf Schlusskursbasis unterschreiten, wäre die Aktie sofort wieder bärisch und der Weg an das bisherige Jahrestief bei 322,50 Euro aus charttechnischer Sicht frei.

Um ein klar bullisches Signal zu erzeugen, wäre ein Ausbruch über das letzte Zwischenhoch bei 376,35 Euro zwar ein wichtiger Schritt. Aber knapp darüber würden mit der 200-Tage-Linie bei 384,15 Euro und der Nackenlinie des Doppeltopps vom Herbst/Winter bei 392,65 Euro zwei weitere, mittelfristig relevante Widerstände warten. Auch die müsste L’Oréal knacken, dann wäre ein markantes, bullisches Signal entstanden. Heute werden also Weichen gestellt.

Sie erwarten mehr von einem Online Broker? Nutzen Sie für Ihre Wertpapiergeschäfte ein Depot über den Online-Broker LYNX. Produkte, Preise, Leistung, Software, Service und tägliche Börseninformationen – wir bieten Ihnen alles was Sie von einem starken Partner erwarten. Informieren Sie sich hier über den Online-Broker LYNX.

--- --- --- (---%) Mkt Cap Vol Tageshoch Tagestief --- --- --- --- Displaying the chart Heutigen Chart anzeigen