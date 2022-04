K+S: Bewährungsprobe bestanden, die Bullen bleiben am Ruder!

Die des Salz- und Düngemittelherstellers K+S ist eine der wenigen am deutschen Markt, die derzeit eine Super-Hausse zeigen. K+S hat eine beeindruckende Gewinnprognose für 2022 abgegeben. Und obwohl die bereits zwei Monate alt ist, steigt die Aktie weiter. Zu Recht?

Das war schon beeindruckend, was K+S da am 9. Februar für das laufende Jahr avisierte. Der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) soll zwischen 65 und 96 Prozent zum Vorjahr auf 1,6 bis 1,9 Milliarden Euro steigen. Und wenn man den positiven Einmaleffekt aus der Gründung einer Entsorgungsgesellschaft (REKS) abzieht, der das 2021er-EBITDA um 220 Millionen Euro erhöhte, fällt das avisierte Gewinnplus noch höher aus.

Dabei stieg die Aktie bereits im Vorfeld. Aus dem eher sanften Aufwärtstrend der zweiten Jahreshälfte 2021 wurde zu Jahresanfang eine dynamische Aufwärtsbewegung, in deren Verlauf sich der Aktienkurs, gerechnet ab dem letzten am 30.12.2021, schon beinahe verdoppelt hat, während der insgesamt seither klar nach unten tendiert. Kann das denn immer so weitergehen?

Expertenmeinung: Keine währt ewig, auch die der K+S-Aktie nicht, keine Frage. Aber wenn diese Gewinnerwartung so eintrifft, hätte die Aktie selbst nach diesem immensen Kursanstieg erst ein Kurs/Gewinn-Verhältnis von 4,5 … das ist weit unter dem üblichen Niveau zwischen 10 und 20, in dem die Bewertung in früheren Jahren lag. Trotzdem bewegt sich der Kurs mittlerweile in einem ziemlich spekulativen Terrain, aus zwei Gründen:

Zum einen ist natürlich offen, ob es K+S gelingen kann, diesen hohen Level beim Unternehmensgewinn auch dann zu verteidigen, wenn die immens starken Preise, die derzeit für Düngemittel zu erzielen sind, zurückkommen. Zwar würden dann auch die Produktionskosten sinken, aber nicht im selben Maße. Und dass die zu erzielenden Preise die höheren Kosten überkompensieren, ist gerade die Grundlage dafür, dass der Gewinn bei K+S durch die Decke geht. Zum anderen dürften wohl nicht wenige darauf spekulieren, dass der große russische Konkurrent Uralkali durch Sanktionen zeitweilig aus dem Rennen genommen wird, was bislang aber noch nicht der Fall ist.

Mittelfristig ist es also fraglich, ob die Aktie diesen hohen Level wird halten können, daher sollte man, wen man hier auf der Long-Seite dabei ist, auf keinen Fall ohne eine konsequente Stop Loss-Absicherung agieren. Wer das bereits tut, hätte aktuell aber einen Grund, erfreut den Daumen zu heben, denn:

Die K+S-Aktie vollzog Ende März einen sehr scharfen Rücksetzer. Im ersten Moment wirkte es, als sei es das jetzt gewesen mit der Super-Hausse. Aber der Kurs drehte präzise dort, wo er drehen musste, um den Aufwärtstrend intakt zu halten: Auf Höhe der auf die Hochs der Jahre 2017 und 2018 zurückgehenden Unterstützungszone 24,74 zu 25,86 Euro. Von dort aus ging es seither zügig wieder aufwärts, aktuell versuchen sich die Bullen an neuen Jahreshochs. Die Rallye kann also noch weitergehen … aber es bleibt dabei: In diesem jetzt spekulativen Terrain sollte man nicht ohne Fallschirm in Form eines Stop Loss unterwegs sein.

