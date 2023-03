Kuehne & Nagel erzielt 2022 Rekordgewinn und erhöht die Dividende kräftig

Lassen Sie sich den Artikel vorlesen:

Mit einem Kurssprung von knapp acht Prozent sind heute die Aktien des Schweizer Logistikkonzerns Kuehne & Nagel in den neuen Handelstag gestartet. Die Anleger reagieren begeistert auf die vorgelegten Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr, in dem sowohl Umsatz als auch Ergebnis deutlich gesteigert und ein neues Rekordergebnis erzielt werden konnte.

Daran verdienen sollen – neben den Kursgewinnen – auch die Aktionäre, denn das Management schlägt die Ausschüttung einer deutlich erhöhten Dividende vor.

Umsatz legt kräftig zu – Dämpfer im vierten Quartal

Obwohl der Konzernumsatz im vierten Quartal 2022 wegen der gesamtwirtschaftlichen Abschwächung um zwanzig Prozent auf 8,795 Milliarden Schweizer Franken (CHF) zurückgegangen ist, konnte Kuehne & Nagel den Nettoumsatz der Gruppe im Geschäftsjahr 2022 kräftig um 20 Prozent auf 39,4 Milliarden CHF steigern.

Mit 28 Prozent auf 3,8 Milliarden CHF noch stärker legte das operative Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) zu, der Reingewinn stieg um 30 Prozent auf 2,8 Milliarden CHF und erreichte damit einen neuen Unternehmensrekord. Zum Unternehmenserfolg haben dabei angabegemäß alle Geschäftsbereiche beigetragen.

Anleger sollen deutlich mehr Dividende erhalten

Vom erzielten Rekordergebnis sollen auch die Aktionäre profitieren. Deshalb wird der Verwaltungsrat von Kuehne & Nagel der am 9. Mai 2023 stattfindenden Generalversammlung für das abgelaufene Geschäftsjahr die Ausschüttung einer um 40 Prozent auf 14 CHF erhöhten Dividende vorschlagen. Beim aktuellen entspricht das einer Dividendenrendite von ca. 5,4 Prozent.

Ertragskraft soll mittelfristig gestärkt werden

Für das laufende Jahr erwartet das Management von Kuehne & Nagel zwar ein herausforderndes makroökonomisches Umfeld. Gleichzeitig geht es aber davon aus, dass der Wachstums- und Ergebnistrend weiter fortgesetzt werden kann, allerdings „ohne die Berücksichtigung der außergewöhnlichen Geschäftsvolumina und Ergebnisse in den Geschäftsjahren 2021 und 2022 aufgrund der Corona-bedingten wirtschaftlichen Sondersituation“.

Mittelfristig will der Konzern im Rahmen seiner „Roadmap 2026“ seine Ertragskraft weiter deutlich stärken.

Aktien starten mit Kurssprung in den Handel

Die Kombination aus Rekordgewinn im abgelaufenen Geschäftsjahr und die in Aussicht gestellte mittelfristige Stärkung der Ertragskraft kommt heute bei den Anlegern sehr gut an. An der Schweizer Börse legen die Aktien von Kuehne & Nagel aktuell 7,9 Prozent auf 260,00 CHF zu und bauen damit ihr Jahresplus bereits auf rund 20 Prozent aus.

