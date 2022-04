K+S: Jetzt müssen die Bullen aufpassen!

Aktien, die seit Jahresbeginn kräftige Kursgewinne vorweisen können, muss man mit der Lupe suchen. Daher ziehen die wenigen Kursraketen das Geld vieler Anleger an und drohen heiß zu laufen. K+S gehört zu diesem kleinen Kreis … und jetzt zeigt der ein Warnsignal.

Nachdem K+S Mitte April die EBITDA-Prognose (EBITDA = Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen) dramatisch auf eine Spanne zwischen 2,3 bis 2,6 Milliarden Euro angehoben hatte (2021: 0,969 Mrd.), stieg die zwar auf erneute, mehrjährige Hochs. Aber nur für zwei Tage. Am Dienstag vergangener Woche wurde ein neues Jahreshoch abverkauft, die Aktie beendete den Handelstag im Minus. Es entstand ein Warnsignal im Candlestick-Chart in Form eines „bearish engulfing pattern“, d.h. die rote Kerze des Dienstags hüllte den grünen Kerzenkörper des vorherigen Handelstags komplett ein.

Diese Formation ist deswegen „nur“ ein Warnsignal, weil sie durch weitere rote Kerzen als relevant bestätigt werden muss. Die blieben am Mittwoch und Donnerstag aus, das bullische Lager dürfte da bereits aufgeatmet haben. Aber am Freitag setzte der Abgabedruck erneut ein, damit wurde das „bearish engulfing pattern“ doch noch als negatives Signal bestätigt. Und dass das ohne neue Nachrichten zu dieser Aktie passierte, ist ein Grund mehr, warum diejenigen, die hier aggressive Long-Trades halten, vorsichtig werden sollten.

Expertenmeinung: Bezogen auf die für 2022 avisierten Gewinne war die K+S-Aktie auch am bisherigen Jahreshoch von 36,45 Euro noch nicht zu hoch bewertet. Aber den Marktteilnehmern ist klar, dass hier eine Sondersituation vorliegt. Sobald sich die Engpässe am Rohstoffmarkt bereinigen und die geopolitische Lage eine Entspannung sieht, dürften die Gewinne wieder zurückkommen. Zwar kann und wird K+S diesen Geldsegen nutzen, um sich noch solider und breiter aufzustellen, so dass man für die kommenden Jahre grundsätzlich weiter sehr optimistisch sein kann, aber:

Wenn ein derart schnell so weit steigt … immerhin wurden seit dem letzten Kurs 2021 in der Spitze bereits 140 Prozent Gewinn erreicht … sind mit Gewinnmitnahmen schnell bei der Hand. In einem nach unten weisenden Gesamtmarkt, bei dem man insgesamt unruhiger agiert, sowieso. Daher muss man jetzt genau darauf achten, ob die K+S-Aktie die Unterstützungszone, die am Freitag am Tief des Handelstages erreicht wurde, hält oder nicht.

Es geht um die Supportzone aus dem März-Verlaufshoch bei 30,07 Euro und der oberen Begrenzung der Anfang April entstandenen Aufwärts-Kurslücke bei 30,60 Euro. Ein Bereich, der momentan noch durch die 20-Tage-Linie verstärkt wird, die den Bullen in den vergangenen Wochen als Leitstrahl diente, wie der Chart zeigt. Genau dort wurden die Abgaben am Freitag abgefangen – das zeigt, dass die Bullen auf dem Posten sind und um die Bedeutung dieser Auffangzone wissen, aber:

Sollte das in den kommenden Tagen nicht mehr gelingen, d.h. sollte K+S durch diese Zone hindurch rutschen und auch darunter schließen, wäre eine Korrektur bis zur mittelfristig relevanten Unterstützung in Form der Hochs der Jahre 2017 und 2018, die bei 24,74 und 25,86 Euro warten, durchaus realistisch.

