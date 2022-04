K+S: Es gibt Neues … und Sie erraten sicher, was!

Wieder hat die des Salz- und Düngemittelherstellers K+S ein neues Jahreshoch markiert, wieder ziert sie die Spitze der MDAX-Gewinnerliste. Und der Auslöser der Käufe ist keine Überraschung: K+S hob die Gewinnprognose erneut an. Aber wie lange geht das noch gut?

K+S hatte bereits am 9. Februar einen Ausblick abgeliefert, der es in sich hatte. Da projizierte man für 2022 einen Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) zwischen 1,6 und 1,9 Milliarden Euro, was einem Anstieg zwischen 65 und 95 Prozent gegenüber dem EBITDA von 2021 entsprechen würde. Und schon 2021 war gut gelaufen. Jetzt jedoch setzte man noch eins drauf, und wie: Der Gewinnausblick auf EBIDA-Basis wurde jetzt auf eine Spanne zwischen 2,3 und 2,6 Milliarden Euro nach oben angepasst. Da dürfte so mancher Großkonzern neidisch werden.

Damit avisiert K+S einen Gewinn, der im Vergleich zu 2021 prozentual deutlich stärker steigt als die Aktie bislang zulegte. Dadurch ist die Bewertung über das Kurs/Gewinn-Verhältnis trotz dieser Super-Rallye überaus niedrig, die Aktie von dieser Warte her also weiterhin „billig“. Doch so ziemlich jedem Anleger dürfte klar sein: Diese Gewinnexplosion ist eine Sondersituation, hervorgerufen durch den aktuell immensen Bedarf an Düngemitteln und die wegen der Knappheit durchsetzbaren Preiserhöhungen, die die gestiegenen Kosten weit überkompensieren. Das geht nicht ewig so weiter, K+S wird solche Gewinne in den Folgejahren nicht halten können. Warum nicht also gleich die Gelegenheit neuer Hochs nutzen, um bei der Aktie auszusteigen und den Gewinn einzufahren?

Expertenmeinung: Dazu sollte man zwei Faktoren bedenken. Zum einen wird K+S in den kommenden Jahren sicher nicht solche Extrem-Gewinne sehen. Aber sie könnten trotzdem deutlich höher liegen als in früheren, schwierigeren Jahren. Und die Bewertung der Aktie ist ja noch nicht voll mitgelaufen. Auch, wenn man „nur“ einen halb so hohen Gewinn für 2023 unterstellen würde, wäre das Kurs/Gewinn-Verhältnis derzeit nicht zu hoch.

Zum anderen wird K+S diese Sondersituation natürlich nutzen, um mit diesen voraussichtlich zu verdienenden Milliarden voranzukommen, z.B. indem man Unternehmen zukauft und/oder Geld in Innovation oder neue Geschäftsfelder steckt wie zuletzt beispielsweise das Recycling. Damit würde man die Umsatz- und Gewinnbasis für die Zukunft stärken.

Daher könnte man zwar sicherlich darüber nachdenken, bei solchen Kurssprüngen immer mal wieder ein paar Aktien abzugeben. Aber die Gesamtposition wäre durchaus haltenswert, solange der K+S-Kurs keine Verkaufssignale generiert. Je nach Ausrichtung und Risikolevel bestehender Positionen wären dafür zwei Zonen wichtig:

Kurzfristige dürften da auf das Zwischenhoch von Ende März bei 30,07 Euro achten, das vor einigen Tagen mit einer Aufwärtskurslücke überboten wurde und das in Kürze durch die zügig heranlaufende 20-Tage-Linie, aktuell bei 28,90 Euro, verstärkt wird.

Wer mittelfristig agiert, sollte sich eher an der markanten Unterstützung in Form der Hochs der Jahre 2017 und 2018 orientieren, die bei 24,74 und 25,86 Euro einen wichtigen Support bieten. Solange diese Zonen jeweils halten, könnte für das Gros einer bestehenden Position gelten: Gewinne laufen lassen!

