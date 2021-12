L’Oreal Aktie legt nach Übernahme von US-Hautpflegespezialisten weiter zu

Viel passiert aktuell beim französischen Kosmetikkonzern L’Oreal, u.a. auch bekannt durch Marken wie Garnier, Vichy, Bioterm, Maybelline oder The Body Shop.

Erst Anfang der Woche wurde bekannt, dass der Nahrungsmittelkonzern Nestle seine Beteiligung am französischen Kosmetikkonzern auf 20,1 Prozent reduzieren wird, indem 22,26 Mio. Aktien zum Preis von 400 Euro pro direkt an L’Oreal verkauft werden. Nestle bleibt damit aber weiterhin zweitgrößter Aktionär von L’Oreal und wird auch zukünftig zwei Vertreter in den Verwaltungsrat von L’Oreal entsenden.

L’Oreal kauft Hautspezialisten in den USA

Heute gibt L’Oreal bekannt, dass der Konzern in den USA zukauft und dort das Hautpflegeunternehmen Youth to the People aus Los Angeles übernehmen wird. Eine Vereinbarung wurde nach Konzernangaben bereits unterzeichnet.

L’Oreal sieht in den veganen und hochwirksamen Hautpflegeprodukten von Youth to the People, mit denen das Unternehmen in diesem Jahr einen Umsatz von rund 50 Mio. USD erzielen will, eine „strategische Ergänzung für L’Oreal Luxe“.

Weitere Angaben zur Übernahme von Youth to the People, zum Beispiel über finanzielle Details zur Transaktion, wurden nicht bekannt gegeben

L’Oreal Aktie legt weiter zu

Die im französischen Auswahlindex sowie im EuroStoxx50 gelisteten L’Oreal-Aktien reagieren positiv und können bislang 1,2 Prozent auf 423,30 Euro zulegen, was den Papieren im EuroStoxx50 aktuell sogar den Spitzenplatz beschert. Erst gestern konnten sich Aktionäre von L’Oreal über ein neues der Aktien bei 433,95 Euro freuen.

Längerfristig ist die der L’Oreal-Aktien deshalb sehr erfreulich: Innerhalb der letzten 12 Monate verteuerten sich die Papiere um 37 Prozent, in den letzten fünf Jahren summieren sich die Kursgewinne sogar auf 160 Prozent.

