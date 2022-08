Lassen Sie sich den Artikel vorlesen:

Nachdem die US-Teuerungsrate für den Juli gestern mit 8,5 Prozent niedriger als erwartet ausfiel, brannten die Börsen ein wahres Kursfeuerwerk ab. Vor allem in den USA sorgte die Nachricht bei Anlegern für eine echte Kaufpanik, aber auch der deutsche Leitindex DAX konnte gestern nach Bekanntgabe der Inflationsdaten in den letzten Handelsstunden kräftig zulegen.

Und auch heute geht die Party weiter und die Anleger greifen weiter kräftig bei Aktien zu. Zumal auch die US-Erzeugerpreise mit 9,8 Prozent im Juli schwächer als erwartet ausfielen und sich damit abzeichnet, dass sich der Preisauftrieb der letzten Monate weiter abschwächen könnte. Der deutsche Leitindex DAX liegt am späten Nachmittag mit 0,2 Prozent im Plus bei 13.721 Punkten und knüpft damit an die Kursgewinne der letzten Tage an.

In den USA starten die Börsen auch heute mit deutlichen Gewinnen in den Handel: Der Dow Jones legt zu Handelsbeginn weitere 0,7 Prozent auf 33.532 Punkte zu, der breiter gefasste S&P 500 steigt ebenfalls 0,6 Prozent auf 4.237 Punkte und der Technologieindex Nasdaq100 startet 0,7 Prozent höher bei 13.380 Punkten.

Von Unternehmensseite sorgen heute u.a. die folgenden Nachrichten für Bewegung bei Einzelwerten:

K+S bestätigt Gesamtjahresziele

Dank anhaltend hoher Nachfrage nach Düngemitteln und hoher Preise konnte der Salz- und Düngemittelhersteller K+S im zweiten Quartal den Umsatz auf 1,5 Milliarden Euro verdoppeln. Noch krasser fiel der Anstieg beim operativen Ergebnis aus, das auf 706 Millionen Euro fast vervierfacht wurde.

Angesichts der erreichten Ergebnisse im ersten Halbjahr sieht sich das Management auf gutem Weg, die bislang kommunizierte EBITDA-Prognose mit 2,3 bis 2,6 Milliarden Euro zu erreichen.

Die im MDAX notierten K+S-Aktien legen heute 2,5 Prozent auf 20,87 Euro zu.

Daimler Truck schlägt Markterwartungen

Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck konnte im zweiten Quartal dank eines „weiterhin starken Nachfrageumfeldes“ den Umsatz um 18 Prozent auf 12,1 Milliarden Euro und das bereinigte operative Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) um 15 Prozent auf 1,01 Milliarden Euro steigern. Damit übertraf Daimler Truck auch die durchschnittlichen Markterwartungen.

Für das Gesamtjahr bestätigt der Vorstand die Prognose und erwartet einen Konzernumsatz von 48 bis 50 Milliarden Euro sowie eine bereinigte Umsatzrendite von 7 bis 9 Prozent.

Die im DAX gelisteten Aktien von Daimler Truck geben aktuell 0,3 Prozent auf 27,84 Euro nach.

Varta meldet Zahlen und bestätigt Jahresziele

Der Batteriehersteller Varta hat heute endgültige Zahlen für das erste Halbjahr vorgelegt. Wie bereits bekannt, ging der Umsatz von Januar bis Juni um fünf Prozent auf 377 Millionen Euro zurück, das operative Ergebnis sogar um 39 Prozent auf 69 Millionen Euro.

Für das laufende Geschäftsjahr bestätigt das Varta-Management die Ende Juli gesenkte Prognose und erwartet einen Umsatz zwischen 880 und 920 Millionen Euro (Ergebnis 2021: 903 Millionen Euro) sowie ein bereinigtes EBITDA von 200 bis 225 Millionen Euro (Ergebnis 2021: 283 Millionen Euro).

Varta-Aktie legt heute leicht um 0,3 Prozent auf 80,44 Euro zu.

Nel ASA enttäuscht mit Quartalsumsatz

Der Wasserstoffspezialist Nel ASA hat heute Zahlen zum zweiten Quartal 2022 vorgelegt und den Umsatz im Jahresvergleich um 11,5 Prozent auf 182 Millionen NOK gesteigert. Damit verfehlte Nel ASA aber die durchschnittliche Markterwartung von 247 Millionen NOK deutlich.

Auch der Quartalsverlust lag mit 0,18 NOK pro deutlich unter den Analystenschätzungen von im Schnitt 0,14 NOK.

Nel ASA-Aktie gibt aktuell an der Börse in Oslo 0,6 Prozent auf 16,10 NOK nach, an der Frankfurter Börse verliert sie 0,9 Prozent auf 1,65 Euro.

Valneva senkt Umsatzziel, Aktie gibt nach

Der Impfstoffhersteller Valneva leidet unter der niedrigen Nachfrage nach seinem Corona-Impfstoff und muss deshalb seine Gesamtjahresprognose nach unten anpassen.

Bislang ging Valneva von einem Jahresumsatz von 430 bis 590 Millionen Euro aus, davon sollte nur der vom Unternehmen hergestellte Totimpfstoff einen Umsatzbeitrag von 350 bis 500 Millionen leisten. Da das nicht mehr realistisch ist, erwartet das Valneva-Management für das laufende Jahr nun nur noch einen Umsatz von 340 bis 360 Millionen Euro.

Bei den Anlegern kommt das gar nicht gut an, Valnvea-Aktie gibt rund sechs Prozent auf 9,84 Euro nach.

Sie möchten Optionen auf Aktien handeln? Optionen handeln: Kaufen und verkaufen Sie Aktienoptionen, Indexoptionen, Futureoptionen oder Devisenoptionen an allen wichtigen Terminbörsen weltweit. Mit einem Depot über LYNX können Sie Ihre individuellen Handelsstrategien mit Optionen optimal umsetzen. Informieren Sie sich hier über den Optionen Broker LYNX.

Wie hilfreich fanden Sie den Artikel? 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Was sollten wir verbessern?